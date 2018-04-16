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2017-2018
Индепендьенте
1:0
Второй тайм: 66'
Бока Хуниорс
0'
9' Желтая карточка
Вергини Сантьяго
38' Желтая карточка
Сильва Гастон
51' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
1:0
57' Гол
Martin Nicolas Benitez
66'
Второй тайм
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Martin Nicolas Benitez бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Leandro Miguel Fernandez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Индепендьенте делает замену. Гутьеррес Хонас уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
Желтая карточка
38'
Сильва Гастон получил желтую карточку от судьи
27'
Бока Хуниорс делает замену. Барриос Вилмар уходит с поля, а Emanuel Reynoso выходит на его замену.
11'
Индепендьенте делает замену. Бустос Фабрисио уходит с поля, а Санчес-Миньо Хуан выходит на его замену.
Желтая карточка
9'
Вергини Сантьяго получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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