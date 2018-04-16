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2017-2018
1:0
Второй тайм: 66'
9' Желтая карточкаВергини Сантьяго
38' Желтая карточкаСильва Гастон
51' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
1:0
57' ГолMartin Nicolas Benitez
|
38'
57'
1:0
Состав команд
19
Walter
Bou
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 22 Мартинес Хуан Мануэль Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 17 Braian Romero Полузащитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Полузащитник
- 27 Jony Menendez Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 39 Agustin Almendra Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 15 Нандес Наитан Нападающий
- 19 Walter Bou Нападающий
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 17 Ramon Abila Нападающий
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 16.03.2018 Индепендьенте 1:0 Мильонариос КЛ
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 05.04.2018 Бока Хуниорс 1:0 Хуниор КЛ
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 6
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 4
- 05.06.2017 Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Примера
- 11.05.2015 Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 24.11.2014 Бока Хуниорс 3:1 Индепендьенте Примера
- 31.03.2013 Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 27.01.2013 Индепендьенте 0:3 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина)
- 16.09.2012 Бока Хуниорс 2:1 Индепендьенте Примера
- 30.08.2012 Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Международные матчи (клубы)
- 23.08.2012 Бока Хуниорс 3:3 Индепендьенте Международные матчи (клубы)
- 12.03.2012 Бока Хуниорс 4:5 Индепендьенте Примера А
- 05.09.2011 Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Примера А
- 03.05.2011 Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А
- 24.10.2010 Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 03.05.2010 Индепендьенте 2:3 Бока Хуниорс Примера А
- 06.12.2009 Бока Хуниорс 1:2 Индепендьенте Примера А
- 08.03.2009 Индепендьенте 2:0 Бока Хуниорс Примера А
- 21.01.2009 Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano
- 14.09.2008 Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А
- 09.03.2008 Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Клаусура
- 16.01.2008 Бока Хуниорс 1:2 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|23
|16
|3
|4
|40 - 15
|51
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|5
|5
|28 - 13
|41
|5.
|Индепендьенте
|0:0
|23
|11
|7
|5
|25 - 15
|40
|6.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|8.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|10.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|23
|10
|5
|8
|23 - 20
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|14.
|Бельграно
|23
|8
|10
|5
|25 - 23
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|8
|5
|10
|25 - 30
|29
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Ланус
|23
|6
|7
|10
|19 - 36
|25
|21.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|6
|6
|10
|19 - 21
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|23
|3
|8
|12
|14 - 37
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|23
|3
|4
|16
|12 - 41
|13
Второй тайм
57'
Г О О О О Л - Martin Nicolas Benitez бьет в цель!
51'
Leandro Miguel Fernandez получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Индепендьенте делает замену. Гутьеррес Хонас уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
38'
Сильва Гастон получил желтую карточку от судьи
27'
Бока Хуниорс делает замену. Барриос Вилмар уходит с поля, а Emanuel Reynoso выходит на его замену.
11'
Индепендьенте делает замену. Бустос Фабрисио уходит с поля, а Санчес-Миньо Хуан выходит на его замену.
9'
Вергини Сантьяго получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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