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2017-2018
0:0
Перерыв
Состав команд
13
Комар
Хуан
11
Aldo
Araujo
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 14 Nahuel Tenaglia Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 7 Joao Rojas II Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 23 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 19 Mauro Ortiz Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 20 Alexis Messidoro
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 35 Franco Malagueno
- 4 Alejandro Maciel
Химнасия Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 7 Erik Ramirez Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- 40 Leandro Contin Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 35 Nicolas Ortiz Защитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 6 Ezequiel Bonifacio Полузащитник
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 1 Tomas Durso
- 14 Agustin Bolivar
- Главный тренер: Hilario Bravi
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Химнасия Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.06.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|23
|12
|7
|4
|28 - 18
|43
|4.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|5.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|24
|12
|6
|6
|29 - 15
|42
|6.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|9.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|10.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|11.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|14.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Велес Сарсфилд
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|21 - 22
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|24
|6
|5
|13
|22 - 37
|23
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|24
|3
|8
|13
|16 - 41
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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