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2017-2018
Тальерес Кордоба
0:0
Перерыв
Химнасия Ла-Плата
0'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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