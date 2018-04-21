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2017-2018
Аргентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Олимпо
0'
1:0
9' Гол
Пискуличи Леонардо
22' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
32' Желтая карточка
Facundo Garcia
36' Желтая карточка
Daniel Ibanez
72' Желтая карточка
Juan Camilo Saiz
80' Желтая карточка
Pablo Mauricio Rosales
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Олимпо делает замену. Facundo Garcia уходит с поля, а Michael Covea выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Pablo Mauricio Rosales получил желтую карточку от судьи
73'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
73'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Javier Cabrera выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Juan Camilo Saiz получил желтую карточку от судьи

69'
Олимпо делает замену. Franco Troyansky уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
67'
Олимпо делает замену. Ezequiel Vidal уходит с поля, а Lucas Mancinelli выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Daniel Ibanez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Facundo Garcia получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Пискуличи Леонардо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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