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2017-2018
1:0
Конец матча
1:0
9' ГолПискуличи Леонардо
22' Желтая карточкаKevin Mac Allister
32' Желтая карточкаFacundo Garcia
36' Желтая карточкаDaniel Ibanez
72' Желтая карточкаJuan Camilo Saiz
80' Желтая карточкаPablo Mauricio Rosales
|
9'
1:0
32'
36'
72'
Состав команд
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 11 Damian Batallini Полузащитник
- 88 Барриос Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Guillermo Benitez Защитник
- 5 Facundo Barboza Полузащитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Нападающий
- 1 Federico Lanzillota
- 28 Alexis Mac Allister
- 27 Nehuen Perez
Олимпо 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jorge Carlos Carranza Вратарь
- 34 Leandro Lacunza Защитник
- 15 Renzo Ramirez Защитник
- 13 Nicolas Herranz Защитник
- 23 Pablo Mauricio Rosales Защитник
- 10 Ezequiel Vidal Полузащитник
- 32 Daniel Ibanez Полузащитник
- 21 Facundo Garcia Полузащитник
- 19 Тельечеа Эмилиано Полузащитник
- 11 Franco Troyansky Нападающий
- 33 Депетрис Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Michael Covea Полузащитник
- 16 Lucas Mancinelli Полузащитник
- 18 Gonzalo Porras Полузащитник
- 31 Said Llambay Нападающий
- 35 Axel Rodriguez
- 4 Luca Orozco
- 36 Robertino Lanziani
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
Олимпо (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 14.04.2018 Олимпо 0:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 03.04.2018 Олимпо 1:1 Темперлей С
- 17.03.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Олимпо С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 06.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Олимпо С
- 24.02.2018 Олимпо 2:1 Арсенал Саранди С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 24.10.2017 Олимпо 0:1 Депортиво Морон К
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 04.10.2017 Олимпо 3:2 Химназия Мендоса К
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Олимпо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 03.11.2015 Аргентинос Хуниорс 0:1 Олимпо Примера
- 15.04.2014 Олимпо 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 02.11.2013 Аргентинос Хуниорс 4:0 Олимпо Примера
- 22.06.2012 Аргентинос Хуниорс 0:0 Олимпо Примера
- 12.12.2011 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо Примера А
- 21.05.2011 Аргентинос Хуниорс 0:1 Олимпо Примера А
- 22.11.2010 Олимпо 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 23.03.2008 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо Примера А Клаусура
- 19.01.2008 Аргентинос Хуниорс 0:1 Олимпо Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|23
|12
|7
|4
|28 - 18
|43
|4.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|5.
|Тальерес Кордоба
|23
|12
|5
|6
|29 - 15
|41
|6.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|10.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|23
|10
|5
|8
|23 - 20
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|14.
|Бельграно
|23
|8
|10
|5
|25 - 23
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|8
|5
|10
|25 - 30
|29
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|21 - 22
|27
|21.
|Велес Сарсфилд
|22
|6
|7
|9
|22 - 29
|25
|22.
|Ланус
|23
|6
|7
|10
|19 - 36
|25
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|23
|3
|8
|12
|14 - 37
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Олимпо делает замену. Facundo Garcia уходит с поля, а Michael Covea выходит на его замену.
80'
Pablo Mauricio Rosales получил желтую карточку от судьи
73'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
73'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Javier Cabrera выходит на его замену.
72'
Juan Camilo Saiz получил желтую карточку от судьи
69'
Олимпо делает замену. Franco Troyansky уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
67'
Олимпо делает замену. Ezequiel Vidal уходит с поля, а Lucas Mancinelli выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Daniel Ibanez получил желтую карточку от судьи
32'
Facundo Garcia получил желтую карточку от судьи
22'
Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Пискуличи Леонардо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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