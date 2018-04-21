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2017-2018
Темперлей
1:2
Перерыв
Велес Сарсфилд
0'
0:1
6' Гол
Matias Vargas
0:2
23' Гол
Сарате Мауро
1:2
30' Гол
Leonardo Di Lorenzo
36' Желтая карточка
Dario Salina
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Dario Salina получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Леонардо Ди Лорецо бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Matias Vargas бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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