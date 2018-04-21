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2017-2018
1:2
Перерыв
0:1
6' ГолMatias Vargas
0:2
23' ГолСарате Мауро
1:2
30' ГолLeonardo Di Lorenzo
36' Желтая карточкаDario Salina
|
6'
0:1
23'
0:2
30'
1:2
36'
Состав команд
14
Agustin
Sosa
45
Dario
Salina
29
Абрам
Луис
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 14 Agustin Sosa Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 3 Matias German Nani Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 45 Dario Salina Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Полузащитник
- 29 Alexis Delgado Нападающий
- 9 Santiago Giordana Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 6 Гастон Агуирр Защитник
- 13 Matias Orihuela Защитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 23 Mathias Villasanti Полузащитник
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 34 Franco Sosa II
Велес Сарсфилд 3-4-3
- Основной состав
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 30 Hernan De La Fuente Полузащитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 34 Francisco Ortega Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 9 Сарате Мауро Нападающий
- 26 Matias Vargas Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 37 Гонсало Родригес Защитник
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 6 Fausto Grillo Защитник
- 22 Nicolas Delgadillo Godoy Нападающий
- 11 Rodrigo Javier Salinas Нападающий
- 14 Cristian Nunez
Предыдущие игры
Темперлей (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 14.04.2018 Годой Крус 3:0 Темперлей С
- 07.04.2018 Темперлей 2:2 Ланус С
- 03.04.2018 Олимпо 1:1 Темперлей С
- 17.03.2018 Темперлей 1:2 Уракан С
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
Последние игры между собой
Темперлей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Велес Сарсфилд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей Товарищеские матчи. Клубы
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей Товарищеские матчи. Клубы
- 27.06.2017 Велес Сарсфилд 0:0 Темперлей Примера
- 01.02.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Темперлей Товарищеские матчи. Клубы
- 01.08.2015 Темперлей 2:1 Велес Сарсфилд Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|23
|12
|7
|4
|28 - 18
|43
|4.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|5.
|Тальерес Кордоба
|23
|12
|5
|6
|29 - 15
|41
|6.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|9.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|10.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|11.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|14.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|1:1
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Велес Сарсфилд
|2:1
|23
|7
|7
|9
|24 - 30
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|21 - 22
|27
|22.
|Ланус
|1:1
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|1:2
|24
|3
|8
|13
|15 - 39
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Dario Salina получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Леонардо Ди Лорецо бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Matias Vargas бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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