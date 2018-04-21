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2017-2018
Эстудиантес Ла-Плата
0:1
Конец матча
Бельграно
0'
16' Желтая карточка
Лертора Федерико
30' Желтая карточка
Пабло Ариэль Лугуэрсио
39' Желтая карточка
Juan Leandro Quiroga
60' Желтая карточка
Jorge Ortiz IV
0:1
63' Гол
Гевгеосян Мауро
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Хонатан Рамис выходит на его замену.
82'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Дубарбьер Себастьян уходит с поля, а Juan Cejas выходит на его замену.
81'
Бельграно делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Joel Amoroso выходит на его замену.
75'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Santiago Martinez выходит на его замену.
69'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Мурильо Якоб уходит с поля, а Juan Apaolaza выходит на его замену.

60'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Пабло Ариэль Лугуэрсио уходит с поля, а Рамиро Эскобар Диас выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Хорхе Ортиз получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Хуан Леандро Куирога получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Пабло Ариэль Лугуэрсио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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