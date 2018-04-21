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2017-2018
0:1
Конец матча
16' Желтая карточкаЛертора Федерико
30' Желтая карточкаПабло Ариэль Лугуэрсио
39' Желтая карточкаJuan Leandro Quiroga
60' Желтая карточкаJorge Ortiz IV
0:1
63' ГолГевгеосян Мауро
|
16'
60'
63'
0:1
Состав команд
25
Мурильо
Якоб
Эстудиантес Ла-Плата 3-4-1-2
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 3 Lucas Diarte Защитник
- 20 Matias Ruiz Diaz Полузащитник
- 28 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 19 Дубарбьер Себастьян Полузащитник
- 25 Мурильо Якоб Полузащитник
- 17 Пабло Ариэль Лугуэрсио Нападающий
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 26 Andres Escobar Нападающий
- 33 Ivan Equiaga
- 34 Juan Apaolaza
- 13 Nicolas Bazzana
- 23 Juan Cejas
- 1 Jeronimo Pourtau
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Бельграно 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 5 Santiago Martinez I
- 25 Marcelo German Montoya
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 18.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сакачиспас ПБМ
- 15.04.2018 Патронато де Парана 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 14.04.2018 Дефенсорес де Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 10.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Чакарита Хуниорс С
- 08.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Тальерес Ремедиос ПБМ
- 06.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Сантос КЛ
- 31.03.2018 Барракас Централь 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Тристан Суарес ПБМ
- 21.03.2018 Платенсе 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 18.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Годой Крус С
- 15.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Реал Гарчиласо КЛ
- 14.03.2018 Сан-Мигель 3:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Альмиранте Браун ПБМ
- 06.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Олимпо С
- 05.03.2018 Депортиво Эспаньол 1:3 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 01.03.2018 Насьональ Монтевидео 0:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 24.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атланта ПБМ
- 24.02.2018 Уракан 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
Бельграно (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Бельграно: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
- 17.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бельграно Примера
- 24.05.2017 Бельграно 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Кубок
- 16.09.2016 Бельграно 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана
- 25.08.2016 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Бельграно Копа Судамерикана
- 31.10.2015 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 07.09.2014 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Бельграно Примера
- 06.03.2014 Бельграно 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 07.09.2013 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Бельграно Примера
- 22.06.2013 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Бельграно Примера
- 09.12.2012 Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 08.04.2012 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 26.09.2011 Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бельграно Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|23
|12
|7
|4
|28 - 18
|43
|4.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|5.
|Тальерес Кордоба
|23
|12
|5
|6
|29 - 15
|41
|6.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|9.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|10.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|11.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|14.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|8
|5
|10
|25 - 30
|29
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|21 - 22
|27
|21.
|Велес Сарсфилд
|22
|6
|7
|9
|22 - 29
|25
|22.
|Ланус
|23
|6
|7
|10
|19 - 36
|25
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|23
|3
|8
|12
|14 - 37
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Хонатан Рамис выходит на его замену.
82'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Дубарбьер Себастьян уходит с поля, а Juan Cejas выходит на его замену.
81'
Бельграно делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Joel Amoroso выходит на его замену.
75'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Santiago Martinez выходит на его замену.
69'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Мурильо Якоб уходит с поля, а Juan Apaolaza выходит на его замену.
60'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Пабло Ариэль Лугуэрсио уходит с поля, а Рамиро Эскобар Диас выходит на его замену.
60'
Хорхе Ортиз получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Хуан Леандро Куирога получил желтую карточку от судьи
30'
Пабло Ариэль Лугуэрсио получил желтую карточку от судьи
16'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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