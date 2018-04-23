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2017-2018
3:1
Конец матча
3' Желтая карточкаПерес Себастьян
21' Желтая карточкаJuan Ignacio Sills
1:0
27' ГолRamon Abila
2:0
38' ГолRamon Abila
2:1
39' ГолHector Fertoli
3:1
59' ГолПавон Кристиан
63' Желтая карточкаJoaquin Varela
65' Желтая карточкаDaniel Opazo
78' Желтая карточкаФонтанини Фабрицио
85' Желтая карточкаНандес Наитан
89' Желтая карточкаБернаделло Эрнан
90' Желтая карточкаБуффарини Хулио
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27'
1:0
38'
2:0
39'
2:1
59'
3:1
63'
65'
85'
89'
90'
Состав команд
18
Фабра
Франк
17
Ramon
Abila
32
Тевес
Карлос
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 14 Перес Себастьян Полузащитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 17 Ramon Abila Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 19 Walter Bou Нападающий
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 39 Agustin Almendra
Ньюэллс Олд Бойз 4-3-3
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 22 Joaquin Varela Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 20 Leonel Ferroni Защитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 31 Jeronimo Cacciabue Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Нападающий
- 19 Daniel Opazo Нападающий
- 26 Hector Fertoli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Нападающий
- 14 Alexis Rodrigues
- 29 Stefano Callegari
- 35 Facundo Nadalin
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 05.04.2018 Бока Хуниорс 1:0 Хуниор КЛ
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
- 21.05.2017 Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 21.02.2016 Бока Хуниорс 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 08.06.2015 Бока Хуниорс 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 11.08.2014 Бока Хуниорс 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 10.02.2014 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 14.08.2013 Бока Хуниорс 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 30.05.2013 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
- 27.05.2013 Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Бока Хуниорс Примера
- 24.05.2013 Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес
- 16.11.2012 Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 27.02.2012 Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 22.08.2011 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Примера А
- 29.05.2011 Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 28.11.2010 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Бока Хуниорс Примера А
- 07.02.2010 Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Бока Хуниорс Примера А
- 04.09.2009 Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 14.02.2009 Бока Хуниорс 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 25.09.2008 Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Бока Хуниорс Примера А
- 20.04.2008 Бока Хуниорс 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|24
|14
|5
|5
|39 - 23
|47
|3.
|Сан-Лоренсо
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|5.
|Уракан
|24
|12
|7
|5
|29 - 19
|43
|6.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|9.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|10.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|10
|5
|29 - 21
|37
|11.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|14.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|24
|8
|10
|6
|26 - 22
|34
|16.
|Банфилд
|24
|8
|7
|9
|25 - 22
|31
|17.
|Росарио Сентраль
|24
|8
|7
|9
|28 - 33
|31
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Велес Сарсфилд
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|6
|11
|22 - 25
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|24
|4
|6
|14
|20 - 32
|18
|26.
|Темперлей
|24
|3
|8
|13
|16 - 41
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
89'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
85'
Нандес Наитан получил желтую карточку от судьи
79'
Бока Хуниорс делает замену. Перес Себастьян уходит с поля, а Agustin Almendra выходит на его замену.
79'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
78'
Фонтанини Фабрицио получил желтую карточку от судьи
71'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
66'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
65'
Daniel Opazo получил желтую карточку от судьи
63'
Joaquin Varela получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
57'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Хуан Игнасио Сильс уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
54'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Сан Роман Хосе уходит с поля, а Braian Rivero выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
21'
Хуан Игнасио Сильс получил желтую карточку от судьи
3'
Перес Себастьян получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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