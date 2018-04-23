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2017-2018
Бока Хуниорс
3:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
3' Желтая карточка
Перес Себастьян
21' Желтая карточка
Juan Ignacio Sills
1:0
27' Гол
Ramon Abila
2:0
38' Гол
Ramon Abila
2:1
39' Гол
Hector Fertoli
3:1
59' Гол
Павон Кристиан
63' Желтая карточка
Joaquin Varela
65' Желтая карточка
Daniel Opazo
78' Желтая карточка
Фонтанини Фабрицио
85' Желтая карточка
Нандес Наитан
89' Желтая карточка
Бернаделло Эрнан
90' Желтая карточка
Буффарини Хулио
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Нандес Наитан получил желтую карточку от судьи
79'
Бока Хуниорс делает замену. Перес Себастьян уходит с поля, а Agustin Almendra выходит на его замену.
79'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.

Желтая карточка
78'
Фонтанини Фабрицио получил желтую карточку от судьи
71'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
66'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Daniel Opazo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Joaquin Varela получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
57'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Хуан Игнасио Сильс уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
54'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Сан Роман Хосе уходит с поля, а Braian Rivero выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Хуан Игнасио Сильс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Перес Себастьян получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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