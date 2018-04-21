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2017-2018
1:0
Второй тайм: 50'
|
49'
1:0
Состав команд
10
Датоло
Хесус
22
Juan
Alvarez
Банфилд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 16 Claudio Villagra Нападающий
- 15 Nicolas Linares
- 21 Julian Carranza
Годой Крус 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Леонардо Буриан Вратарь
- 29 Luciano Andres Abecasis Защитник
- 5 Diego Viera II Защитник
- 6 Tomas Cardona Защитник
- 21 Fabricio Angileri Защитник
- 30 Juan Andrada Полузащитник
- 39 Jalil Elias Полузащитник
- 8 Angel Gonzalez II Полузащитник
- 11 Pol Fernandez Полузащитник
- 27 Victorio Gabriel Ramis Полузащитник
- 18 Santiago Garcia II Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Christian Baez Защитник
- 28 Facundo Cobos Защитник
- 19 Fabian Henriquez Полузащитник
- 23 Ramiro Martinez
- 34 Leandro Lencinas
- 13 Valentin Burgoa
- 26 Agustin Verdugo
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
Годой Крус (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 14.04.2018 Годой Крус 3:0 Темперлей С
- 08.04.2018 Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 18.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Годой Крус С
- 10.03.2018 Годой Крус 1:0 Арсенал Саранди С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Годой Крус: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд Кубок
- 16.04.2017 Годой Крус 3:1 Банфилд Примера
- 07.08.2016 Банфилд 0:1 Годой Крус Кубок
- 27.02.2016 Банфилд 2:3 Годой Крус Примера
- 15.08.2015 Годой Крус 1:2 Банфилд Примера
- 09.08.2014 Годой Крус 3:0 Банфилд Примера
- 03.03.2012 Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А
- 27.08.2011 Годой Крус 1:0 Банфилд Примера А
- 21.05.2011 Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А
- 20.11.2010 Годой Крус 2:1 Банфилд Примера А
- 22.03.2010 Годой Крус 2:0 Банфилд Примера А
- 24.10.2009 Банфилд 3:0 Годой Крус Примера А
- 08.02.2009 Годой Крус 1:1 Банфилд Примера А
- 10.08.2008 Банфилд 1:2 Годой Крус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|0:1
|24
|14
|4
|6
|38 - 23
|46
|3.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|4.
|Сан-Лоренсо
|23
|12
|7
|4
|28 - 18
|43
|5.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|6.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|9.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|10.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|11.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|14.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Банфилд
|1:0
|24
|9
|6
|9
|25 - 21
|33
|17.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Велес Сарсфилд
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|21 - 22
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|23
|4
|6
|13
|20 - 31
|18
|26.
|Темперлей
|24
|3
|8
|13
|16 - 41
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
49'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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