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2017-2018
0:0
Перерыв
4' Желтая карточкаFederico Matias Zaracho
8' Желтая карточкаBraian Mansilla
19' Желтая карточкаPaulo Ferrari
30' Желтая карточкаRodrigo Adrian Schlegel
44' Желтая карточкаWashington Camacho
|
19'
Состав команд
16
Мели
Сесар
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 16 Мартинес Маурисио Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 25 Maximiliano Gonzalez I Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- 9 Рубен Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 10 Ортигоса Нестор Полузащитник
- 19 Joel Lopez Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 13 Luciano Leonel Recalde
- 12 Emilio Di Fulvio
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 21 Rodrigo Adrian Schlegel Защитник
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 11 Braian Mansilla Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Juan Musso Вратарь
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 17 Martin Ojeda Полузащитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 10 Мартинес Лаутаро Нападающий
- 7 Augusto Lotti
- 35 Facundo Gutierrez
Предыдущие игры
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.04.2018 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль С
- 13.04.2018 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Паулу КС
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 01.04.2018 Патронато де Парана 3:0 Росарио Сентраль С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 13.02.2018 Уракан 2:3 Росарио Сентраль С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 20.04.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Васко да Гама КЛ
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 04.04.2018 Универсидад де Чили 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 18.03.2018 Расинг Авельянеда 5:0 Патронато де Парана С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
- 22.05.2017 Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда Примера
- 24.10.2015 Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Кубок Аргентины
- 14.02.2015 Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль Примера
- 30.11.2014 Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда Примера
- 11.05.2014 Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль Примера
- 30.11.2013 Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 31.01.2010 Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль Примера А
- 23.08.2009 Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 13.04.2009 Росарио Сентраль 0:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 04.10.2008 Расинг Авельянеда 4:1 Росарио Сентраль Примера А
- 05.05.2008 Росарио Сентраль 3:2 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|24
|14
|5
|5
|39 - 23
|47
|3.
|Сан-Лоренсо
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|5.
|Уракан
|24
|12
|7
|5
|29 - 19
|43
|6.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|24
|10
|7
|7
|39 - 28
|37
|9.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|10.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|11.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|14.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|0:0
|24
|8
|8
|8
|28 - 31
|32
|17.
|Банфилд
|24
|8
|7
|9
|25 - 22
|31
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Велес Сарсфилд
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|21 - 22
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|24
|4
|6
|14
|20 - 32
|18
|26.
|Темперлей
|24
|3
|8
|13
|16 - 41
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Вашингтон Камачо получил желтую карточку от судьи
30'
Rodrigo Adrian Schlegel получил желтую карточку от судьи
19'
Пауло Феррари получил желтую карточку от судьи
8'
Braian Mansilla получил желтую карточку от судьи
4'
Federico Matias Zaracho получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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