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2017-2018
Росарио Сентраль
0:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
4' Желтая карточка
Federico Matias Zaracho
8' Желтая карточка
Braian Mansilla
19' Желтая карточка
Paulo Ferrari
30' Желтая карточка
Rodrigo Adrian Schlegel
44' Желтая карточка
Washington Camacho
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Вашингтон Камачо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Rodrigo Adrian Schlegel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Пауло Феррари получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Braian Mansilla получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Federico Matias Zaracho получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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