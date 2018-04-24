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2017-2018
0:0
Второй тайм: 57'
29' Желтая карточкаБустос Фабрисио
31' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
34' Желтая карточкаNahuel Molina
52' Желтая карточкаLucas Bareiro
|
29'
34'
52'
Состав команд
22
Унсаин
Луис
14
Кубас
Адриан
12
Ciro
Rius
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 27 Jony Menendez Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
Дефенса и Хустисия 4-3-3
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 18 Nahuel Molina Защитник
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 35 Lucas Bareiro Полузащитник
- 14 Кубас Адриан Полузащитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- 16 Horacio Tijanovich Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Santiago Zurbriggen Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 11 Кристальдо Франко Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 7 Капроф Хуан Нападающий
- 17 Бордагарай Фабиан Нападающий
- 23 Nicolas Avellaneda
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 16.03.2018 Индепендьенте 1:0 Мильонариос КЛ
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.02.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Америка де Кали КС
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
- 16.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте Примера
- 09.08.2016 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Кубок
- 15.08.2015 Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 12.10.2014 Индепендьенте 1:1 Дефенса и Хустисия Примера
- 25.05.2014 Индепендьенте 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Б
- 24.11.2013 Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Примера Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|24
|14
|5
|5
|39 - 23
|47
|3.
|Сан-Лоренсо
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|5.
|Индепендьенте
|0:0
|24
|12
|7
|5
|26 - 15
|43
|6.
|Уракан
|24
|12
|7
|5
|29 - 19
|43
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|9.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|10.
|Колон
|23
|10
|7
|6
|29 - 19
|37
|11.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|10
|5
|29 - 21
|37
|12.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|13.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|24
|10
|6
|8
|35 - 32
|36
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|24
|8
|10
|6
|26 - 22
|34
|16.
|Банфилд
|24
|8
|7
|9
|25 - 22
|31
|17.
|Росарио Сентраль
|24
|8
|7
|9
|28 - 33
|31
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Велес Сарсфилд
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|20.
|Патронато де Парана
|24
|7
|7
|10
|24 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|6
|11
|22 - 25
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|24
|4
|6
|14
|20 - 32
|18
|26.
|Темперлей
|24
|3
|8
|13
|16 - 41
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
57'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Jonathan Menendez выходит на его замену.
52'
Lucas Bareiro получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Nahuel Molina получил желтую карточку от судьи
31'
Аморебьета Фернандо получил желтую карточку от судьи
29'
Бустос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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