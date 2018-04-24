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2017-2018
Индепендьенте
0:0
Второй тайм: 57'
Дефенса и Хустисия
0'
29' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
31' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
34' Желтая карточка
Nahuel Molina
52' Желтая карточка
Lucas Bareiro
57'
Второй тайм
57'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Jonathan Menendez выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Lucas Bareiro получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Nahuel Molina получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Аморебьета Фернандо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Бустос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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