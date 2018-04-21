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2017-2018
1:0
Перерыв
1:0
26' ГолNicolas Reniero
37' Желтая карточкаGerman David Re
43' Желтая карточкаMiguel Mellado
|
26'
1:0
37'
43'
Состав команд
17
Диас
Пауло
19
Ботта
Рубен
Сан-Лоренсо 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 17 Диас Пауло Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 34 Franco Moyano Полузащитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 28 Cristian Nahuel Barrios Полузащитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 18 Кавальяро Хуан Полузащитник
- 14 Кастро Алексис Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 23 German Berterame
Чакарита Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Pedro Fernandez II Вратарь
- 4 Nahuel Menendez Защитник
- 16 German David Re Защитник
- 2 Federico Rosso Защитник
- 27 Gabriel Lazarte Защитник
- 5 Miguel Mellado Полузащитник
- 6 Federico Vismara Полузащитник
- 30 Juan Martin Imbert Полузащитник
- 10 Matias Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 11 Juan Alvarez Полузащитник
- 9 Mauro Matos Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Juan Cruz III Защитник
- 19 Elias Alderete Нападающий
- 14 Yefri Reyes
- 40 Gian Crocci
- 1 Lucas Alvarez
- 15 Joaquin Ibanez II
- 7 Leandro Martinez I
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Олимпо С
- 11.03.2018 Уракан 1:1 Сан-Лоренсо С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 19.11.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Сан-Лоренсо С
Чакарита Хуниорс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 10.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Чакарита Хуниорс С
- 01.04.2018 Чакарита Хуниорс 2:2 Арсенал Саранди С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|24
|14
|5
|5
|39 - 23
|47
|3.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|5.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|6.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|9.
|Расинг Авельянеда
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|10.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|9
|5
|29 - 21
|36
|11.
|Ривер Плейт
|23
|10
|5
|8
|32 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|14.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|16.
|Росарио Сентраль
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|24
|8
|7
|9
|25 - 22
|31
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Велес Сарсфилд
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|21 - 22
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|23
|3
|11
|9
|21 - 28
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|0:1
|24
|4
|6
|14
|20 - 32
|18
|26.
|Темперлей
|24
|3
|8
|13
|16 - 41
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Miguel Mellado получил желтую карточку от судьи
37'
Джерман Давид Ре получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Nicolas Reniero бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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