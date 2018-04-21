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2017-2018
Сан-Лоренсо
1:0
Перерыв
Чакарита Хуниорс
0'
1:0
26' Гол
Nicolas Reniero
37' Желтая карточка
German David Re
43' Желтая карточка
Miguel Mellado
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Miguel Mellado получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Джерман Давид Ре получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Nicolas Reniero бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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