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2017-2018
0:3
Первый тайм: 44'
8' Желтая карточкаLucas Martinez VI
0:1
21' ГолExequiel Palacios
24' Желтая карточкаGonzalo Gonzalez
29' Желтая карточкаExequiel Palacios
0:2
35' ГолЛолло Лусиано
0:3
38' ГолКинтеро Хуан
|
21'
0:1
24'
35'
0:2
38'
0:3
Состав команд
20
Каско
Милтон
Арсенал Саранди 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ramon Maximiliano Velazco Вратарь
- 7 Emiliano Purita Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 6 Монтесейрин Факундо Защитник
- 3 Корвалан Клаудио Защитник
- 5 David Drocco Полузащитник
- 8 Gonzalo Gonzalez Полузащитник
- 24 Alejo Antilef Полузащитник
- 21 Gabriel Alanis Полузащитник
- 10 Diego Chaves I Нападающий
- 23 Вильчес Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Pablo Ariel Santillo Вратарь
- 15 Феррейра Херман Защитник
- 25 Federico Milo Защитник
- 29 Facundo Quintana Нападающий
- 27 Sebastian Lomonaco Нападающий
- 26 Alexis Coman
- 14 Mateo Carabajal
Ривер Плейт 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 15 Exequiel Palacios Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 16 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Enrique Bologna Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- 17 Carlos Auzqui Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 38 Cristian Ferreira
Предыдущие игры
Арсенал Саранди (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 10.04.2018 Арсенал Саранди 1:1 Патронато де Парана С
- 01.04.2018 Чакарита Хуниорс 2:2 Арсенал Саранди С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 10.03.2018 Годой Крус 1:0 Арсенал Саранди С
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
- 24.02.2018 Олимпо 2:1 Арсенал Саранди С
- 18.02.2018 Арсенал Саранди 1:1 Уракан С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Арсенал Саранди 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ТМК
- 13.01.2018 Арсенал Саранди 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ТМК
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 18.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.04.2018 Ривер Плейт 1:1 Универсидад Католика Кито СA
- 20.04.2018 Эмелек 0:1 Ривер Плейт КЛ
- 17.04.2018 Ривер Плейт 0:1 Барселона Гуаякиль СA
- 15.04.2018 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль С
- 10.04.2018 Макара 2:0 Ривер Плейт СA
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 06.04.2018 Ривер Плейт 0:0 Санта-Фе КЛ
- 02.04.2018 Ривер Плейт 2:2 Аукас СA
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 25.03.2018 Эль Насьональ 3:1 Ривер Плейт СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 0:1 Дельфин СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Индепендьенте дель Валле 1:1 Ривер Плейт СA
- 06.03.2018 Ривер Плейт 0:3 Эмелек СA
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.02.2018 ЛДУ Кито 2:1 Ривер Плейт СA
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
- 31.10.2016 Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт Примера
- 23.09.2016 Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Кубок
- 21.05.2016 Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт Примера
- 17.03.2015 Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Примера
- 26.09.2014 Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера
- 10.03.2014 Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Примера
- 16.09.2013 Арсенал Саранди 1:1 Ривер Плейт Примера
- 15.04.2013 Ривер Плейт 1:1 Арсенал Саранди Примера
- 30.09.2012 Арсенал Саранди 0:4 Ривер Плейт Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|16
|2
|5
|40 - 16
|50
|2.
|Годой Крус
|24
|14
|5
|5
|39 - 23
|47
|3.
|Сан-Лоренсо
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|5.
|Уракан
|24
|12
|7
|5
|29 - 19
|43
|6.
|Индепендьенте
|23
|12
|6
|5
|26 - 15
|42
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|9.
|Ривер Плейт
|2:0
|24
|11
|5
|8
|34 - 26
|38
|10.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|10
|5
|29 - 21
|37
|11.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|12.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|14.
|Колон
|22
|9
|7
|6
|25 - 19
|34
|15.
|Атлетико Тукуман
|24
|8
|10
|6
|26 - 22
|34
|16.
|Банфилд
|24
|8
|7
|9
|25 - 22
|31
|17.
|Росарио Сентраль
|24
|8
|7
|9
|28 - 33
|31
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Патронато де Парана
|23
|7
|7
|9
|24 - 27
|28
|20.
|Велес Сарсфилд
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|21 - 22
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Чакарита Хуниорс
|24
|4
|6
|14
|20 - 32
|18
|26.
|Темперлей
|24
|3
|8
|13
|16 - 41
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|0:2
|24
|2
|8
|14
|15 - 31
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Первый тайм
38'
Г О О О О Л - Кинтеро Хуан бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Лолло Лусиано бьет в цель!
29'
Exequiel Palacios получил желтую карточку от судьи
24'
Gonzalo Gonzalez получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Exequiel Palacios бьет в цель!
8'
Lucas Martinez получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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