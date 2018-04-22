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2017-2018
Арсенал Саранди
0:3
Первый тайм: 44'
Ривер Плейт
0'
8' Желтая карточка
Lucas Martinez VI
0:1
21' Гол
Exequiel Palacios
24' Желтая карточка
Gonzalo Gonzalez
29' Желтая карточка
Exequiel Palacios
0:2
35' Гол
Лолло Лусиано
0:3
38' Гол
Кинтеро Хуан
44'
Первый тайм
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Кинтеро Хуан бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Лолло Лусиано бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Exequiel Palacios получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Gonzalo Gonzalez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Exequiel Palacios бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Lucas Martinez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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