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2017-2018
0:1
Второй тайм: 75'
27' Желтая карточкаБернаделло Эрнан
38' Желтая карточкаAlan Franco
40' Желтая карточкаJorge Figal
0:1
45' ГолСильва Гастон
49' Желтая карточкаСан Роман Хосе
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27'
38'
40'
45'
0:1
49'
Состав команд
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 20 Leonel Ferroni Защитник
- 31 Jeronimo Cacciabue Полузащитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 14 Alexis Rodrigues Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 22 Joaquin Varela
- 37 Milton Treppo
- 35 Facundo Nadalin
- 25 Enzo Cabrera
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 4 Jorge Figal Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Полузащитник
- 17 Braian Romero Полузащитник
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
Индепендьенте (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 16.03.2018 Индепендьенте 1:0 Мильонариос КЛ
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
- 08.05.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Индепендьенте Примера
- 15.02.2015 Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Индепендьенте Примера
- 17.01.2014 Индепендьенте 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина)
- 11.02.2013 Индепендьенте 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 05.08.2012 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера
- 10.06.2012 Индепендьенте 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 05.12.2011 Индепендьенте 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 15.03.2011 Индепендьенте 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 05.09.2010 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Примера А
- 01.02.2010 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера А
- 22.08.2009 Индепендьенте 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 21.03.2009 Индепендьенте 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 22.09.2008 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Примера А
- 04.05.2008 Индепендьенте 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|25
|15
|5
|5
|41 - 23
|50
|3.
|Сан-Лоренсо
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Индепендьенте
|1:0
|25
|13
|6
|6
|27 - 16
|45
|5.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|6.
|Уракан
|24
|12
|7
|5
|29 - 19
|43
|7.
|Дефенса и Хустисия
|25
|12
|5
|8
|39 - 33
|41
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|9.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|10.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|11.
|Колон
|23
|10
|7
|6
|29 - 19
|37
|12.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|10
|5
|29 - 21
|37
|13.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|24
|8
|10
|6
|26 - 22
|34
|16.
|Велес Сарсфилд
|24
|8
|7
|9
|27 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|18.
|Росарио Сентраль
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|8
|6
|11
|26 - 33
|30
|20.
|Патронато де Парана
|24
|7
|7
|10
|24 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|25
|7
|6
|12
|22 - 26
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Темперлей
|25
|4
|8
|13
|18 - 42
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
64'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joaquin Torres уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
62'
Индепендьенте делает замену. Leandro Miguel Fernandez уходит с поля, а Верон Гонсало выходит на его замену.
49'
Сан Роман Хосе получил желтую карточку от судьи
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Jeronimo Cacciabue уходит с поля, а Braian Rivero выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Сильва Гастон бьет в цель!
40'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
38'
Alan Franco получил желтую карточку от судьи
27'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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