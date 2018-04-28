  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Второй тайм: 75'
Индепендьенте
0'
27' Желтая карточка
Бернаделло Эрнан
38' Желтая карточка
Alan Franco
40' Желтая карточка
Jorge Figal
0:1
45' Гол
Сильва Гастон
49' Желтая карточка
Сан Роман Хосе
75'
Второй тайм
64'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joaquin Torres уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
62'
Индепендьенте делает замену. Leandro Miguel Fernandez уходит с поля, а Верон Гонсало выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Сан Роман Хосе получил желтую карточку от судьи
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Jeronimo Cacciabue уходит с поля, а Braian Rivero выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Сильва Гастон бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Alan Franco получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация