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2017-2018
Бельграно
1:0
Второй тайм: 86'
Колон
0'
21' Желтая карточка
Cristian Franco Lema
21' Желтая карточка
Gustavo Toledo
24' Желтая карточка
German Conti
1:0
44' Гол
Cristian Franco Lema
86'
Второй тайм
75'
Бельграно делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Santiago Martinez выходит на его замену.
72'
Колон делает замену. Cristian Guanca уходит с поля, а Tomas Sandoval выходит на его замену.
70'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
58'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Кристиан Лема Франко бьет в цель!
Желтая карточка
24'
German Conti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Густаво Толедо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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