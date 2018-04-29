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2017-2018
21' Желтая карточкаCristian Franco Lema
21' Желтая карточкаGustavo Toledo
24' Желтая карточкаGerman Conti
1:0
44' ГолCristian Franco Lema
|
21'
24'
44'
1:0
Состав команд
24
Годой
Эрик
20
Агирре
Йонас
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 5 Santiago Martinez I
- 31 Fabricio Brener
- 25 Marcelo German Montoya
Колон 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 15 Mariano Gonzalez I Полузащитник
- 25 Tomas Chancalay Полузащитник
- 10 Cristian Guanca Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 37 Руис Алан Полузащитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 32 Tomas Sandoval
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
Колон (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 07.03.2018 Колон 1:0 Самора КС
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.02.2018 Самора 0:2 Колон КС
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Колон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон Товарищеские матчи. Клубы
- 02.04.2017 Бельграно 0:1 Колон Примера
- 19.02.2016 Колон 3:0 Бельграно Примера
- 06.12.2015 Бельграно 1:1 Колон Примера
- 28.11.2015 Колон 0:1 Бельграно Примера
- 27.09.2015 Колон 0:1 Бельграно Примера
- 20.04.2014 Колон 0:0 Бельграно Примера
- 10.11.2013 Бельграно 2:0 Колон Примера
- 25.02.2013 Бельграно 2:1 Колон Примера
- 19.08.2012 Колон 2:2 Бельграно Примера
- 08.05.2012 Колон 2:0 Бельграно Примера
- 31.10.2011 Бельграно 0:1 Колон Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|25
|15
|5
|5
|41 - 23
|50
|3.
|Сан-Лоренсо
|25
|13
|8
|4
|29 - 18
|47
|4.
|Уракан
|25
|13
|7
|5
|32 - 21
|46
|5.
|Индепендьенте
|25
|13
|6
|6
|27 - 16
|45
|6.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|7.
|Дефенса и Хустисия
|25
|12
|5
|8
|39 - 33
|41
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|12
|4
|9
|34 - 27
|40
|9.
|Бельграно
|1:0
|25
|10
|10
|5
|27 - 23
|40
|10.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|11.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|12.
|Колон
|0:1
|24
|10
|7
|7
|29 - 20
|37
|13.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|10
|5
|29 - 21
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|25
|8
|10
|7
|28 - 25
|34
|16.
|Велес Сарсфилд
|24
|8
|7
|9
|27 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|18.
|Росарио Сентраль
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|8
|6
|11
|26 - 33
|30
|20.
|Патронато де Парана
|25
|7
|8
|10
|24 - 31
|29
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|6
|12
|22 - 26
|27
|22.
|Ланус
|25
|6
|9
|10
|20 - 37
|27
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Темперлей
|25
|4
|8
|13
|18 - 42
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
75'
Бельграно делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Santiago Martinez выходит на его замену.
72'
Колон делает замену. Cristian Guanca уходит с поля, а Tomas Sandoval выходит на его замену.
70'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
58'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Кристиан Лема Франко бьет в цель!
24'
German Conti получил желтую карточку от судьи
21'
Густаво Толедо получил желтую карточку от судьи
21'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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