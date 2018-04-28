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2017-2018
1:0
Конец матча
31' Желтая карточкаОртис Данило
49' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
63' Желтая карточкаRodrigo Javier Salinas
69' Желтая карточкаAdrian Sporle
74' Желтая карточкаSantiago Caseres
1:0
76' ГолLucas Robertone
|
31'
69'
74'
76'
1:0
Состав команд
29
Абрам
Луис
22
Juan
Alvarez
10
Датоло
Хесус
Велес Сарсфилд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 30 Hernan De La Fuente Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 34 Francisco Ortega Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 11 Rodrigo Javier Salinas Нападающий
- 26 Matias Vargas Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 37 Гонсало Родригес Защитник
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 21 Guido Mainero Полузащитник
- 22 Nicolas Delgadillo Godoy Нападающий
- 14 Cristian Nunez
Банфилд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 25 Alexis Maldonado Защитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 21 Julian Carranza
- 15 Nicolas Linares
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
Банфилд (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Банфилд: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
- 29.07.2017 Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи. Клубы
- 08.02.2017 Банфилд 2:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи. Клубы
- 23.10.2016 Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 17.05.2016 Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд Примера
- 24.05.2015 Банфилд 1:3 Велес Сарсфилд Примера
- 25.10.2014 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд Примера
- 18.02.2012 Банфилд 0:4 Велес Сарсфилд Примера А
- 16.08.2011 Велес Сарсфилд 3:0 Банфилд Примера А
- 10.05.2011 Велес Сарсфилд 2:0 Банфилд Примера А
- 08.11.2010 Банфилд 2:3 Велес Сарсфилд Примера А
- 16.09.2010 Банфилд 1:1 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана
- 03.09.2010 Велес Сарсфилд 0:1 Банфилд Копа Судамерикана
- 12.04.2010 Велес Сарсфилд 0:0 Банфилд Примера А
- 15.11.2009 Банфилд 3:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 05.04.2009 Велес Сарсфилд 2:1 Банфилд Примера А
- 28.09.2008 Банфилд 2:2 Велес Сарсфилд Примера А
- 24.02.2008 Велес Сарсфилд 3:0 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|25
|15
|5
|5
|41 - 23
|50
|3.
|Сан-Лоренсо
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Индепендьенте
|1:0
|25
|13
|6
|6
|27 - 16
|45
|5.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|6.
|Уракан
|24
|12
|7
|5
|29 - 19
|43
|7.
|Дефенса и Хустисия
|25
|12
|5
|8
|39 - 33
|41
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|9.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|10.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|11.
|Колон
|23
|10
|7
|6
|29 - 19
|37
|12.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|10
|5
|29 - 21
|37
|13.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|24
|8
|10
|6
|26 - 22
|34
|16.
|Велес Сарсфилд
|24
|8
|7
|9
|27 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|18.
|Росарио Сентраль
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|8
|6
|11
|26 - 33
|30
|20.
|Патронато де Парана
|24
|7
|7
|10
|24 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|25
|7
|6
|12
|22 - 26
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Темперлей
|25
|4
|8
|13
|18 - 42
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Велес Сарсфилд делает замену. Francisco Ortega уходит с поля, а Рикардо Гастон Диаз выходит на его замену.
86'
Велес Сарсфилд делает замену. Joaquin Laso уходит с поля, а Куберо Фабиан выходит на его замену.
82'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Guido Mainero выходит на его замену.
82'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Спердути Маурисио выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Lucas Robertone бьет в цель!
74'
Santiago Caseres получил желтую карточку от судьи
69'
Adrian Sporle получил желтую карточку от судьи
63'
Родриго Хавиер Салинас получил желтую карточку от судьи
49'
Jorge Rodriguez получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Банфилд делает замену. Датоло Хесус уходит с поля, а Julian Carranza выходит на его замену.
31'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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