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2017-2018
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Банфилд
0'
31' Желтая карточка
Ортис Данило
49' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
63' Желтая карточка
Rodrigo Javier Salinas
69' Желтая карточка
Adrian Sporle
74' Желтая карточка
Santiago Caseres
1:0
76' Гол
Lucas Robertone
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Велес Сарсфилд делает замену. Francisco Ortega уходит с поля, а Рикардо Гастон Диаз выходит на его замену.
86'
Велес Сарсфилд делает замену. Joaquin Laso уходит с поля, а Куберо Фабиан выходит на его замену.
82'
Велес Сарсфилд делает замену. Agustin Bouzat уходит с поля, а Guido Mainero выходит на его замену.
82'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Спердути Маурисио выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Lucas Robertone бьет в цель!

Желтая карточка
74'
Santiago Caseres получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Adrian Sporle получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Родриго Хавиер Салинас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Jorge Rodriguez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Банфилд делает замену. Датоло Хесус уходит с поля, а Julian Carranza выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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