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2017-2018
2:2
Второй тайм: 90+'
0:1
13' ГолПерес Пабло II
31' Желтая карточкаПерес Себастьян
1:1
33' ГолКоласо Николас
35' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
1:2
57' ГолRamon Abila
65' Желтая карточкаПерес Пабло II
70' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
71' Желтая карточкаManuel Guanini
2:2
81' ГолАлеман Брайн
|
13'
0:1
31'
33'
1:1
35'
57'
1:2
65'
71'
81'
2:2
Состав команд
33
Matias
Gomez
32
Тевес
Карлос
17
Ramon
Abila
Химнасия Ла-Плата 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 30 Nicolas Dibble Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 33 Matias Gomez Полузащитник
- 40 Leandro Contin Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Nicolas Ortiz Защитник
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- 27 Patricio Monti
- 1 Tomas Durso
- Главный тренер: Hilario Bravi
Бока Хуниорс 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 14 Перес Себастьян Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 17 Ramon Abila Нападающий
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 19 Walter Bou Полузащитник
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 03.05.2018 Хуниор 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 05.04.2018 Бока Хуниорс 1:0 Хуниор КЛ
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 07.11.2016 Химнасия Ла-Плата 0:3 Бока Хуниорс Примера
- 30.08.2015 Химнасия Ла-Плата 1:2 Бока Хуниорс Примера
- 08.12.2014 Бока Хуниорс 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера
- 19.05.2014 Химнасия Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 09.12.2013 Бока Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 18.06.2011 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс Примера А
- 14.12.2010 Бока Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 18.04.2010 Химнасия Ла-Плата 1:0 Бока Хуниорс Примера А
- 23.11.2009 Бока Хуниорс 4:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 22.06.2009 Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 07.12.2008 Химнасия Ла-Плата 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 03.03.2008 Химнасия Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2:2
|26
|18
|3
|5
|47 - 19
|57
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|26
|13
|8
|5
|32 - 21
|47
|5.
|Индепендьенте
|26
|13
|7
|6
|29 - 18
|46
|6.
|Расинг Авельянеда
|26
|13
|6
|7
|45 - 29
|45
|7.
|Тальерес Кордоба
|26
|13
|6
|7
|31 - 18
|45
|8.
|Дефенса и Хустисия
|26
|12
|5
|9
|39 - 34
|41
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|10.
|Унион Санта-Фе
|26
|10
|10
|6
|32 - 23
|40
|11.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|12.
|Ривер Плейт
|25
|11
|6
|8
|35 - 26
|39
|13.
|Колон
|25
|10
|8
|7
|29 - 20
|38
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|10
|5
|10
|24 - 23
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|26
|8
|11
|7
|29 - 26
|35
|16.
|Велес Сарсфилд
|25
|9
|7
|9
|29 - 31
|34
|17.
|Банфилд
|26
|9
|7
|10
|27 - 24
|34
|18.
|Патронато де Парана
|26
|8
|8
|10
|26 - 32
|32
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|22.
|Ланус
|26
|6
|10
|10
|20 - 37
|28
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|2:2
|26
|6
|6
|14
|26 - 43
|24
|24.
|Тигре
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|25.
|Темперлей
|26
|4
|8
|14
|19 - 44
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|26
|4
|6
|16
|22 - 36
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|26
|3
|8
|15
|19 - 34
|17
|28.
|Олимпо
|26
|3
|5
|18
|14 - 48
|14
Второй тайм
81'
Г О О О О Л - Алеман Брайн бьет в цель!
76'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Nicolas Dibble уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
71'
Manuel Guanini получил желтую карточку от судьи
70'
Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
67'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
65'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
60'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Алеман Брайн выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Коласо Николас бьет в цель!
31'
Перес Себастьян получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Перес Пабло II бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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