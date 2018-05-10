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2017-2018
Химнасия Ла-Плата
2:2
Второй тайм: 90+'
Бока Хуниорс
0'
0:1
13' Гол
Перес Пабло II
31' Желтая карточка
Перес Себастьян
1:1
33' Гол
Коласо Николас
35' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
1:2
57' Гол
Ramon Abila
65' Желтая карточка
Перес Пабло II
70' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
71' Желтая карточка
Manuel Guanini
2:2
81' Гол
Алеман Брайн
90'+3
Второй тайм
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Алеман Брайн бьет в цель!
76'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Nicolas Dibble уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Manuel Guanini получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
67'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
60'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Алеман Брайн выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Коласо Николас бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Перес Себастьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Перес Пабло II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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