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2017-2018
Ривер Плейт
1:0
Второй тайм: 67'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
1:0
10' Гол
Пинола Хавьер II
21' Желтая карточка
Juan Bautista Cascini
44' Желтая карточка
Перес Энцо
67'
Второй тайм
61'
Ривер Плейт делает замену. Борре Рафаэль уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Juan Bautista Cascini получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Пинола Хавьер II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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