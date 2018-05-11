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2017-2018
1:0
Второй тайм: 67'
1:0
10' ГолПинола Хавьер II
21' Желтая карточкаJuan Bautista Cascini
44' Желтая карточкаПерес Энцо
|
10'
1:0
44'
Состав команд
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Enrique Bologna Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 28 Lucas Martinez VI
Эстудиантес Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 15 Gaston Campi Защитник
- 19 Дубарбьер Себастьян Защитник
- 9 Lucas Rodriguez III Полузащитник
- 28 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 8 Gaston Claudio Gimenez Полузащитник
- 30 Carlo Lattanzio Полузащитник
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- 24 Мелано Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 31 Nicolas Talpone Полузащитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 26 Andres Escobar Нападающий
- 20 Matias Ruiz Diaz
- 34 Juan Apaolaza
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 06.05.2018 Ривер Плейт 1:0 Депортиво Куэнка СA
- 04.05.2018 Санта-Фе 0:1 Ривер Плейт КЛ
- 28.04.2018 Депортиво Куэнка 1:1 Ривер Плейт СA
- 27.04.2018 Ривер Плейт 2:1 Эмелек КЛ
- 22.04.2018 Арсенал Саранди 0:3 Ривер Плейт С
- 22.04.2018 Ривер Плейт 1:1 Универсидад Католика Кито СA
- 20.04.2018 Эмелек 0:1 Ривер Плейт КЛ
- 17.04.2018 Ривер Плейт 0:1 Барселона Гуаякиль СA
- 15.04.2018 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль С
- 10.04.2018 Макара 2:0 Ривер Плейт СA
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 06.04.2018 Ривер Плейт 0:0 Санта-Фе КЛ
- 02.04.2018 Ривер Плейт 2:2 Аукас СA
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 25.03.2018 Эль Насьональ 3:1 Ривер Плейт СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 0:1 Дельфин СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 10.05.2018 Уркиза 3:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМП
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:1 Тальерес Ремедиос ПБМП
- 03.05.2018 Платенсе 1:0 Эстудиантес Ла-Плата PBMC
- 02.05.2018 Реал Гарчиласо 0:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 28.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 КА Феникс ПБМ
- 25.04.2018 Сантос 2:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 22.04.2018 Акассусо 1:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 18.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сакачиспас ПБМ
- 15.04.2018 Патронато де Парана 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 14.04.2018 Дефенсорес де Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 10.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Чакарита Хуниорс С
- 08.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Тальерес Ремедиос ПБМ
- 06.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Сантос КЛ
- 31.03.2018 Барракас Централь 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Тристан Суарес ПБМ
- 21.03.2018 Платенсе 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 18.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Годой Крус С
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 6
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 4
- 05.11.2016 Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 24.08.2015 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Примера
- 19.01.2015 Ривер Плейт 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина)
- 13.11.2014 Ривер Плейт 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 07.11.2014 Ривер Плейт 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана
- 30.10.2014 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 17.04.2014 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера
- 12.01.2014 Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина)
- 04.11.2013 Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 18.02.2013 Ривер Плейт 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 11.08.2012 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера
- 12.06.2011 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А
- 08.12.2010 Ривер Плейт 0:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 25.04.2010 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 29.11.2009 Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 05.07.2009 Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 14.12.2008 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А
- 10.03.2008 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|26
|18
|3
|5
|47 - 19
|57
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|26
|13
|8
|5
|32 - 21
|47
|5.
|Индепендьенте
|26
|13
|7
|6
|29 - 18
|46
|6.
|Расинг Авельянеда
|26
|13
|6
|7
|45 - 29
|45
|7.
|Тальерес Кордоба
|26
|13
|6
|7
|31 - 18
|45
|8.
|Ривер Плейт
|1:0
|26
|12
|6
|8
|36 - 26
|42
|9.
|Дефенса и Хустисия
|26
|12
|5
|9
|39 - 34
|41
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|11.
|Унион Санта-Фе
|26
|10
|10
|6
|32 - 23
|40
|12.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|13.
|Колон
|26
|10
|8
|8
|29 - 21
|38
|14.
|Велес Сарсфилд
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:1
|26
|10
|5
|11
|24 - 24
|35
|16.
|Атлетико Тукуман
|26
|8
|11
|7
|29 - 26
|35
|17.
|Банфилд
|26
|9
|7
|10
|27 - 24
|34
|18.
|Патронато де Парана
|26
|8
|8
|10
|26 - 32
|32
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|22.
|Ланус
|26
|6
|10
|10
|20 - 37
|28
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|6
|6
|14
|26 - 43
|24
|24.
|Тигре
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|25.
|Темперлей
|26
|4
|8
|14
|19 - 44
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|26
|4
|6
|16
|22 - 36
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|26
|3
|8
|15
|19 - 34
|17
|28.
|Олимпо
|26
|3
|5
|18
|14 - 48
|14
Второй тайм
61'
Ривер Плейт делает замену. Борре Рафаэль уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
21'
Juan Bautista Cascini получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Пинола Хавьер II бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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