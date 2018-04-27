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2017-2018
Чакарита Хуниорс
0:2
Второй тайм: 54'
Темперлей
0'
0:1
5' Гол
Alexis Delgado
0:2
42' Гол
Santiago Giordana
49' Желтая карточка
Matias Orihuela
54'
Второй тайм
Желтая карточка
49'
Matias Orihuela получил желтую карточку от судьи
46'
Чакарита Хуниорс делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Lucas Lescano выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Чакарита Хуниорс делает замену. Yefri Reyes уходит с поля, а Joaquin Ibanez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Santiago Giordana бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Alexis Delgado бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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