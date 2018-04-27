- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
0:2
Второй тайм: 54'
0:1
5' ГолAlexis Delgado
0:2
42' ГолSantiago Giordana
49' Желтая карточкаMatias Orihuela
|
5'
0:1
42'
0:2
49'
Состав команд
14
Yefri
Reyes
11
Juan
Alvarez
Чакарита Хуниорс 4-4-1-1
- Основной состав
- 13 Pedro Fernandez II Вратарь
- 4 Nahuel Menendez Защитник
- 16 German David Re Защитник
- 2 Federico Rosso Защитник
- 27 Gabriel Lazarte Защитник
- 30 Juan Martin Imbert Полузащитник
- 6 Federico Vismara Полузащитник
- 14 Yefri Reyes Полузащитник
- 11 Juan Alvarez Полузащитник
- 10 Matias Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 19 Elias Alderete Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Juan Cruz III Защитник
- 40 Gian Crocci
- 41 Tomas Segovia
- 20 Lucas Lescano
- 1 Lucas Alvarez
- 15 Joaquin Ibanez II
- 7 Leandro Martinez I
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 14 Agustin Sosa Защитник
- 6 Гастон Агуирр Защитник
- 15 Nicolas Demartini Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 45 Dario Salina Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 13 Matias Orihuela Полузащитник
- 29 Alexis Delgado Нападающий
- 9 Santiago Giordana Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 23 Mathias Villasanti Полузащитник
- 37 Gaspar Gentile Полузащитник
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 28 Franco Capalbo
- 34 Franco Sosa II
- 21 Julian Lucero
Предыдущие игры
Чакарита Хуниорс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 22.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 10.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Чакарита Хуниорс С
- 01.04.2018 Чакарита Хуниорс 2:2 Арсенал Саранди С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
Темперлей (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 14.04.2018 Годой Крус 3:0 Темперлей С
- 07.04.2018 Темперлей 2:2 Ланус С
- 03.04.2018 Олимпо 1:1 Темперлей С
- 17.03.2018 Темперлей 1:2 Уракан С
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|24
|14
|5
|5
|39 - 23
|47
|3.
|Сан-Лоренсо
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|5.
|Уракан
|24
|12
|7
|5
|29 - 19
|43
|6.
|Индепендьенте
|24
|12
|6
|6
|26 - 16
|42
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|12
|3
|9
|34 - 27
|39
|8.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|9.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|10.
|Дефенса и Хустисия
|24
|11
|5
|8
|36 - 32
|38
|11.
|Колон
|23
|10
|7
|6
|29 - 19
|37
|12.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|10
|5
|29 - 21
|37
|13.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|24
|8
|10
|6
|26 - 22
|34
|16.
|Банфилд
|24
|8
|7
|9
|25 - 22
|31
|17.
|Росарио Сентраль
|24
|8
|7
|9
|28 - 33
|31
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|8
|6
|10
|26 - 31
|30
|19.
|Велес Сарсфилд
|23
|7
|7
|9
|26 - 31
|28
|20.
|Патронато де Парана
|24
|7
|7
|10
|24 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|6
|11
|22 - 25
|27
|22.
|Ланус
|24
|6
|8
|10
|20 - 37
|26
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Темперлей
|2:0
|25
|4
|8
|13
|18 - 41
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|0:2
|25
|4
|6
|15
|20 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
49'
Matias Orihuela получил желтую карточку от судьи
46'
Чакарита Хуниорс делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Lucas Lescano выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Чакарита Хуниорс делает замену. Yefri Reyes уходит с поля, а Joaquin Ibanez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Santiago Giordana бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Alexis Delgado бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация