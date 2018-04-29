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2017-2018
Ланус
0:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
42' Желтая карточка
Пискуличи Леонардо
67' Желтая карточка
Монтеро Фаусто
67' Желтая карточка
Bruno Leonel Vides
87' Желтая карточка
Nicolas Gonzalez
88' Желтая карточка
Marcelo Herrera
89' Желтая карточка
Барриос Лукас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Барриос Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Nicolas Gonzalez получил желтую карточку от судьи
75'
Ланус делает замену. Gaston Lodico уходит с поля, а Kevin Cardozo выходит на его замену.
71'
Ланус делает замену. Bruno Vides уходит с поля, а Джерман Денис выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Bruno Vides получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Монтеро Фаусто получил желтую карточку от судьи
65'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
64'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Javier Cabrera выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Пискуличи Леонардо получил желтую карточку от судьи
28'
Ланус делает замену. Акоста Лаутаро уходит с поля, а Gonzalo Di Renzo выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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