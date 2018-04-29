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2017-2018
0:0
Конец матча
42' Желтая карточкаПискуличи Леонардо
67' Желтая карточкаМонтеро Фаусто
67' Желтая карточкаBruno Leonel Vides
87' Желтая карточкаNicolas Gonzalez
88' Желтая карточкаMarcelo Herrera
89' Желтая карточкаБарриос Лукас
|
67'
87'
88'
89'
Состав команд
30
Марконе
Иван
Ланус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Андрада Эстебан Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 2 Marcelo Herrera Защитник
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 30 Марконе Иван Полузащитник
- 16 Gaston Lodico Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Нападающий
- 32 Bruno Leonel Vides Нападающий
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 17 Gonzalo Di Renzo Нападающий
- 19 German Denis III
- 32 Kevin Cardozo
- 29 Nicolas Thaller
- 3 Dario Caceres
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Аргентинос Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Нападающий
- 88 Барриос Лукас Нападающий
- 11 Damian Batallini Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 3 Guillermo Benitez Защитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 5 Facundo Barboza Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Нападающий
- 28 Alexis Mac Allister
- 1 Federico Lanzillota
Предыдущие игры
Ланус (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 21.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Ланус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Темперлей 2:2 Ланус С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.03.2018 Спортинг Кристал 2:1 Ланус КС
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 22.02.2018 Ланус 4:2 Спортинг Кристал КС
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 30.11.2017 Ланус 1:2 Гремио КЛ
- 23.11.2017 Гремио 1:0 Ланус КЛ
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
Последние игры между собой
Ланус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
- 15.05.2016 Аргентинос Хуниорс 1:1 Ланус Примера
- 05.04.2015 Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 09.03.2014 Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус Примера
- 14.09.2013 Ланус 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 05.05.2013 Аргентинос Хуниорс 1:2 Ланус Примера
- 29.10.2012 Ланус 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 17.03.2012 Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 13.09.2011 Аргентинос Хуниорс 0:4 Ланус Примера А
- 13.06.2011 Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 10.12.2010 Аргентинос Хуниорс 1:2 Ланус Примера А
- 06.02.2010 Ланус 3:6 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 03.09.2009 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Примера А
- 11.04.2009 Аргентинос Хуниорс 2:1 Ланус Примера А
- 05.10.2008 Ланус 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 31.05.2008 Аргентинос Хуниорс 3:0 Ланус Примера А
- 26.11.2007 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|25
|15
|5
|5
|41 - 23
|50
|3.
|Сан-Лоренсо
|24
|13
|7
|4
|29 - 18
|46
|4.
|Уракан
|3:1
|25
|13
|7
|5
|32 - 20
|46
|5.
|Индепендьенте
|25
|13
|6
|6
|27 - 16
|45
|6.
|Тальерес Кордоба
|24
|13
|5
|6
|31 - 15
|44
|7.
|Дефенса и Хустисия
|25
|12
|5
|8
|39 - 33
|41
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|12
|4
|9
|34 - 27
|40
|9.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|10.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|11.
|Колон
|23
|10
|7
|6
|29 - 19
|37
|12.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|10
|5
|29 - 21
|37
|13.
|Бельграно
|24
|9
|10
|5
|26 - 23
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|1:3
|25
|8
|10
|7
|27 - 25
|34
|16.
|Велес Сарсфилд
|24
|8
|7
|9
|27 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|18.
|Росарио Сентраль
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|8
|6
|11
|26 - 33
|30
|20.
|Патронато де Парана
|24
|7
|7
|10
|24 - 31
|28
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|6
|12
|22 - 26
|27
|22.
|Ланус
|25
|6
|9
|10
|20 - 37
|27
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Темперлей
|25
|4
|8
|13
|18 - 42
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Барриос Лукас получил желтую карточку от судьи
88'
Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
87'
Nicolas Gonzalez получил желтую карточку от судьи
75'
Ланус делает замену. Gaston Lodico уходит с поля, а Kevin Cardozo выходит на его замену.
71'
Ланус делает замену. Bruno Vides уходит с поля, а Джерман Денис выходит на его замену.
67'
Bruno Vides получил желтую карточку от судьи
67'
Монтеро Фаусто получил желтую карточку от судьи
65'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
64'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Javier Cabrera выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Пискуличи Леонардо получил желтую карточку от судьи
28'
Ланус делает замену. Акоста Лаутаро уходит с поля, а Gonzalo Di Renzo выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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