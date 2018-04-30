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2017-2018
0:0
Перерыв
24' Желтая карточкаБалби Лучиано
|
24'
Состав команд
28
Yeimar
Gomez
11
Diego
Zabala
30
Mauro
Pitton
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 16 Damian Alberto Martinez Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 3 Балби Лучиано Защитник
- 11 Diego Zabala Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 18 Lucas Emanuel Gamba Нападающий
- 27 Franco Soldano Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Brian Blasi Защитник
- 15 Walter German Bracamonte Полузащитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 34 Marcos Peano
- 24 Franco Godoy
- 8 Rodrigo Gomez III
- 26 Matias Panozzo
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 14 Nahuel Tenaglia Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 7 Joao Rojas II Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 23 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Комар Хуан Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 9 Junior Arias Нападающий
- 19 Mauro Ortiz Нападающий
- 35 Franco Malagueno
- 29 Alexis Messidoro
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 22.04.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 17.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
- 04.04.2017 Унион Санта-Фе 4:2 Тальерес Кордоба Примера
- 22.02.2014 Тальерес Кордоба 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б
- 17.08.2013 Унион Санта-Фе 1:1 Тальерес Кордоба Примера Б
- 22.02.2009 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба Националь Б
- 26.05.2008 Унион Санта-Фе 3:1 Тальерес Кордоба Националь Б
- 24.11.2007 Тальерес Кордоба 2:2 Унион Санта-Фе Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|25
|15
|5
|5
|41 - 23
|50
|3.
|Сан-Лоренсо
|25
|13
|8
|4
|29 - 18
|47
|4.
|Уракан
|25
|13
|7
|5
|32 - 21
|46
|5.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|25
|13
|6
|6
|31 - 15
|45
|6.
|Индепендьенте
|25
|13
|6
|6
|27 - 16
|45
|7.
|Дефенса и Хустисия
|25
|12
|5
|8
|39 - 33
|41
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|12
|4
|9
|34 - 27
|40
|9.
|Бельграно
|25
|10
|10
|5
|27 - 23
|40
|10.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|11.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|12.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|25
|9
|11
|5
|29 - 21
|38
|13.
|Колон
|24
|10
|7
|7
|29 - 20
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|25
|8
|10
|7
|28 - 25
|34
|16.
|Велес Сарсфилд
|24
|8
|7
|9
|27 - 31
|31
|17.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|18.
|Росарио Сентраль
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|8
|6
|11
|26 - 33
|30
|20.
|Патронато де Парана
|25
|7
|8
|10
|24 - 31
|29
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|6
|12
|22 - 26
|27
|22.
|Ланус
|25
|6
|9
|10
|20 - 37
|27
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|24.
|Тигре
|24
|3
|11
|10
|21 - 30
|20
|25.
|Темперлей
|25
|4
|8
|13
|18 - 42
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|24
|3
|4
|17
|12 - 42
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Балби Лучиано получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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