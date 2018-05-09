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2017-2018
Расинг Авельянеда
2:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
6' Желтая карточка
Federico Milo
39' Желтая карточка
Matias Garcia
39' Желтая карточка
Gabriel Alanis
1:0
57' Гол
Лисандро Лопес III
60' Желтая карточка
Marcos Curado
75' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
85' Желтая карточка
Феррейра Херман
2:0
88' Гол
Мартинес Лаутаро
90' Желтая карточка
Мели Сесар
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Мели Сесар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Мартинес Лаутаро бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Феррейра Херман получил желтую карточку от судьи
77'
Расинг Авельянеда делает замену. Miguel Barbieri уходит с поля, а Донатти Алехандро выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи

72'
Арсенал Саранди делает замену. Gonzalo Gomez уходит с поля, а Lucas Necul выходит на его замену.
62'
Арсенал Саранди делает замену. Gonzalo Gonzalez уходит с поля, а Давид Дроццо выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Marcos Curado получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
57'
Расинг Авельянеда делает замену. Кардосо Нери уходит с поля, а Диего Гонзалес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Арсенал Саранди делает замену. Matias Garcia уходит с поля, а Emiliano Purita выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Gabriel Alanis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Matias Garcia получил желтую карточку от судьи
9'
Расинг Авельянеда делает замену. Nery Dominguez уходит с поля, а Мели Сесар выходит на его замену.
Желтая карточка
6'
Federico Milo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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