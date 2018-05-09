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2017-2018
2:0
Конец матча
6' Желтая карточкаFederico Milo
39' Желтая карточкаMatias Garcia
39' Желтая карточкаGabriel Alanis
1:0
57' ГолЛисандро Лопес III
60' Желтая карточкаMarcos Curado
75' Желтая карточкаGonzalo Piovi
85' Желтая карточкаФеррейра Херман
2:0
88' ГолМартинес Лаутаро
90' Желтая карточкаМели Сесар
|
39'
39'
57'
1:0
60'
75'
85'
88'
2:0
90'
Состав команд
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 29 Gonzalo Piovi Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 10 Мартинес Лаутаро Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Juan Musso Вратарь
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 17 Martin Ojeda Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 11 Braian Mansilla Нападающий
- 8 Diego Gonzalez VI
Арсенал Саранди 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Mauricio Aquino Вратарь
- 15 Феррейра Херман Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 6 Монтесейрин Факундо Защитник
- 25 Federico Milo Защитник
- 19 Gonzalo Gomez Полузащитник
- 8 Gonzalo Gonzalez Полузащитник
- 16 Matias Garcia Полузащитник
- 24 Alejo Antilef Полузащитник
- 21 Gabriel Alanis Полузащитник
- 27 Sebastian Lomonaco Нападающий
- Запасные игроки
- 5 David Drocco Полузащитник
- 7 Emiliano Purita Полузащитник
- 29 Facundo Quintana Нападающий
- 11 Rodrigo Pollero
- 31 Lucas Necul
- 34 Alejandro Rivero
- 14 Mateo Carabajal
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.05.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Универсидад де Чили КЛ
- 27.04.2018 Васко да Гама 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 22.04.2018 Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда С
- 20.04.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Васко да Гама КЛ
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 04.04.2018 Универсидад де Чили 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 18.03.2018 Расинг Авельянеда 5:0 Патронато де Парана С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
Арсенал Саранди (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 05.05.2018 Арсенал Саранди 4:0 Росарио Сентраль С
- 22.04.2018 Арсенал Саранди 0:3 Ривер Плейт С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 10.04.2018 Арсенал Саранди 1:1 Патронато де Парана С
- 01.04.2018 Чакарита Хуниорс 2:2 Арсенал Саранди С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 10.03.2018 Годой Крус 1:0 Арсенал Саранди С
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
- 24.02.2018 Олимпо 2:1 Арсенал Саранди С
- 18.02.2018 Арсенал Саранди 1:1 Уракан С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Арсенал Саранди 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ТМК
- 13.01.2018 Арсенал Саранди 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ТМК
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 23.10.2016 Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера
- 22.08.2015 Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Примера
- 27.08.2014 Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера
- 23.02.2014 Арсенал Саранди 3:1 Расинг Авельянеда Примера
- 24.08.2013 Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Примера
- 18.05.2013 Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Примера
- 12.11.2012 Расинг Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2:2
|26
|18
|3
|5
|47 - 19
|57
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|26
|13
|8
|5
|32 - 21
|47
|5.
|Индепендьенте
|26
|13
|7
|6
|29 - 18
|46
|6.
|Расинг Авельянеда
|26
|13
|6
|7
|45 - 29
|45
|7.
|Тальерес Кордоба
|26
|13
|6
|7
|31 - 18
|45
|8.
|Дефенса и Хустисия
|26
|12
|5
|9
|39 - 34
|41
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|10.
|Унион Санта-Фе
|26
|10
|10
|6
|32 - 23
|40
|11.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|12.
|Ривер Плейт
|25
|11
|6
|8
|35 - 26
|39
|13.
|Колон
|25
|10
|8
|7
|29 - 20
|38
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|10
|5
|10
|24 - 23
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|26
|8
|11
|7
|29 - 26
|35
|16.
|Велес Сарсфилд
|25
|9
|7
|9
|29 - 31
|34
|17.
|Банфилд
|26
|9
|7
|10
|27 - 24
|34
|18.
|Патронато де Парана
|26
|8
|8
|10
|26 - 32
|32
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|22.
|Ланус
|26
|6
|10
|10
|20 - 37
|28
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|2:2
|26
|6
|6
|14
|26 - 43
|24
|24.
|Тигре
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|25.
|Темперлей
|26
|4
|8
|14
|19 - 44
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|26
|4
|6
|16
|22 - 36
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|26
|3
|8
|15
|19 - 34
|17
|28.
|Олимпо
|26
|3
|5
|18
|14 - 48
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мели Сесар получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Мартинес Лаутаро бьет в цель!
85'
Феррейра Херман получил желтую карточку от судьи
77'
Расинг Авельянеда делает замену. Miguel Barbieri уходит с поля, а Донатти Алехандро выходит на его замену.
75'
Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи
72'
Арсенал Саранди делает замену. Gonzalo Gomez уходит с поля, а Lucas Necul выходит на его замену.
62'
Арсенал Саранди делает замену. Gonzalo Gonzalez уходит с поля, а Давид Дроццо выходит на его замену.
60'
Marcos Curado получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
57'
Расинг Авельянеда делает замену. Кардосо Нери уходит с поля, а Диего Гонзалес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Арсенал Саранди делает замену. Matias Garcia уходит с поля, а Emiliano Purita выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Gabriel Alanis получил желтую карточку от судьи
39'
Matias Garcia получил желтую карточку от судьи
9'
Расинг Авельянеда делает замену. Nery Dominguez уходит с поля, а Мели Сесар выходит на его замену.
6'
Federico Milo получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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