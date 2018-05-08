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2017-2018
0:0
Конец матча
39' Желтая карточкаМайада Камило
40' Желтая карточкаФрицлер Матиас
90' Желтая карточкаБорре Рафаэль
|
39'
40'
90'
Состав команд
30
German
Conti
3
Клементе
37
Руис
Алан
Колон 4-4-2
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 3 Клементе Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 37 Руис Алан Нападающий
- 10 Cristian Guanca Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 4 Lucas Ceballos Защитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
- 12 Diego Vera II
- 15 Mariano Gonzalez I
Ривер Плейт 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 15 Exequiel Palacios Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- 7 Мора Родриго Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Enrique Bologna Вратарь
- 20 Каско Милтон Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 16 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 07.03.2018 Колон 1:0 Самора КС
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.02.2018 Самора 0:2 Колон КС
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.05.2018 Ривер Плейт 1:0 Депортиво Куэнка СA
- 04.05.2018 Санта-Фе 0:1 Ривер Плейт КЛ
- 28.04.2018 Депортиво Куэнка 1:1 Ривер Плейт СA
- 27.04.2018 Ривер Плейт 2:1 Эмелек КЛ
- 22.04.2018 Арсенал Саранди 0:3 Ривер Плейт С
- 22.04.2018 Ривер Плейт 1:1 Универсидад Католика Кито СA
- 20.04.2018 Эмелек 0:1 Ривер Плейт КЛ
- 17.04.2018 Ривер Плейт 0:1 Барселона Гуаякиль СA
- 15.04.2018 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль С
- 10.04.2018 Макара 2:0 Ривер Плейт СA
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 06.04.2018 Ривер Плейт 0:0 Санта-Фе КЛ
- 02.04.2018 Ривер Плейт 2:2 Аукас СA
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 25.03.2018 Эль Насьональ 3:1 Ривер Плейт СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 0:1 Дельфин СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Патронато де Парана 0:1 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Индепендьенте дель Валле 1:1 Ривер Плейт СA
Последние игры между собой
Колон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
- 26.06.2017 Колон 0:0 Ривер Плейт Примера
- 14.03.2016 Колон 4:1 Ривер Плейт Примера
- 25.07.2015 Ривер Плейт 3:1 Колон Примера
- 21.08.2014 Ривер Плейт 0:0 Колон Кубок Аргентины
- 24.02.2014 Колон 3:1 Ривер Плейт Примера
- 26.08.2013 Ривер Плейт 1:2 Колон Примера
- 11.03.2013 Ривер Плейт 2:1 Колон Примера
- 03.09.2012 Колон 1:1 Ривер Плейт Примера
- 06.06.2011 Ривер Плейт 1:1 Колон Примера А
- 05.12.2010 Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А
- 15.02.2010 Колон 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 13.09.2009 Ривер Плейт 0:0 Колон Примера А
- 08.02.2009 Ривер Плейт 2:2 Колон Примера А
- 10.08.2008 Колон 1:1 Ривер Плейт Примера А
- 01.06.2008 Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А
- 25.11.2007 Ривер Плейт 0:2 Колон Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|25
|18
|2
|5
|45 - 17
|56
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|26
|13
|8
|5
|32 - 21
|47
|5.
|Индепендьенте
|26
|13
|7
|6
|29 - 18
|46
|6.
|Тальерес Кордоба
|26
|13
|6
|7
|31 - 18
|45
|7.
|Расинг Авельянеда
|25
|12
|6
|7
|43 - 29
|42
|8.
|Дефенса и Хустисия
|26
|12
|5
|9
|39 - 34
|41
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|10.
|Унион Санта-Фе
|26
|10
|10
|6
|32 - 23
|40
|11.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|12.
|Ривер Плейт
|25
|11
|6
|8
|35 - 26
|39
|13.
|Колон
|25
|10
|8
|7
|29 - 20
|38
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|10
|5
|10
|24 - 23
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|26
|8
|11
|7
|29 - 26
|35
|16.
|Велес Сарсфилд
|25
|9
|7
|9
|29 - 31
|34
|17.
|Банфилд
|26
|9
|7
|10
|27 - 24
|34
|18.
|Патронато де Парана
|26
|8
|8
|10
|26 - 32
|32
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|22.
|Ланус
|26
|6
|10
|10
|20 - 37
|28
|23.
|Тигре
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|6
|5
|14
|24 - 41
|23
|25.
|Темперлей
|26
|4
|8
|14
|19 - 44
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|26
|4
|6
|16
|22 - 36
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|25
|3
|8
|14
|19 - 32
|17
|28.
|Олимпо
|26
|3
|5
|18
|14 - 48
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
82'
Колон делает замену. Руис Алан уходит с поля, а Leonardo Heredia выходит на его замену.
73'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
70'
Колон делает замену. Адриан Бастия уходит с поля, а Пабло Мартин Ледесма выходит на его замену.
63'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Пратто Лукас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ривер Плейт делает замену. Мартинес Гонсало уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
39'
Майада Камило получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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