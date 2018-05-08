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2017-2018
Колон
0:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
39' Желтая карточка
Майада Камило
40' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
90' Желтая карточка
Борре Рафаэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
82'
Колон делает замену. Руис Алан уходит с поля, а Leonardo Heredia выходит на его замену.
73'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
70'
Колон делает замену. Адриан Бастия уходит с поля, а Пабло Мартин Ледесма выходит на его замену.
63'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Пратто Лукас выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ривер Плейт делает замену. Мартинес Гонсало уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Майада Камило получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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