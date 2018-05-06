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2017-2018
2:2
Конец матча
1:0
10' ГолMartin Nicolas Benitez
18' Желтая карточкаNicolas Dibble
21' Красная карточкаJorge Figal
1:1
23' ПенальтиАлеман Брайн
25' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
30' Желтая карточкаDiego Rodriguez IV
60' Желтая карточкаБустос Фабрисио
2:1
79' ГолХильотти Эмануэль
82' Желтая карточкаLeandro Contin
2:2
90' ГолEzequiel Bonifacio
|
10'
1:0
18'
21'
23'
1:1
25'
60'
79'
2:1
82'
90'
2:2
Состав команд
10
Алеман
Брайн
33
Matias
Gomez
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 17 Braian Romero Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Gonzalo Rehak Вратарь
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 22 Мартинес Хуан Мануэль Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
Химнасия Ла-Плата 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 30 Nicolas Dibble Полузащитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 33 Matias Gomez Полузащитник
- 40 Leandro Contin Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 7 Erik Ramirez Полузащитник
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- 27 Patricio Monti
- 1 Tomas Durso
- Главный тренер: Hilario Bravi
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 16.03.2018 Индепендьенте 1:0 Мильонариос КЛ
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи. Клубы
- 30.10.2016 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 09.05.2016 Химнасия Ла-Плата 3:3 Индепендьенте Примера
- 05.04.2015 Индепендьенте 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 09.11.2014 Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 02.04.2011 Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Примера А
- 25.09.2010 Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 08.04.2010 Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Примера А
- 07.11.2009 Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 28.02.2009 Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Примера А
- 01.02.2009 Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Torneo Pentagonal de Verano
- 01.09.2008 Индепендьенте 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 27.07.2008 Химнасия Ла-Плата 0:1 Индепендьенте Товарищеские матчи. Сборные
- 16.03.2008 Индепендьенте 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|26
|13
|8
|5
|32 - 21
|47
|5.
|Индепендьенте
|26
|13
|7
|6
|29 - 18
|46
|6.
|Тальерес Кордоба
|26
|13
|6
|7
|31 - 18
|45
|7.
|Дефенса и Хустисия
|26
|12
|5
|9
|39 - 34
|41
|8.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|10
|5
|32 - 21
|40
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|10.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|11.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|12.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|13.
|Колон
|24
|10
|7
|7
|29 - 20
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|26
|8
|11
|7
|29 - 26
|35
|16.
|Велес Сарсфилд
|25
|9
|7
|9
|29 - 31
|34
|17.
|Патронато де Парана
|26
|8
|8
|10
|26 - 32
|32
|18.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|22.
|Ланус
|0:0
|26
|6
|10
|10
|20 - 37
|28
|23.
|Тигре
|0:0
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|6
|5
|14
|24 - 41
|23
|25.
|Темперлей
|26
|4
|8
|14
|19 - 44
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|25
|3
|8
|14
|19 - 32
|17
|28.
|Олимпо
|26
|3
|5
|18
|14 - 48
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Ezequiel Bonifacio бьет в цель!
82'
Leandro Contin получил желтую карточку от судьи
79'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
67'
Индепендьенте делает замену. Diego Rodriguez уходит с поля, а Верон Гонсало выходит на его замену.
66'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Matias Gomez уходит с поля, а Patricio Monti выходит на его замену.
61'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
61'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Алеман Брайн уходит с поля, а Erik Ramirez выходит на его замену.
60'
Бустос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Nicolas Dibble уходит с поля, а Ezequiel Bonifacio выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Diego Rodriguez получил желтую карточку от судьи
27'
Индепендьенте делает замену. Braian Romero уходит с поля, а Сильва Гастон выходит на его замену.
25'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Алеман Брайн из команды Химнасия Ла-Плата забивает с точки!
21'
УДАЛЕНИЕ! - Jorge Figal увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
18'
Nicolas Dibble получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Martin Nicolas Benitez бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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