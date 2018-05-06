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2017-2018
Индепендьенте
2:2
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
10' Гол
Martin Nicolas Benitez
18' Желтая карточка
Nicolas Dibble
21' Красная карточка
Jorge Figal
1:1
23' Пенальти
Алеман Брайн
25' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
30' Желтая карточка
Diego Rodriguez IV
60' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
2:1
79' Гол
Хильотти Эмануэль
82' Желтая карточка
Leandro Contin
2:2
90' Гол
Ezequiel Bonifacio
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ezequiel Bonifacio бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Leandro Contin получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
67'
Индепендьенте делает замену. Diego Rodriguez уходит с поля, а Верон Гонсало выходит на его замену.
66'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Matias Gomez уходит с поля, а Patricio Monti выходит на его замену.

61'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
61'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Алеман Брайн уходит с поля, а Erik Ramirez выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Бустос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Nicolas Dibble уходит с поля, а Ezequiel Bonifacio выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Diego Rodriguez получил желтую карточку от судьи
27'
Индепендьенте делает замену. Braian Romero уходит с поля, а Сильва Гастон выходит на его замену.
Желтая карточка
25'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Алеман Брайн из команды Химнасия Ла-Плата забивает с точки!
Желтая карточка
21'
УДАЛЕНИЕ! - Jorge Figal увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
18'
Nicolas Dibble получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Martin Nicolas Benitez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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