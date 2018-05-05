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2017-2018
1:0
Первый тайм: 44'
10' Желтая карточкаGabriel Rojas
15' Желтая карточкаFranco Moyano
1:0
25' ПенальтиБланди Николас
25' Желтая карточкаГодой Эрик
28' Желтая карточкаЛертора Федерико
28' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
35' Желтая карточкаCristian Franco Lema
|
10'
15'
25'
1:0
25'
28'
Состав команд
19
Ботта
Рубен
Сан-Лоренсо 4-4-2
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 2 Анхелери Маркос Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 34 Franco Moyano Полузащитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 14 Кастро Алексис Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- 9 Бланди Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 35 Tomas Conechny Полузащитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 28 Cristian Nahuel Barrios
Бельграно 4-4-2
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 5 Santiago Martinez I
- 31 Fabricio Brener
- 25 Marcelo German Montoya
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 29.04.2018 Патронато де Парана 0:0 Сан-Лоренсо С
- 22.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Олимпо С
- 11.03.2018 Уракан 1:1 Сан-Лоренсо С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
Бельграно (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Бельграно: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
- 11.03.2017 Сан-Лоренсо 2:1 Бельграно Примера
- 03.04.2016 Сан-Лоренсо 3:2 Бельграно Примера
- 07.06.2015 Сан-Лоренсо 0:0 Бельграно Примера
- 15.11.2014 Сан-Лоренсо 4:0 Бельграно Примера
- 26.04.2014 Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо Примера
- 17.11.2013 Сан-Лоренсо 4:2 Бельграно Примера
- 17.02.2013 Сан-Лоренсо 0:0 Бельграно Примера
- 11.08.2012 Бельграно 0:0 Сан-Лоренсо Примера
- 11.03.2012 Бельграно 1:2 Сан-Лоренсо Примера А
- 03.09.2011 Сан-Лоренсо 0:1 Бельграно Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|25
|15
|5
|5
|41 - 23
|50
|3.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|26
|14
|8
|4
|30 - 18
|50
|4.
|Уракан
|25
|13
|7
|5
|32 - 21
|46
|5.
|Индепендьенте
|25
|13
|6
|6
|27 - 16
|45
|6.
|Тальерес Кордоба
|25
|13
|5
|7
|31 - 18
|44
|7.
|Дефенса и Хустисия
|25
|12
|5
|8
|39 - 33
|41
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|12
|4
|9
|34 - 27
|40
|9.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|10
|5
|32 - 21
|40
|10.
|Бельграно
|0:1
|26
|10
|10
|6
|27 - 24
|40
|11.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|12.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|13.
|Колон
|24
|10
|7
|7
|29 - 20
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Велес Сарсфилд
|25
|9
|7
|9
|29 - 31
|34
|16.
|Атлетико Тукуман
|25
|8
|10
|7
|28 - 25
|34
|17.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|18.
|Росарио Сентраль
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|20.
|Патронато де Парана
|25
|7
|8
|10
|24 - 31
|29
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|6
|12
|22 - 26
|27
|22.
|Ланус
|25
|6
|9
|10
|20 - 37
|27
|23.
|Тигре
|25
|4
|11
|10
|26 - 31
|23
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|25.
|Темперлей
|25
|4
|8
|13
|18 - 42
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|24
|2
|8
|14
|15 - 32
|14
|28.
|Олимпо
|25
|3
|4
|18
|13 - 47
|13
Первый тайм
35'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
28'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
28'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
25'
Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Бланди Николас из команды Сан-Лоренсо забивает с точки!
15'
Franco Moyano получил желтую карточку от судьи
10'
Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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