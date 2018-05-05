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2017-2018
Сан-Лоренсо
1:0
Первый тайм: 44'
Бельграно
0'
10' Желтая карточка
Gabriel Rojas
15' Желтая карточка
Franco Moyano
1:0
25' Пенальти
Бланди Николас
25' Желтая карточка
Годой Эрик
28' Желтая карточка
Лертора Федерико
28' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
35' Желтая карточка
Cristian Franco Lema
44'
Первый тайм
Желтая карточка
35'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Бланди Николас из команды Сан-Лоренсо забивает с точки!
Желтая карточка
15'
Franco Moyano получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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