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2017-2018
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
23' Гол
Alexis Rodrigues
43' Желтая карточка
Bruno Bianchi
59' Желтая карточка
Tomas Pochettino
72' Желтая карточка
Leonel Ferroni
75' Желтая карточка
Braian Rivero
89' Желтая карточка
Juan Ignacio Sills
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Хуан Игнасио Сильс получил желтую карточку от судьи
82'
Дефенса и Хустисия делает замену. Cristian Almeida уходит с поля, а Гонсало Орландо Диаз выходит на его замену.
80'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Braian Rivero получил желтую карточку от судьи
72'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.

Желтая карточка
72'
Leonel Ferroni получил желтую карточку от судьи
63'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Alexis Rodrigues уходит с поля, а Jeronimo Cacciabue выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Tomas Pochettino получил желтую карточку от судьи
46'
Дефенса и Хустисия делает замену. Кубас Адриан уходит с поля, а Кристальдо Франко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Дефенса и Хустисия делает замену. Horacio Tijanovich уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Alexis Rodrigues бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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