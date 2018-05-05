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2017-2018
1:0
Конец матча
1:0
23' ГолAlexis Rodrigues
43' Желтая карточкаBruno Bianchi
59' Желтая карточкаTomas Pochettino
72' Желтая карточкаLeonel Ferroni
75' Желтая карточкаBraian Rivero
89' Желтая карточкаJuan Ignacio Sills
|
23'
1:0
43'
59'
72'
75'
Состав команд
Ньюэллс Олд Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 35 Facundo Nadalin Защитник
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 20 Leonel Ferroni Защитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 14 Alexis Rodrigues Нападающий
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 3 Fernando Evangelista Защитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 25 Enzo Cabrera
- 22 Joaquin Varela
- 31 Jeronimo Cacciabue
Дефенса и Хустисия 4-3-3
- Основной состав
- 23 Nicolas Avellaneda Вратарь
- 18 Nahuel Molina Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 14 Кубас Адриан Полузащитник
- 35 Lucas Bareiro Полузащитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 17 Бордагарай Фабиан Нападающий
- 16 Horacio Tijanovich Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Luis Jerez Silva Полузащитник
- 11 Кристальдо Франко Полузащитник
- 25 Gonzalo Diaz Полузащитник
- 30 Fernando Elizari Полузащитник
- 7 Капроф Хуан Нападающий
- 4 Rafael Barrios
- 1 Lucio Chiappero
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.02.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Америка де Кали КС
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Дефенса и Хустисия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 11.03.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 07.05.2016 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Дефенса и Хустисия Примера
- 06.09.2015 Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 21.11.2014 Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|17
|2
|5
|43 - 17
|53
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|0:0
|26
|13
|8
|5
|32 - 21
|47
|5.
|Индепендьенте
|25
|13
|6
|6
|27 - 16
|45
|6.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|26
|13
|6
|7
|31 - 18
|45
|7.
|Дефенса и Хустисия
|26
|12
|5
|9
|39 - 34
|41
|8.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|10
|5
|32 - 21
|40
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|10.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|11.
|Расинг Авельянеда
|24
|11
|6
|7
|41 - 28
|39
|12.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|13.
|Колон
|24
|10
|7
|7
|29 - 20
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|10
|5
|9
|23 - 21
|35
|15.
|Велес Сарсфилд
|25
|9
|7
|9
|29 - 31
|34
|16.
|Атлетико Тукуман
|25
|8
|10
|7
|28 - 25
|34
|17.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|18.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|20.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|21.
|Патронато де Парана
|25
|7
|8
|10
|24 - 31
|29
|22.
|Ланус
|25
|6
|9
|10
|20 - 37
|27
|23.
|Тигре
|25
|4
|11
|10
|26 - 31
|23
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|6
|4
|14
|22 - 39
|22
|25.
|Темперлей
|25
|4
|8
|13
|18 - 42
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|25
|3
|8
|14
|19 - 32
|17
|28.
|Олимпо
|25
|3
|4
|18
|13 - 47
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Хуан Игнасио Сильс получил желтую карточку от судьи
82'
Дефенса и Хустисия делает замену. Cristian Almeida уходит с поля, а Гонсало Орландо Диаз выходит на его замену.
80'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
75'
Braian Rivero получил желтую карточку от судьи
72'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
72'
Leonel Ferroni получил желтую карточку от судьи
63'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Alexis Rodrigues уходит с поля, а Jeronimo Cacciabue выходит на его замену.
59'
Tomas Pochettino получил желтую карточку от судьи
46'
Дефенса и Хустисия делает замену. Кубас Адриан уходит с поля, а Кристальдо Франко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Дефенса и Хустисия делает замену. Horacio Tijanovich уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Бруно Бьянки получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Alexis Rodrigues бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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