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2017-2018
2:0
Конец матча
1:0
78' ГолRamon Abila
2:0
88' ГолRamon Abila
|
78'
1:0
88'
2:0
Состав команд
18
Фабра
Франк
17
Ramon
Abila
32
Тевес
Карлос
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 17 Ramon Abila Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 19 Walter Bou Полузащитник
- 14 Перес Себастьян Полузащитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 29 Хара Леонардо
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 16 Damian Alberto Martinez Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 3 Балби Лучиано Защитник
- 11 Diego Zabala Полузащитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 27 Franco Soldano Нападающий
- 18 Lucas Emanuel Gamba Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Brian Blasi Защитник
- 15 Walter German Bracamonte Полузащитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 34 Marcos Peano
- 24 Franco Godoy
- 8 Rodrigo Gomez III
- 26 Matias Panozzo
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.05.2018 Хуниор 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 05.04.2018 Бока Хуниорс 1:0 Хуниор КЛ
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 22.04.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 17.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Унион Санта-Фе С
- 10.02.2018 Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 25.06.2017 Бока Хуниорс 2:1 Унион Санта-Фе Примера
- 15.03.2016 Бока Хуниорс 2:1 Унион Санта-Фе Примера
- 03.08.2015 Бока Хуниорс 3:4 Унион Санта-Фе Примера
- 04.03.2013 Бока Хуниорс 1:3 Унион Санта-Фе Примера
- 25.08.2012 Унион Санта-Фе 1:2 Бока Хуниорс Примера
- 20.02.2012 Унион Санта-Фе 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 16.08.2011 Бока Хуниорс 4:0 Унион Санта-Фе Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|25
|18
|2
|5
|45 - 17
|56
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|26
|13
|8
|5
|32 - 21
|47
|5.
|Индепендьенте
|26
|13
|7
|6
|29 - 18
|46
|6.
|Тальерес Кордоба
|26
|13
|6
|7
|31 - 18
|45
|7.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|25
|12
|6
|7
|42 - 28
|42
|8.
|Дефенса и Хустисия
|26
|12
|5
|9
|39 - 34
|41
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|10.
|Унион Санта-Фе
|26
|10
|10
|6
|32 - 23
|40
|11.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|12.
|Ривер Плейт
|24
|11
|5
|8
|35 - 26
|38
|13.
|Колон
|24
|10
|7
|7
|29 - 20
|37
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:1
|25
|10
|5
|10
|23 - 22
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|26
|8
|11
|7
|29 - 26
|35
|16.
|Велес Сарсфилд
|25
|9
|7
|9
|29 - 31
|34
|17.
|Патронато де Парана
|26
|8
|8
|10
|26 - 32
|32
|18.
|Банфилд
|25
|8
|7
|10
|25 - 23
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|22.
|Ланус
|26
|6
|10
|10
|20 - 37
|28
|23.
|Тигре
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|6
|5
|14
|24 - 41
|23
|25.
|Темперлей
|26
|4
|8
|14
|19 - 44
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|25
|4
|6
|15
|21 - 34
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|25
|3
|8
|14
|19 - 32
|17
|28.
|Олимпо
|26
|3
|5
|18
|14 - 48
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Хара Леонардо выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
78'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
76'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
75'
Бока Хуниорс делает замену. Emanuel Reynoso уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
62'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Manuel De Iriondo выходит на его замену.
59'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Gonzalo Maroni выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Унион Санта-Фе делает замену. Damian Alberto Martinez уходит с поля, а Brian Blasi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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