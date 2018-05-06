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2017-2018
Бока Хуниорс
2:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
1:0
78' Гол
Ramon Abila
2:0
88' Гол
Ramon Abila
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Хара Леонардо выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ramon Abila бьет в цель!
76'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
75'
Бока Хуниорс делает замену. Emanuel Reynoso уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.

62'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Manuel De Iriondo выходит на его замену.
59'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Gonzalo Maroni выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Унион Санта-Фе делает замену. Damian Alberto Martinez уходит с поля, а Brian Blasi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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