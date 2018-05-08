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2017-2018
2:1
Конец матча
1:0
25' ГолJulian Carranza
1:1
44' ГолElias Alderete
56' Желтая карточкаКалински Энсо
60' Желтая карточкаОртис Данило
2:1
72' ГолJulian Carranza
|
25'
1:0
44'
1:1
56'
60'
72'
2:1
Состав команд
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Полузащитник
- 21 Julian Carranza Нападающий
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 16 Claudio Villagra Нападающий
- 17 Agustin Fontana Нападающий
- 15 Nicolas Linares
Чакарита Хуниорс 3-4-2-1
- Основной состав
- 13 Pedro Fernandez II Вратарь
- 40 Gian Crocci Защитник
- 16 German David Re Защитник
- 2 Federico Rosso Защитник
- 4 Nahuel Menendez Полузащитник
- 6 Federico Vismara Полузащитник
- 8 August Modula Полузащитник
- 27 Gabriel Lazarte Полузащитник
- 10 Matias Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 30 Juan Martin Imbert Полузащитник
- 19 Elias Alderete Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Juan Cruz III Защитник
- 11 Juan Alvarez Полузащитник
- 20 Lucas Lescano
- 14 Yefri Reyes
- 15 Joaquin Ibanez II
- 41 Tomas Segovia
- 1 Lucas Alvarez
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Банфилд КЛ
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
Чакарита Хуниорс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 28.04.2018 Чакарита Хуниорс 1:2 Темперлей С
- 22.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 10.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Чакарита Хуниорс С
- 01.04.2018 Чакарита Хуниорс 2:2 Арсенал Саранди С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Ривер Плейт 1:1 Чакарита Хуниорс С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 20.02.2018 Патронато де Парана 3:0 Чакарита Хуниорс С
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|25
|18
|2
|5
|45 - 17
|56
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|26
|13
|8
|5
|32 - 21
|47
|5.
|Индепендьенте
|26
|13
|7
|6
|29 - 18
|46
|6.
|Тальерес Кордоба
|26
|13
|6
|7
|31 - 18
|45
|7.
|Расинг Авельянеда
|25
|12
|6
|7
|43 - 29
|42
|8.
|Дефенса и Хустисия
|26
|12
|5
|9
|39 - 34
|41
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|10.
|Унион Санта-Фе
|26
|10
|10
|6
|32 - 23
|40
|11.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|12.
|Ривер Плейт
|0:0
|25
|11
|6
|8
|35 - 26
|39
|13.
|Колон
|0:0
|25
|10
|8
|7
|29 - 20
|38
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|10
|5
|10
|24 - 23
|35
|15.
|Атлетико Тукуман
|26
|8
|11
|7
|29 - 26
|35
|16.
|Велес Сарсфилд
|25
|9
|7
|9
|29 - 31
|34
|17.
|Банфилд
|26
|9
|7
|10
|27 - 24
|34
|18.
|Патронато де Парана
|26
|8
|8
|10
|26 - 32
|32
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|26
|8
|6
|12
|26 - 35
|30
|22.
|Ланус
|26
|6
|10
|10
|20 - 37
|28
|23.
|Тигре
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|6
|5
|14
|24 - 41
|23
|25.
|Темперлей
|26
|4
|8
|14
|19 - 44
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|26
|4
|6
|16
|22 - 36
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|25
|3
|8
|14
|19 - 32
|17
|28.
|Олимпо
|26
|3
|5
|18
|14 - 48
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Банфилд делает замену. Цвитанич Дарио уходит с поля, а Nicolas Linares выходит на его замену.
80'
Чакарита Хуниорс делает замену. Gabriel Lazarte уходит с поля, а Lucas Lescano выходит на его замену.
79'
Банфилд делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Luciano Gomez выходит на его замену.
75'
Чакарита Хуниорс делает замену. August Modula уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Julian Carranza бьет в цель!
70'
Чакарита Хуниорс делает замену. Федерико Висмара уходит с поля, а Yefri Reyes выходит на его замену.
70'
Банфилд делает замену. Eric Daian Remedi уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
60'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
56'
Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Elias Alderete бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Julian Carranza бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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