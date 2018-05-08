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2017-2018
Банфилд
2:1
Конец матча
Чакарита Хуниорс
0'
1:0
25' Гол
Julian Carranza
1:1
44' Гол
Elias Alderete
56' Желтая карточка
Калински Энсо
60' Желтая карточка
Ортис Данило
2:1
72' Гол
Julian Carranza
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Банфилд делает замену. Цвитанич Дарио уходит с поля, а Nicolas Linares выходит на его замену.
80'
Чакарита Хуниорс делает замену. Gabriel Lazarte уходит с поля, а Lucas Lescano выходит на его замену.
79'
Банфилд делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Luciano Gomez выходит на его замену.
75'
Чакарита Хуниорс делает замену. August Modula уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Julian Carranza бьет в цель!

70'
Чакарита Хуниорс делает замену. Федерико Висмара уходит с поля, а Yefri Reyes выходит на его замену.
70'
Банфилд делает замену. Eric Daian Remedi уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Калински Энсо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Elias Alderete бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Julian Carranza бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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