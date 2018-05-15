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2017-2018
Расинг Авельянеда
1:3
Конец матча
Колон
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Guillermo Luis Ortiz
1:1
8' Гол
Эстигаррибия Марсело
1:2
39' Гол в свои ворота
Мели Сесар
53' Желтая карточка
Gonzalo Escobar
57' Желтая карточка
Руис Алан
78' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
79' Желтая карточка
Адриан Рикардо
1:3
83' Гол
Javier Correa
90' Желтая карточка
Emanuel Olivera
90' Желтая карточка
Mariano Gonzalez I
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мариано Гонсалес получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Javier Correa бьет в цель!
81'
Колон делает замену. Руис Алан уходит с поля, а Мариано Гонсалес выходит на его замену.
80'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Enrique Triverio выходит на его замену.

Желтая карточка
79'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Guillermo Luis Ortiz получил желтую карточку от судьи
74'
Колон делает замену. Cristian Bernardi уходит с поля, а Эмануэль Оливера выходит на его замену.
59'
Колон делает замену. Leonardo Heredia уходит с поля, а Пабло Мартин Ледесма выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Gonzalo Escobar получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Расинг Авельянеда делает замену. Renzo Saravia уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Мели Сесар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
36'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Эстигаррибия Марсело бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Guillermo Luis Ortiz уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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