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2017-2018
1:3
Конец матча
1:0
2' Гол в свои воротаGuillermo Luis Ortiz
1:1
8' ГолЭстигаррибия Марсело
1:2
39' Гол в свои воротаМели Сесар
53' Желтая карточкаGonzalo Escobar
57' Желтая карточкаРуис Алан
78' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
79' Желтая карточкаАдриан Рикардо
1:3
83' ГолJavier Correa
90' Желтая карточкаEmanuel Olivera
90' Желтая карточкаMariano Gonzalez I
|
2'
1:0
8'
1:1
39'
1:2
53'
57'
79'
83'
1:3
90'
Состав команд
23
Сото
Алексис
16
Мели
Сесар
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 8 Diego Gonzalez VI Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 10 Мартинес Лаутаро Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 29 Gonzalo Piovi Защитник
- 17 Martin Ojeda Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 32 Enrique Triverio Нападающий
Колон 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 37 Руис Алан Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
- 12 Diego Vera II
- 15 Mariano Gonzalez I
- 29 Brian Galvan
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 09.05.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди С
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.05.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Универсидад де Чили КЛ
- 27.04.2018 Васко да Гама 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 22.04.2018 Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда С
- 20.04.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Васко да Гама КЛ
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 04.04.2018 Универсидад де Чили 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 18.03.2018 Расинг Авельянеда 5:0 Патронато де Парана С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
Колон (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 07.03.2018 Колон 1:0 Самора КС
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.02.2018 Самора 0:2 Колон КС
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон Примера
- 14.03.2015 Расинг Авельянеда 4:1 Колон Примера
- 09.02.2014 Расинг Авельянеда 3:0 Колон Примера
- 04.08.2013 Колон 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 20.04.2013 Расинг Авельянеда 1:1 Колон Примера
- 07.10.2012 Колон 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 31.08.2012 Расинг Авельянеда 1:2 Колон Международные матчи (клубы)
- 24.08.2012 Колон 3:1 Расинг Авельянеда Международные матчи (клубы)
- 12.06.2012 Колон 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 04.12.2011 Колон 0:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 14.03.2011 Колон 0:4 Расинг Авельянеда Примера А
- 04.09.2010 Расинг Авельянеда 1:2 Колон Примера А
- 03.02.2010 Колон 2:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 29.08.2009 Расинг Авельянеда 1:1 Колон Примера А
- 25.05.2009 Колон 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 16.11.2008 Расинг Авельянеда 0:2 Колон Примера А
- 22.06.2008 Колон 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 09.12.2007 Расинг Авельянеда 1:0 Колон Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|18
|4
|5
|50 - 22
|58
|2.
|Годой Крус
|27
|17
|5
|5
|45 - 24
|56
|3.
|Сан-Лоренсо
|27
|14
|8
|5
|31 - 20
|50
|4.
|Уракан
|27
|13
|9
|5
|35 - 24
|48
|5.
|Тальерес Кордоба
|27
|13
|7
|7
|33 - 20
|46
|6.
|Индепендьенте
|27
|13
|7
|7
|29 - 19
|46
|7.
|Расинг Авельянеда
|27
|13
|6
|8
|46 - 32
|45
|8.
|Ривер Плейт
|27
|13
|6
|8
|39 - 26
|45
|9.
|Дефенса и Хустисия
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|10.
|Унион Санта-Фе
|27
|11
|10
|6
|33 - 23
|43
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|5
|10
|36 - 30
|41
|12.
|Колон
|27
|11
|8
|8
|32 - 22
|41
|13.
|Бельграно
|27
|10
|10
|7
|29 - 28
|40
|14.
|Велес Сарсфилд
|27
|10
|8
|9
|31 - 32
|38
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|27
|10
|6
|11
|25 - 26
|36
|16.
|Атлетико Тукуман
|27
|8
|12
|7
|29 - 26
|36
|17.
|Банфилд
|27
|9
|8
|10
|27 - 24
|35
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|27
|9
|6
|12
|30 - 36
|33
|19.
|Патронато де Парана
|27
|8
|9
|10
|26 - 32
|33
|20.
|Росарио Сентраль
|27
|8
|8
|11
|30 - 41
|32
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|27
|8
|6
|13
|23 - 28
|30
|22.
|Ланус
|27
|6
|11
|10
|20 - 37
|29
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|7
|6
|14
|28 - 43
|27
|24.
|Тигре
|27
|4
|12
|11
|26 - 33
|24
|25.
|Темперлей
|27
|5
|8
|14
|22 - 46
|23
|26.
|Чакарита Хуниорс
|27
|4
|6
|17
|23 - 40
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|27
|3
|8
|16
|19 - 36
|17
|28.
|Олимпо
|27
|3
|6
|18
|16 - 50
|15
Второй тайм
90'
Мариано Гонсалес получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Javier Correa бьет в цель!
81'
Колон делает замену. Руис Алан уходит с поля, а Мариано Гонсалес выходит на его замену.
80'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Enrique Triverio выходит на его замену.
79'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
78'
Guillermo Luis Ortiz получил желтую карточку от судьи
74'
Колон делает замену. Cristian Bernardi уходит с поля, а Эмануэль Оливера выходит на его замену.
59'
Колон делает замену. Leonardo Heredia уходит с поля, а Пабло Мартин Ледесма выходит на его замену.
57'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
53'
Gonzalo Escobar получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Расинг Авельянеда делает замену. Renzo Saravia уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Мели Сесар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
36'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
8'
Г О О О О Л - Эстигаррибия Марсело бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Guillermo Luis Ortiz уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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