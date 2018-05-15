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2017-2018
1:1
Конец матча
23' Желтая карточкаIvan Equiaga
1:0
28' ГолРубен Марко
30' Желтая карточкаWashington Camacho
62' Желтая карточкаHernan Da Campo
83' Желтая карточкаGaston Claudio Gimenez
89' Желтая карточкаПавоне Мариано
90' Желтая карточкаJuan Apaolaza
1:1
90' ГолNicolas Bazzana
|
23'
28'
1:0
62'
89'
90'
90'
1:1
Состав команд
38
Гомес
Ангел
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 38 Гомес Ангел Защитник
- 13 Luciano Leonel Recalde Защитник
- 26 Oscar Cabezas Защитник
- 3 Elias Gomez Защитник
- 7 Hernan Da Campo Полузащитник
- 10 Ортигоса Нестор Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 9 Рубен Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Joel Lopez Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 21 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- 12 Emilio Di Fulvio
- 33 Nicolas Gimenez III
Эстудиантес Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 20 Matias Ruiz Diaz Защитник
- 13 Nicolas Bazzana Защитник
- 2 Leandro Desábato II Защитник
- 33 Ivan Equiaga Защитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 8 Gaston Claudio Gimenez Полузащитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III Полузащитник
- 30 Carlo Lattanzio Нападающий
- 34 Juan Apaolaza Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 15 Gaston Campi Защитник
- 19 Дубарбьер Себастьян Защитник
- 28 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 24 Мелано Лукас Нападающий
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- 23 Juan Cejas
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Предыдущие игры
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 10.05.2018 Сан-Паулу 1:0 Росарио Сентраль КС
- 05.05.2018 Арсенал Саранди 4:0 Росарио Сентраль С
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
- 22.04.2018 Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда С
- 15.04.2018 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль С
- 13.04.2018 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Паулу КС
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 01.04.2018 Патронато де Парана 3:0 Росарио Сентраль С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 13.02.2018 Уракан 2:3 Росарио Сентраль С
- 03.02.2018 Росарио Сентраль 1:0 Унион Санта-Фе С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 11.05.2018 Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.05.2018 Уркиза 3:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМП
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:1 Тальерес Ремедиос ПБМП
- 03.05.2018 Платенсе 1:0 Эстудиантес Ла-Плата PBMC
- 02.05.2018 Реал Гарчиласо 0:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 28.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 КА Феникс ПБМ
- 25.04.2018 Сантос 2:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 22.04.2018 Акассусо 1:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 18.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сакачиспас ПБМ
- 15.04.2018 Патронато де Парана 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 14.04.2018 Дефенсорес де Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 10.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Чакарита Хуниорс С
- 08.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Тальерес Ремедиос ПБМ
- 06.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Сантос КЛ
- 31.03.2018 Барракас Централь 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Тристан Суарес ПБМ
- 21.03.2018 Платенсе 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
- 16.10.2016 Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Росарио Сентраль Примера
- 24.09.2015 Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Кубок Аргентины
- 18.04.2015 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера
- 09.11.2014 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Примера
- 20.04.2014 Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 10.11.2013 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера
- 09.05.2010 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль Примера А
- 12.11.2009 Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 08.02.2009 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль Примера А
- 10.08.2008 Росарио Сентраль 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 26.04.2008 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Росарио Сентраль Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|18
|4
|5
|50 - 22
|58
|2.
|Годой Крус
|27
|17
|5
|5
|45 - 24
|56
|3.
|Сан-Лоренсо
|27
|14
|8
|5
|31 - 20
|50
|4.
|Уракан
|27
|13
|9
|5
|35 - 24
|48
|5.
|Тальерес Кордоба
|27
|13
|7
|7
|33 - 20
|46
|6.
|Индепендьенте
|27
|13
|7
|7
|29 - 19
|46
|7.
|Расинг Авельянеда
|27
|13
|6
|8
|46 - 32
|45
|8.
|Ривер Плейт
|27
|13
|6
|8
|39 - 26
|45
|9.
|Дефенса и Хустисия
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|10.
|Унион Санта-Фе
|27
|11
|10
|6
|33 - 23
|43
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|5
|10
|36 - 30
|41
|12.
|Колон
|27
|11
|8
|8
|32 - 22
|41
|13.
|Бельграно
|27
|10
|10
|7
|29 - 28
|40
|14.
|Велес Сарсфилд
|27
|10
|8
|9
|31 - 32
|38
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|27
|10
|6
|11
|25 - 26
|36
|16.
|Атлетико Тукуман
|27
|8
|12
|7
|29 - 26
|36
|17.
|Банфилд
|27
|9
|8
|10
|27 - 24
|35
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|27
|9
|6
|12
|30 - 36
|33
|19.
|Патронато де Парана
|27
|8
|9
|10
|26 - 32
|33
|20.
|Росарио Сентраль
|27
|8
|8
|11
|30 - 41
|32
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|27
|8
|6
|13
|23 - 28
|30
|22.
|Ланус
|27
|6
|11
|10
|20 - 37
|29
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|7
|6
|14
|28 - 43
|27
|24.
|Тигре
|27
|4
|12
|11
|26 - 33
|24
|25.
|Темперлей
|27
|5
|8
|14
|22 - 46
|23
|26.
|Чакарита Хуниорс
|27
|4
|6
|17
|23 - 40
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|27
|3
|8
|16
|19 - 36
|17
|28.
|Олимпо
|27
|3
|6
|18
|16 - 50
|15
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Nicolas Bazzana бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Juan Apaolaza получил желтую карточку от судьи
89'
Павоне Мариано получил желтую карточку от судьи
84'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Леандро Десабото уходит с поля, а Павоне Мариано выходит на его замену.
83'
Gaston Claudio Gimenez получил желтую карточку от судьи
78'
Росарио Сентраль делает замену. Elias Gomez уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
69'
Росарио Сентраль делает замену. Hernan Da Campo уходит с поля, а Карризо Федерико выходит на его замену.
68'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Ivan Equiaga уходит с поля, а Дубарбьер Себастьян выходит на его замену.
62'
Hernan Da Campo получил желтую карточку от судьи
60'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Ivan Gomez уходит с поля, а Мелано Лукас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Joel Lopez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Вашингтон Камачо получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
23'
Ivan Equiaga получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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