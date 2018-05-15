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2017-2018
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
23' Желтая карточка
Ivan Equiaga
1:0
28' Гол
Рубен Марко
30' Желтая карточка
Washington Camacho
62' Желтая карточка
Hernan Da Campo
83' Желтая карточка
Gaston Claudio Gimenez
89' Желтая карточка
Павоне Мариано
90' Желтая карточка
Juan Apaolaza
1:1
90' Гол
Nicolas Bazzana
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Nicolas Bazzana бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Juan Apaolaza получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Павоне Мариано получил желтую карточку от судьи
84'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Леандро Десабото уходит с поля, а Павоне Мариано выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Gaston Claudio Gimenez получил желтую карточку от судьи

78'
Росарио Сентраль делает замену. Elias Gomez уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
69'
Росарио Сентраль делает замену. Hernan Da Campo уходит с поля, а Карризо Федерико выходит на его замену.
68'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Ivan Equiaga уходит с поля, а Дубарбьер Себастьян выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Hernan Da Campo получил желтую карточку от судьи
60'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Ivan Gomez уходит с поля, а Мелано Лукас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Joel Lopez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Вашингтон Камачо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Ivan Equiaga получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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