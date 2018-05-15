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2017-2018
2:0
Конец матча
1' Желтая карточкаДевекки Хосе
42' Желтая карточкаGabriel Gudino
45' Желтая карточкаПратто Лукас
1:0
54' ГолIgnacio Fernandez
61' Желтая карточкаПерес Энцо
76' Желтая карточкаДиас Пауло
2:0
83' ГолБорре Рафаэль
|
1'
42'
45'
54'
1:0
61'
76'
83'
2:0
Состав команд
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
25
Девекки
Хосе
17
Диас
Пауло
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 28 Lucas Martinez VI
Сан-Лоренсо 4-4-2
- Основной состав
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 17 Диас Пауло Защитник
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 34 Franco Moyano Полузащитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 28 Cristian Nahuel Barrios Полузащитник
- 35 Tomas Conechny Нападающий
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 23 German Berterame
- 22 Nicolas Navarro II
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 13.05.2018 Универсидад Католика Кито 2:1 Ривер Плейт СA
- 11.05.2018 Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 06.05.2018 Ривер Плейт 1:0 Депортиво Куэнка СA
- 04.05.2018 Санта-Фе 0:1 Ривер Плейт КЛ
- 28.04.2018 Депортиво Куэнка 1:1 Ривер Плейт СA
- 27.04.2018 Ривер Плейт 2:1 Эмелек КЛ
- 22.04.2018 Арсенал Саранди 0:3 Ривер Плейт С
- 22.04.2018 Ривер Плейт 1:1 Универсидад Католика Кито СA
- 20.04.2018 Эмелек 0:1 Ривер Плейт КЛ
- 17.04.2018 Ривер Плейт 0:1 Барселона Гуаякиль СA
- 15.04.2018 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль С
- 10.04.2018 Макара 2:0 Ривер Плейт СA
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 06.04.2018 Ривер Плейт 0:0 Санта-Фе КЛ
- 02.04.2018 Ривер Плейт 2:2 Аукас СA
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 25.03.2018 Эль Насьональ 3:1 Ривер Плейт СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 0:1 Дельфин СA
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Патронато де Парана 0:0 Сан-Лоренсо С
- 22.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Олимпо С
- 11.03.2018 Уракан 1:1 Сан-Лоренсо С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сан-Лоренсо: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 04.06.2017 Сан-Лоренсо 2:1 Ривер Плейт Примера
- 07.05.2016 Сан-Лоренсо 2:1 Ривер Плейт Примера
- 27.01.2016 Ривер Плейт 3:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи. Клубы
- 05.04.2015 Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера
- 12.02.2015 Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Рекопа Судамерикана
- 07.02.2015 Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Рекопа Судамерикана
- 01.09.2014 Сан-Лоренсо 1:3 Ривер Плейт Примера
- 25.05.2014 Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Примера
- 03.03.2014 Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера
- 30.01.2014 Ривер Плейт 1:3 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи (Аргентина)
- 06.09.2013 Ривер Плейт 0:0 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана
- 02.09.2013 Сан-Лоренсо 1:0 Ривер Плейт Примера
- 23.08.2013 Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 04.03.2013 Сан-Лоренсо 2:0 Ривер Плейт Примера
- 27.08.2012 Ривер Плейт 0:0 Сан-Лоренсо Примера
- 23.05.2011 Ривер Плейт 1:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 21.11.2010 Сан-Лоренсо 0:0 Ривер Плейт Примера А
- 05.03.2010 Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера А
- 05.11.2009 Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 22.10.2009 Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|18
|4
|5
|50 - 22
|58
|2.
|Годой Крус
|27
|17
|5
|5
|45 - 24
|56
|3.
|Сан-Лоренсо
|27
|14
|8
|5
|31 - 20
|50
|4.
|Уракан
|27
|13
|9
|5
|35 - 24
|48
|5.
|Тальерес Кордоба
|27
|13
|7
|7
|33 - 20
|46
|6.
|Индепендьенте
|27
|13
|7
|7
|29 - 19
|46
|7.
|Расинг Авельянеда
|27
|13
|6
|8
|46 - 32
|45
|8.
|Ривер Плейт
|27
|13
|6
|8
|39 - 26
|45
|9.
|Дефенса и Хустисия
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|10.
|Унион Санта-Фе
|27
|11
|10
|6
|33 - 23
|43
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|5
|10
|36 - 30
|41
|12.
|Колон
|27
|11
|8
|8
|32 - 22
|41
|13.
|Бельграно
|27
|10
|10
|7
|29 - 28
|40
|14.
|Велес Сарсфилд
|27
|10
|8
|9
|31 - 32
|38
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|27
|10
|6
|11
|25 - 26
|36
|16.
|Атлетико Тукуман
|27
|8
|12
|7
|29 - 26
|36
|17.
|Банфилд
|27
|9
|8
|10
|27 - 24
|35
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|27
|9
|6
|12
|30 - 36
|33
|19.
|Патронато де Парана
|27
|8
|9
|10
|26 - 32
|33
|20.
|Росарио Сентраль
|27
|8
|8
|11
|30 - 41
|32
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|27
|8
|6
|13
|23 - 28
|30
|22.
|Ланус
|27
|6
|11
|10
|20 - 37
|29
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|7
|6
|14
|28 - 43
|27
|24.
|Тигре
|27
|4
|12
|11
|26 - 33
|24
|25.
|Темперлей
|27
|5
|8
|14
|22 - 46
|23
|26.
|Чакарита Хуниорс
|27
|4
|6
|17
|23 - 40
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|27
|3
|8
|16
|19 - 36
|17
|28.
|Олимпо
|27
|3
|6
|18
|16 - 50
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
77'
Сан-Лоренсо делает замену. Tomas Conechny уходит с поля, а German Berterame выходит на его замену.
76'
Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
69'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
68'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Игнасио Фернандес бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Сан-Лоренсо делает замену. Cristian Nahuel Barrios уходит с поля, а Ботта Рубен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Пратто Лукас получил желтую карточку от судьи
42'
Gabriel Gudino получил желтую карточку от судьи
25'
Ривер Плейт делает замену. Мартинес Гонсало уходит с поля, а Игнасио Фернандес выходит на его замену.
1'
Девекки Хосе получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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