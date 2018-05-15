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2017-2018
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
1' Желтая карточка
Девекки Хосе
42' Желтая карточка
Gabriel Gudino
45' Желтая карточка
Пратто Лукас
1:0
54' Гол
Ignacio Fernandez
61' Желтая карточка
Перес Энцо
76' Желтая карточка
Диас Пауло
2:0
83' Гол
Борре Рафаэль
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
77'
Сан-Лоренсо делает замену. Tomas Conechny уходит с поля, а German Berterame выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
69'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
68'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.

Описание гола
54'
Г О О О О Л - Игнасио Фернандес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сан-Лоренсо делает замену. Cristian Nahuel Barrios уходит с поля, а Ботта Рубен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Пратто Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Gabriel Gudino получил желтую карточку от судьи
25'
Ривер Плейт делает замену. Мартинес Гонсало уходит с поля, а Игнасио Фернандес выходит на его замену.
Желтая карточка
1'
Девекки Хосе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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