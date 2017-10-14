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Стадион:
Астана
 
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Маккаби Тель-Авив
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астана - Маккаби Тель-Авив, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Астана - Маккаби Тель-Авив
Астана
52.2% (48)
Ничья:
30.4% (28)
Маккаби Тель-Авив
17.4% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.2% (25)
Астана:
20.7% (19)
Астана:
19.6% (18)
Маккаби Тель-Авив:
7.6% (7)
Маккаби Тель-Авив:
7.6% (7)
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