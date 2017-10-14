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Стадион: Астана-Арена
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Астана (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 15.10.2017 Астана 2:1 Иртыш Павлодар ПЛ
- 11.10.2017 Шахтёр Караганда 0:1 Астана ПЛ
- 01.10.2017 Тобол 1:1 Астана ПЛ
- 28.09.2017 Астана 1:1 Славия Прага ЛЕ
- 23.09.2017 Астана 2:0 Тараз ПЛ
- 18.09.2017 Кайсар 1:4 Астана ПЛ
- 14.09.2017 Вильярреал 3:1 Астана ЛЕ
- 09.09.2017 Астана 7:0 Атырау ПЛ
- 22.08.2017 Астана 4:3 Селтик ЛЧ
- 16.08.2017 Селтик 5:0 Астана ЛЧ
- 11.08.2017 Актобе 0:3 Астана ПЛ
- 07.08.2017 Астана 1:0 Ордабасы ПЛ
- 02.08.2017 Легия 1:0 Астана ЛЧ
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
- 22.07.2017 Астана 2:0 Тобол ПЛ
- 18.07.2017 Астана 1:1 Спартак Юрмала ЛЧ
- 12.07.2017 Спартак Юрмала 0:1 Астана ЛЧ
- 06.07.2017 Астана 2:0 Кайсар ПЛ
- 01.07.2017 Тараз 0:1 Астана ПЛ
- 25.06.2017 Астана 3:0 Окжетпес ПЛ
Маккаби Тель-Авив (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 15.10.2017 Маккаби Тель-Авив 2:0 Бней-Иегуда ЛХ
- 01.10.2017 Хапоель Ашкелон 2:2 Маккаби Тель-Авив ЛХ
- 28.09.2017 Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал ЛЕ
- 24.09.2017 Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Хайфа ЛХ
- 18.09.2017 Маккаби Нетания 2:3 Маккаби Тель-Авив ЛХ
- 14.09.2017 Славия Прага 1:0 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 09.09.2017 Маккаби Тель-Авив 2:0 Бней-Сахнин ЛХ
- 27.08.2017 Хапоэль Кирьят-Шмона 1:2 Маккаби Тель-Авив ЛХ
- 24.08.2017 Маккаби Тель-Авив 2:2 Альтах ЛЕ
- 20.08.2017 Маккаби Тель-Авив 0:3 Бейтар Иерусалим ЛХ
- 17.08.2017 Альтах 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 03.08.2017 Паниониос 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 27.07.2017 Маккаби Тель-Авив 1:0 Паниониос ЛЕ
- 20.07.2017 КР Рейкьявик 0:2 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 13.07.2017 Маккаби Тель-Авив 3:1 КР Рейкьявик ЛЕ
- 06.07.2017 Динамо Тирана 0:3 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 29.06.2017 Маккаби Тель-Авив 2:0 Динамо Тирана ЛЕ
- 25.05.2017 Маккаби Тель-Авив 0:0 Бней-Иегуда К
- 20.05.2017 Маккаби Тель-Авив 0:2 Бейтар Иерусалим ЛХ
- 14.05.2017 Маккаби Петах-Тиква 2:1 Маккаби Тель-Авив ЛХ
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Астана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астана - Маккаби Тель-Авив, который состоится 19.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астана - Маккаби Тель-Авив, который состоится 19.10.2017.
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Прогнозы на матч Астана - Маккаби Тель-Авив
Астана
52.2% (48)
Ничья:
30.4% (28)
Маккаби Тель-Авив
17.4% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.2% (25)
2:1 Астана:
20.7% (19)
1:0 Астана:
19.6% (18)
0:1 Маккаби Тель-Авив:
7.6% (7)
1:2 Маккаби Тель-Авив:
7.6% (7)
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