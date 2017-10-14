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Стадион:
Црвена Звезда
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Црвена Звезда - Арсенал, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Арсенал
Црвена Звезда
8% (7)
Ничья:
8% (7)
Арсенал
83.9% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
41.4% (36)
Арсенал:
18.4% (16)
Арсенал:
12.6% (11)
Ничья:
8% (7)
Арсенал:
4.6% (4)
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