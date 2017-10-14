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Стадион: Альянц Ривьера
Предыдущие игры
Ницца (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 15.10.2017 Монпелье 2:0 Ницца Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
- 28.09.2017 Ницца 3:0 Витесс ЛЕ
- 22.09.2017 Ницца 2:2 Анже Л1
- 17.09.2017 Ренн 0:1 Ницца Л1
- 14.09.2017 Зульте-Варегем 1:5 Ницца ЛЕ
- 09.09.2017 Ницца 4:0 Монако Л1
- 26.08.2017 Амьен 3:0 Ницца Л1
- 22.08.2017 Ницца 0:2 Наполи ЛЧ
- 19.08.2017 Ницца 2:0 Генгам Л1
- 16.08.2017 Наполи 2:0 Ницца ЛЧ
- 11.08.2017 Ницца 1:2 Труа Л1
- 05.08.2017 Сент-Этьен 1:0 Ницца Л1
- 02.08.2017 Аякс 2:2 Ницца ЛЧ
- 26.07.2017 Ницца 1:1 Аякс ЛЧ
- 20.07.2017 Боруссия М 1:2 Ницца ТМК
- 16.07.2017 Славия Прага 4:1 Ницца ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 Серветт 1:3 Ницца ТМК
- 01.07.2017 Стад де Ньон 0:4 Ницца ТМК
Лацио (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
- 17.09.2017 Дженоа 2:3 Лацио СA
- 14.09.2017 Витесс 2:3 Лацио ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Кьево 1:2 Лацио СA
- 20.08.2017 Лацио 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Малага 0:1 Лацио ТМК
- 30.07.2017 Байер Л 1:3 Лацио ТМК
- 22.07.2017 Лацио 2:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 19.07.2017 Триестина 0:3 Лацио ТМК
- 28.05.2017 Кротоне 3:1 Лацио СA
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан СA
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио КИ
- 13.05.2017 Фиорентина 3:2 Лацио СA
- 07.05.2017 Лацио 7:3 Сампдория СA
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Витесс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ницца - Лацио, который состоится 19.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ницца - Лацио, который состоится 19.10.2017.
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Прогнозы на матч Ницца - Лацио
Ницца
20% (18)
Ничья:
38.9% (35)
Лацио
41.1% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
24.4% (22)
1:1 Ничья:
23.3% (21)
2:1 Ницца:
12.2% (11)
2:2 Ничья:
10% (9)
0:1 Лацио:
7.8% (7)
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