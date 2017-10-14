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Стадион:
Ницца
 
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Лацио
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ницца - Лацио, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Ницца - Лацио
Ницца
20% (18)
Ничья:
38.9% (35)
Лацио
41.1% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
24.4% (22)
Ничья:
23.3% (21)
Ницца:
12.2% (11)
Ничья:
10% (9)
Лацио:
7.8% (7)
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