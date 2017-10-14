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Стадион:
Заря
 
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Герта
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Герта, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Заря - Герта
Заря
30% (27)
Ничья:
20% (18)
Герта
50% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
27.8% (25)
Ничья:
17.8% (16)
Заря:
12.2% (11)
Герта:
12.2% (11)
Заря:
10% (9)
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