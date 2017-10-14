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Стадион: Арена Львов
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
- 06.05.2017 Шахтёр Дн 3:2 Заря ПЛ
Герта (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 14.10.2017 Герта 0:2 Шальке 04 Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 28.09.2017 Эстерсунд 1:0 Герта ЛЕ
- 23.09.2017 Майнц 1:0 Герта Б
- 20.09.2017 Герта 2:1 Байер Л Б
- 17.09.2017 Хоффенхайм 1:1 Герта Б
- 14.09.2017 Герта 0:0 Атлетик Б ЛЕ
- 10.09.2017 Герта 1:1 Вердер Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Герта 2:0 Штуттгарт Б
- 14.08.2017 Ганза 0:2 Герта КГ
- 05.08.2017 Герта 2:1 Галатасарай ТМК
- 02.08.2017 Герта 4:0 Нефтчи ТМК
- 29.07.2017 Герта 0:3 Ливерпуль ТМК
- 28.07.2017 Club Italia Berlino 0:9 Герта ТМК
- 23.07.2017 Астон Вилла 2:0 Герта ТМК
- 23.07.2017 Малага 1:2 Герта ТМК
- 21.07.2017 Анкер Висмар 1:5 Герта ТМК
- 16.07.2017 Карл Цейсс 0:2 Герта ТМК
- 15.07.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 0:3 Герта ТМК
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстерсунд
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Герта, который состоится 19.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Герта, который состоится 19.10.2017.
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Прогнозы на матч Заря - Герта
Заря
30% (27)
Ничья:
20% (18)
Герта
50% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Герта:
27.8% (25)
1:1 Ничья:
17.8% (16)
2:1 Заря:
12.2% (11)
0:1 Герта:
12.2% (11)
1:0 Заря:
10% (9)
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