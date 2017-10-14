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Стадион:
Зенит
 
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Русенборг
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Русенборг, который состоится 19.10.2017.
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Прогнозы на матч Зенит - Русенборг
Зенит
90.6% (87)
Ничья:
4.2% (4)
Русенборг
5.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
30.2% (29)
Зенит:
20.8% (20)
Зенит:
12.5% (12)
Зенит:
10.4% (10)
Русенборг:
3.1% (3)
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