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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 21.09.2017 Динамо СПб 3:2 Зенит К
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа ПЛ
- 14.09.2017 Вардар 0:5 Зенит ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов ПЛ
- 24.08.2017 Зенит 2:0 Утрехт ЛЕ
- 20.08.2017 Амкар 0:1 Зенит ПЛ
- 16.08.2017 Утрехт 1:0 Зенит ЛЕ
- 13.08.2017 Зенит 4:0 Ахмат ПЛ
- 09.08.2017 Урал 1:1 Зенит ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 03.08.2017 Зенит 0:1 Бней-Иегуда ЛЕ
- 30.07.2017 Тосно 0:1 Зенит ПЛ
- 27.07.2017 Бней-Иегуда 0:2 Зенит ЛЕ
- 22.07.2017 Зенит 2:1 Рубин ПЛ
- 16.07.2017 СКА-Хабаровск 0:2 Зенит ПЛ
Русенборг (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 28.09.2017 Русенборг 3:1 Вардар ЛЕ
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.09.2017 Реал Сосьедад 4:0 Русенборг ЛЕ
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Т
- 05.09.2017 Русенборг 2:0 Стриндхейм ТМК
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга К
- 24.08.2017 Русенборг 3:2 Аякс ЛЕ
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Т
- 17.08.2017 Аякс 0:1 Русенборг ЛЕ
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Т
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 05.08.2017 Русенборг 4:1 Кристиансунд Т
- 02.08.2017 Русенборг 0:1 Селтик ЛЧ
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг ЛЧ
- 19.07.2017 Русенборг 2:1 Дандолк ЛЧ
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 12.07.2017 Дандолк 1:1 Русенборг ЛЧ
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Русенборг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Вардар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Русенборг, который состоится 19.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Русенборг, который состоится 19.10.2017.
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Прогнозы на матч Зенит - Русенборг
Зенит
90.6% (87)
Ничья:
4.2% (4)
Русенборг
5.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
30.2% (29)
2:1 Зенит:
20.8% (20)
3:1 Зенит:
12.5% (12)
3:0 Зенит:
10.4% (10)
1:2 Русенборг:
3.1% (3)
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