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Стадион:
Брага
0:2
Конец матча
Лудогорец
0'
0:1
25' Гол
Моци Козмин
45' Желтая карточка
Рикардо Феррейра
47' Желтая карточка
Натанаэл
49' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
0:2
56' Гол в свои ворота
Раул Силва
86' Желтая карточка
Паулинью Жуан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
86'
Паулинью Жуан получает желтую карточку.
85'
Лудогорец производит замену. Натанаэл уходит, и Саша Лукас заменяет его
83'
Лудогорец производит замену. Лукоки Джоди уходит, и Кешерю Клаудиу заменяет его
74'
Лудогорец производит замену. Марселиньо да Коста уходит, и Дяков Светослав заменяет его
71'
Брага производит замену. Франсержио Родригес уходит, и Орта Андре заменяет его

59'
Брага производит замену. Гойяно Марсело уходит, и Шадаш Бруну заменяет его
58'
Брага производит замену. Тейшейра Жоау уходит, и Мартинш Фабиу заменяет его
Описание гола
56'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Раул Силва отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
49'
Эсгаю Рикарду получает желтую карточку.
Желтая карточка
47'
Натанаэл получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Рикардо Феррейра получает желтую карточку.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моци Козмин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брага 0:2 Лудогорец
Брага
80.7% (155)
Ничья:
14.6% (28)
Лудогорец
4.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Брага:
36.5% (70)
Брага:
26% (50)
Ничья:
12.5% (24)
Брага:
12.5% (24)
Лудогорец:
3.1% (6)
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