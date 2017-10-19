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Стадион: Брага Мунисипал
0:1
25' ГолМоци Козмин
45' Желтая карточкаРикардо Феррейра
47' Желтая карточкаНатанаэл
49' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
0:2
56' Гол в свои воротаРаул Силва
86' Желтая карточкаПаулинью Жуан
|
25'
0:1
45'
47'
49'
56'
0:2
85'
86'
Состав команд
34
Раул
Силва
33
Ренан
30
Моци
Козмин
6
Натанаэл
92
Лукоки
Джоди
Брага 4-3-3
- Основной состав
- 1 Матеус Лима Вратарь
- 87 Гойяно Марсело Защитник
- 24 Рикардо Феррейра Защитник
- 34 Раул Силва Защитник
- 4 Жефферсон Насименто Защитник
- 35 Вукчевич Никола Полузащитник
- 27 Франсержио Родригес Полузащитник
- 23 Тейшейра Жоау Полузащитник
- 47 Эсгаю Рикарду Нападающий
- 20 Паулинью Жуан Нападающий
- 9 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Морейра Андре Вратарь
- 36 Виана Бруно Защитник
- 26 Мартинш Фабиу Полузащитник
- 15 Орта Андре Полузащитник
- 10 Шадаш Бруну Полузащитник
- 11 Данило Барбоза Полузащитник
- 21 Орта Рикарду Нападающий
- Главный тренер: Феррейра Абел
Лудогорец 3-4-2-1
- Основной состав
- 33 Ренан Вратарь
- 32 Пластун Игорь Защитник
- 30 Моци Козмин Защитник
- 2 Рафаэль Форстер Защитник
- 4 Сисиньо Неусиано Полузащитник
- 12 Андрианантенайна Анисет Полузащитник
- 44 Гуральски Яцек Полузащитник
- 6 Натанаэл Полузащитник
- 84 Марселиньо да Коста Полузащитник
- 88 Вандерсон Кристалдо Полузащитник
- 92 Лукоки Джоди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Броун Хорхе Вратарь
- 5 Терзиев Георги Защитник
- 19 Василев Александар II Защитник
- 8 Саша Лукас Защитник
- 18 Дяков Светослав Полузащитник
- 37 Жоао Пауло XIV Нападающий
- 28 Кешерю Клаудиу Нападающий
- Главный тренер: Димитров Димитар
Предыдущие игры
Брага (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 14.10.2017 Мартинью 2:3 Брага К
- 01.10.2017 Брага 6:0 Эшторил ПЛ
- 28.09.2017 Брага 2:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 24.09.2017 Тондела 1:2 Брага ПЛ
- 20.09.2017 Бенфика 1:1 Брага КЛ
- 17.09.2017 Брага 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.09.2017 Хоффенхайм 1:2 Брага ЛЕ
- 10.09.2017 Витория Сетубал 2:0 Брага ПЛ
- 03.09.2017 Боавишта 1:2 Брага КЛ
- 27.08.2017 Брага 0:1 Порту ПЛ
- 24.08.2017 Брага 3:2 Хабнарфьордюр ЛЕ
- 20.08.2017 Авиш 0:2 Брага ПЛ
- 17.08.2017 Хабнарфьордюр 1:2 Брага ЛЕ
- 13.08.2017 Брага 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 09.08.2017 Бенфика 3:1 Брага ПЛ
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 19.07.2017 Брага 0:2 Анже ТМК
- 14.07.2017 Маритиму 1:2 Брага ТМК
- 14.07.2017 Брага 2:0 Насьонал Мадейра ТМК
Лудогорец (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 14.10.2017 Черно Море 0:1 Лудогорец ППЛ
- 01.10.2017 Лудогорец 2:0 Берое ППЛ
- 28.09.2017 Лудогорец 2:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 24.09.2017 Септември 1:4 Лудогорец ППЛ
- 18.09.2017 Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив ППЛ
- 14.09.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 09.09.2017 Славия София 0:4 Лудогорец ППЛ
- 06.09.2017 Левски София 0:0 Лудогорец ППЛ
- 27.08.2017 Лудогорец 1:1 Пирин Благоевград ППЛ
- 24.08.2017 Судува 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 20.08.2017 Дунав 0:5 Лудогорец ППЛ
- 17.08.2017 Лудогорец 2:0 Судува ЛЕ
- 12.08.2017 Лудогорец 3:1 Верея ППЛ
- 09.08.2017 Лудогорец 1:1 Ботев Пловдив С
- 05.08.2017 Витоша Быстрица 2:4 Лудогорец ППЛ
- 02.08.2017 Лудогорец 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЧ
- 29.07.2017 Лудогорец 0:0 Локомотив Пловдив ППЛ
- 26.07.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Лудогорец ЛЧ
- 22.07.2017 ЦСКА София 0:1 Лудогорец ППЛ
- 19.07.2017 Лудогорец 4:1 Жальгирис ЛЧ
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Паулинью Жуан получает желтую карточку.
85'
Лудогорец производит замену. Натанаэл уходит, и Саша Лукас заменяет его
83'
Лудогорец производит замену. Лукоки Джоди уходит, и Кешерю Клаудиу заменяет его
74'
Лудогорец производит замену. Марселиньо да Коста уходит, и Дяков Светослав заменяет его
71'
Брага производит замену. Франсержио Родригес уходит, и Орта Андре заменяет его
59'
Брага производит замену. Гойяно Марсело уходит, и Шадаш Бруну заменяет его
58'
Брага производит замену. Тейшейра Жоау уходит, и Мартинш Фабиу заменяет его
56'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Раул Силва отправил мяч в свои ворота.
49'
Эсгаю Рикарду получает желтую карточку.
47'
Натанаэл получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Рикардо Феррейра получает желтую карточку.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моци Козмин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брага 0:2 Лудогорец
Брага
80.7% (155)
Ничья:
14.6% (28)
Лудогорец
4.7% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Брага:
36.5% (70)
1:0 Брага:
26% (50)
1:1 Ничья:
12.5% (24)
2:0 Брага:
12.5% (24)
1:2 Лудогорец:
3.1% (6)
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