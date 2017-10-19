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Стадион:
Аустрия Вена
1:3
Конец матча
Риека
0'
0:1
21' Гол
Гавранович Марио
23' Желтая карточка
Моншайн Кристоф
0:2
31' Гол
Гавранович Марио
50' Желтая карточка
Гавранович Марио
61' Желтая карточка
Саламон Томас
62' Желтая карточка
Элез Йосип
71' Желтая карточка
Клайн Флориан
1:2
90' Гол
Фризенбихлер Кевин
90' Желтая карточка
Слуга Симон
1:3
90' Гол
Квржич Зоран
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квржич Зоран.
Желтая карточка
90'
Слуга Симон получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фризенбихлер Кевин.
79'
Риека производит замену. Акости Максвелл уходит, и Квржич Зоран заменяет его
77'
Аустрия Вена производит замену. Сербест Таркан уходит, и Прокоп Доминик заменяет его

77'
Риека производит замену. Мишич Йосип уходит, и Павичич Домагой заменяет его
Желтая карточка
71'
Клайн Флориан получает желтую карточку.
70'
Риека производит замену. Элез Йосип уходит, и Пунчец Роберто заменяет его
Желтая карточка
62'
Элез Йосип получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Саламон Томас получает желтую карточку.
59'
Аустрия Вена производит замену. Де Паула Давид уходит, и Тажури-Шради Исмаэль заменяет его
Желтая карточка
50'
Гавранович Марио получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гавранович Марио.
Желтая карточка
23'
Моншайн Кристоф получает желтую карточку.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гавранович Марио.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аустрия Вена 1:3 Риека
Аустрия Вена
72.5% (140)
Ничья:
19.2% (37)
Риека
8.3% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Аустрия Вена:
35.2% (68)
Аустрия Вена:
19.7% (38)
Ничья:
14.5% (28)
Аустрия Вена:
12.4% (24)
Риека:
5.7% (11)
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