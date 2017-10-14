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Стадион:
Шериф
 
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Локомотив Москва
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шериф - Локомотив Москва, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Шериф - Локомотив Москва
Шериф
7.1% (6)
Ничья:
14.1% (12)
Локомотив Москва
78.8% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Локомотив Москва:
30.6% (26)
Локомотив Москва:
18.8% (16)
Локомотив Москва:
15.3% (13)
Ничья:
11.8% (10)
Локомотив Москва:
3.5% (3)
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