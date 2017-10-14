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Стадион: Шериф
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Шериф (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 15.10.2017 Шериф 3:1 Петрокуб НД
- 01.10.2017 Зимбру 1:2 Шериф НД
- 28.09.2017 Шериф 0:0 Копенгаген ЛЕ
- 23.09.2017 Шериф 6:3 Дачия НД
- 17.09.2017 Заря Бельцы 0:2 Шериф НД
- 14.09.2017 Фастав Злин 0:0 Шериф ЛЕ
- 10.09.2017 Сперанца 1:2 Шериф НД
- 27.08.2017 Шериф 3:1 Милсами НД
- 24.08.2017 Шериф 0:0 Легия ЛЕ
- 20.08.2017 Шериф 5:0 Спикул НД
- 17.08.2017 Легия 1:1 Шериф ЛЕ
- 12.08.2017 Сфынтул Георге 0:3 Шериф НД
- 05.08.2017 Шериф 3:1 Динамо-Авто НД
- 01.08.2017 Шериф 1:2 Карабах ЛЧ
- 29.07.2017 Петрокуб 1:2 Шериф НД
- 25.07.2017 Карабах 0:0 Шериф ЛЧ
- 22.07.2017 Шериф 2:2 Зимбру НД
- 19.07.2017 Кукес 2:1 Шериф ЛЧ
- 16.07.2017 Дачия 1:1 Шериф НД
- 12.07.2017 Шериф 1:0 Кукес ЛЧ
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 15.10.2017 Уфа 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 01.10.2017 Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 28.09.2017 Локомотив Москва 3:0 Фастав Злин ЛЕ
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
- 18.09.2017 Локомотив Москва 0:1 Амкар ПЛ
- 14.09.2017 Копенгаген 0:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.09.2017 Ахмат 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.09.2017 Локомотив Москва 4:1 Анкаран ТМК
- 26.08.2017 Локомотив Москва 2:1 Урал ПЛ
- 19.08.2017 Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва ПЛ
- 13.08.2017 Локомотив Москва 0:2 Тосно ПЛ
- 09.08.2017 Рубин 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2017 Локомотив Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 21.07.2017 ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 18.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 14.07.2017 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва С
- 30.06.2017 Локомотив Москва 0:1 Риека ТМК
- 26.06.2017 Анкаран 0:10 Локомотив Москва ТМК
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Шериф
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Фастав Злин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шериф - Локомотив Москва, который состоится 19.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шериф - Локомотив Москва, который состоится 19.10.2017.
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Прогнозы на матч Шериф - Локомотив Москва
Шериф
7.1% (6)
Ничья:
14.1% (12)
Локомотив Москва
78.8% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Локомотив Москва:
30.6% (26)
0:1 Локомотив Москва:
18.8% (16)
0:2 Локомотив Москва:
15.3% (13)
1:1 Ничья:
11.8% (10)
1:3 Локомотив Москва:
3.5% (3)
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