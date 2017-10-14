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Стадион:
Динамо Киев
 
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Янг Бойз
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Янг Бойз, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Янг Бойз
Динамо Киев
85.7% (72)
Ничья:
6% (5)
Янг Бойз
8.3% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
36.9% (31)
Динамо Киев:
21.4% (18)
Динамо Киев:
11.9% (10)
Динамо Киев:
7.1% (6)
Ничья:
4.8% (4)
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