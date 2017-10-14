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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +13 =0 -7)
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри СA
- 24.08.2017 Шкендия 0:1 Милан ЛЕ
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
- 17.08.2017 Милан 6:0 Шкендия ЛЕ
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
- 28.05.2017 Кальяри 2:1 Милан СA
- 21.05.2017 Милан 3:0 Болонья СA
АЕК (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.10.2017 Ксанти 1:1 АЕК С
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК С
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 АЕК 3:2 Олимпиакос С
- 20.09.2017 АЕК 2:0 Ламия К
- 17.09.2017 Ламия 0:1 АЕК С
- 14.09.2017 Риека 1:2 АЕК ЛЕ
- 10.09.2017 АЕК 4:0 Лариса С
- 27.08.2017 ПАС Янина 0:0 АЕК С
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 АЕК 2:0 Панаитоликос С
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 02.08.2017 ЦСКА Москва 1:0 АЕК ЛЧ
- 25.07.2017 АЕК 0:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
- 31.05.2017 Паниониос 1:2 АЕК С
- 28.05.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 24.05.2017 Панатинаикос 1:0 АЕК С
- 21.05.2017 АЕК 1:0 Панатинаикос С
- 17.05.2017 АЕК 0:1 Паниониос С
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|АЕК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|4.
|Риека
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - АЕК, который состоится 19.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - АЕК, который состоится 19.10.2017.
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Прогнозы на матч Милан - АЕК
Милан
92.7% (76)
Ничья:
4.9% (4)
АЕК
2.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
45.1% (37)
2:1 Милан:
13.4% (11)
3:0 Милан:
8.5% (7)
1:0 Милан:
8.5% (7)
3:1 Милан:
7.3% (6)
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