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Стадион:
Милан
 
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АЕК
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - АЕК, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - АЕК
Милан
92.7% (76)
Ничья:
4.9% (4)
АЕК
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
45.1% (37)
Милан:
13.4% (11)
Милан:
8.5% (7)
Милан:
8.5% (7)
Милан:
7.3% (6)
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