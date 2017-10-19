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Стадион: Читта-дель-Триколоре
1:0
11' ГолИличич Йосип
48' Желтая карточкаГомес Алехандро
50' Желтая карточкаСакетти Эстебан
53' Желтая карточкаАллан Родригес
1:1
59' ГолШембри Андре
2:1
64' ГолПетанья Андреа
65' Желтая карточкаПетанья Андреа
3:1
66' ГолФройлер Ремо
71' Желтая карточкаМазиелло Андреа
77' Желтая карточкаКальдара Маттиа
|
11'
1:0
48'
50'
53'
59'
1:1
64'
2:1
65'
66'
3:1
71'
77'
Состав команд
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
83
Вале
Бруну
17
Педру
Жоау
44
Юсте
Эктор
30
Шембри
Андре
Аталанта 3-4-3
- Основной состав
- 1 Бериша Этрит Вратарь
- 5 Мазиелло Андреа Защитник
- 13 Кальдара Маттиа Защитник
- 6 Паломино Хосе Защитник
- 33 Хатебур Ханс Полузащитник
- 4 Кристанте Бриан Полузащитник
- 11 Фройлер Ремо Полузащитник
- 37 Спинаццола Леонардо Полузащитник
- 72 Иличич Йосип Нападающий
- 29 Петанья Андреа Нападающий
- 10 Гомес Алехандро Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Голлини Пьерлуиджи Вратарь
- 28 Манчини Джанлука Защитник
- 15 Де Рон Мартен Полузащитник
- 21 Кастань Тимоти Полузащитник
- 27 Куртич Ясмин Полузащитник
- 9 Корнелиус Андреас Нападающий
- 7 Орсолини Риккардо Нападающий
- Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
Аполлон 4-3-3
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 14 Аллан Родригес Полузащитник
- 92 Яколиш Антонио Нападающий
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
Аталанта (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 28.09.2017 Лион 1:1 Аталанта ЛЕ
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
- 20.09.2017 Аталанта 5:1 Кротоне СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 10.09.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло СA
- 02.09.2017 Аталанта 4:1 Алессандрия ТМК
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 11.08.2017 Валенсия 1:2 Аталанта ТМК
- 02.08.2017 Аталанта 1:0 Новара ТМК
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 26.07.2017 Аталанта 1:0 Лилль ТМК
- 23.07.2017 Аталанта 3:1 Джана Эрминио ТМК
- 19.07.2017 Аталанта 15:0 Брусапорто ТМК
- 27.05.2017 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 21.05.2017 Эмполи 0:1 Аталанта СA
- 13.05.2017 Аталанта 1:1 Милан СA
Аполлон (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 14.10.2017 Анортосис 1:1 Аполлон ПД
- 01.10.2017 Аполлон 5:0 Неа Саламина ПД
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон ПД
- 18.09.2017 Аполлон 4:2 Эрмис Арадиппу ПД
- 14.09.2017 Аполлон 1:1 Лион ЛЕ
- 09.09.2017 Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон ПД
- 24.08.2017 Митьюлланд 1:1 Аполлон ЛЕ
- 17.08.2017 Аполлон 3:2 Митьюлланд ЛЕ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 03.08.2017 Аполлон 2:0 Абердин ЛЕ
- 27.07.2017 Абердин 2:1 Аполлон ЛЕ
- 20.07.2017 Заря Бельцы 1:2 Аполлон ЛЕ
- 13.07.2017 Аполлон 3:0 Заря Бельцы ЛЕ
- 05.07.2017 Рапид Вена 2:1 Аполлон ТМК
- 02.07.2017 Адмира 1:0 Аполлон ТМК
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон ПД
- 14.05.2017 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 07.05.2017 Аполлон 3:0 Омония ПД
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Аполлон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|4.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Аталанта производит замену. Иличич Йосип уходит, и Корнелиус Андреас заменяет его
81'
Аполлон производит замену. Шембри Андре уходит, и Сардинеро Адриан заменяет его
80'
Аталанта производит замену. Гомес Алехандро уходит, и Куртич Ясмин заменяет его
77'
Кальдара Маттиа получает желтую карточку.
71'
Мазиелло Андреа получает желтую карточку.
70'
Аталанта производит замену. Кристанте Бриан уходит, и Де Рон Мартен заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фройлер Ремо.
65'
Петанья Андреа получает желтую карточку.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петанья Андреа.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шембри Андре.
57'
Аполлон производит замену. Аллан Родригес уходит, и Алекс да Силва III заменяет его
56'
Аполлон производит замену. Маглица Антун уходит, и Зелая Эмилио заменяет его
53'
Аллан Родригес получает желтую карточку.
50'
Сакетти Эстебан получает желтую карточку.
48'
Гомес Алехандро получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Иличич Йосип.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 3:1 Аполлон
Аталанта
93.8% (180)
Ничья:
5.7% (11)
Аполлон
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Аталанта:
40.6% (78)
2:1 Аталанта:
18.8% (36)
1:0 Аталанта:
15.1% (29)
3:0 Аталанта:
7.8% (15)
3:1 Аталанта:
6.3% (12)
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