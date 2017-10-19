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Стадион:
Аталанта
3:1
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
11' Гол
Иличич Йосип
48' Желтая карточка
Гомес Алехандро
50' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
53' Желтая карточка
Аллан Родригес
1:1
59' Гол
Шембри Андре
2:1
64' Гол
Петанья Андреа
65' Желтая карточка
Петанья Андреа
3:1
66' Гол
Фройлер Ремо
71' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
77' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Аталанта производит замену. Иличич Йосип уходит, и Корнелиус Андреас заменяет его
81'
Аполлон производит замену. Шембри Андре уходит, и Сардинеро Адриан заменяет его
80'
Аталанта производит замену. Гомес Алехандро уходит, и Куртич Ясмин заменяет его
Желтая карточка
77'
Кальдара Маттиа получает желтую карточку.
Желтая карточка
71'
Мазиелло Андреа получает желтую карточку.

70'
Аталанта производит замену. Кристанте Бриан уходит, и Де Рон Мартен заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фройлер Ремо.
Желтая карточка
65'
Петанья Андреа получает желтую карточку.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петанья Андреа.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шембри Андре.
57'
Аполлон производит замену. Аллан Родригес уходит, и Алекс да Силва III заменяет его
56'
Аполлон производит замену. Маглица Антун уходит, и Зелая Эмилио заменяет его
Желтая карточка
53'
Аллан Родригес получает желтую карточку.
Желтая карточка
50'
Сакетти Эстебан получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Гомес Алехандро получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Иличич Йосип.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 3:1 Аполлон
Аталанта
93.8% (180)
Ничья:
5.7% (11)
Аполлон
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
40.6% (78)
Аталанта:
18.8% (36)
Аталанта:
15.1% (29)
Аталанта:
7.8% (15)
Аталанта:
6.3% (12)
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