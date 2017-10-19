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  4. Лига Европы
  5. Группа C
Стадион: Зрители: 20000
Хоффенхайм
3:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
32' Желтая карточка
Вагнер Сандро
50' Желтая карточка
Фрей Керим
1:0
52' Гол
Хюбнер Бенжамин
55' Желтая карточка
Инлер Гёкхан
55' Желтая карточка
Гайгер Деннис
57' Желтая карточка
Кайсара Жуниор
2:0
59' Гол
Амири Надим
74' Желтая карточка
Хюбнер Бенжамин
3:0
75' Гол
Шульц Нико
3:1
90' Гол
Наполеони Стефано
90'+4
Второй тайм
Описание гола
94'
ГОООООЛ - Наполеони Стефано из команды Буюкшехир забивает из-за штрафной площади
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Наполеони Стефано на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
92'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
91'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм

91'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Батдал Мехмет из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
90'
Амири Надим возвращается на поле, всё в порядке.
90'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
89'
Фрей Керим ударом издали сотрясает перекладину
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Амири Надим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
84'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
83'
Батдал Мехмет имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
83'
Торун Тунай из команды Буюкшехир делает навес
Фол, нарушение
82'
Альпарслан Эрдем из команды Буюкшехир делает подножку. Окс Филипп заработал фол.
81'
Тактическая замена. Клиши Гаэль уходит с поля и его заменяет Альпарслан Эрдем
Фол, нарушение
80'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Инлер Гёкхан заработал фол.
78'
После штрафного удара,который нанес Фрей Керим мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
78'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Наполеони Стефано заработал фол.
75'
Окс Филипп сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шульц Нико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Окс Филипп из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
75'
Епуряну Александр ошибается в защите.
75'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
75'
Наполеони Стефано наказан за толчок Полански Ойген
74'
После дальнего удара, который нанес Наполеони Стефано мяч отбит вратарем
Желтая карточка
74'
Хюбнер Бенжамин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
74'
Хюбнер Бенжамин атакует сзади соперника. Батдал Мехмет пострадал.
Фол, нарушение
74'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает подножку. Кайсара Жуниор заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
73'
Аттама Джозеф из команды Буюкшехир бьет головой мимо ворот
72'
Торун Тунай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Фрей Керим заработал фол.
72'
Тактическая замена. Гайгер Деннис уходит с поля и его заменяет Полански Ойген
Офсайд
72'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
71'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
71'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
70'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Пош Штефан получил травму и заменен. Цубер Стивен выходит на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
Офсайд
67'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
66'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
66'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
66'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает подножку. Аттама Джозеф заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
Угловой
65'
Окс Филипп из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
64'
Амири Надим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
64'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
63'
Тактическая замена. Эрдинг Мевлут уходит с поля и его заменяет Наполеони Стефано
63'
Тактическая замена. Кавечи Ирфан уходит с поля и его заменяет Текдемир Махмут
63'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
62'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гюнок Мерт ошибается в защите.
61'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Амири Надим эффектным ударом переправил мяч в ворота.
59'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
58'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Кайсара Жуниор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
57'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир опасно играет. Чуть не пострадал Шульц Нико.
56'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
Желтая карточка
55'
Гайгер Деннис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Желтая карточка
55'
Инлер Гёкхан получает желтую карточку за грубое нарушение
Фол, нарушение
55'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм. Это Инлер Гёкхан заработал фол.
Офсайд
54'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
54'
Гайгер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
52'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хюбнер Бенжамин из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
52'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
52'
Епуряну Александр выбил мяч на угловой.
52'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
51'
После штрафного удара,который нанес Демирбай Керем мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
50'
Фрей Керим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
50'
Фрей Керим из команды Буюкшехир. Это Демирбай Керем заработал фол.
50'
Батдал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
50'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Фрей Керим выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
49'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Фрей Керим заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает подножку. Батдал Мехмет заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Кавечи Ирфан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Эрдинг Мевлут нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает навес
44'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
Фол, нарушение
43'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Епуряну Александр заработал фол.
42'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
42'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
42'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир. Это Амири Надим заработал фол.
40'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
40'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает подножку. Пош Штефан заработал фол.
Офсайд
39'
Батдал Мехмет из команды Буюкшехир в офсайде
Фол, нарушение
38'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает подножку. Инлер Гёкхан заработал фол.
38'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
38'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
37'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
37'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
37'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
36'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
35'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
35'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
35'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
34'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
33'
Вагнер Сандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Аттама Джозеф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
32'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
Желтая карточка
32'
Вагнер Сандро зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
32'
Вагнер Сандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Амири Надим не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
32'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
31'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
30'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
30'
Гюнок Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
29'
Демирбай Керем бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
29'
Амири Надим исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
28'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает подножку. Амири Надим заработал фол.
28'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
27'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Угловой
27'
Торун Тунай из команды Буюкшехир подал угловой справа.
27'
Фрей Керим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Фрей Керим на финте ушёл от оппонента.
27'
Батдал Мехмет из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
26'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Пош Штефан нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Батдал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
Угловой
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
26'
Клиши Гаэль выбил мяч на угловой.
25'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес
25'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Кайсара Жуниор заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Эрдинг Мевлут заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
23'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
Угловой
22'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
22'
Кайсара Жуниор выбил мяч на угловой.
22'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
21'
Гюнок Мерт вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Шульц Нико делает скидку назад вдоль ворот
Офсайд
19'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
Фол, нарушение
19'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Гюнок Мерт.
19'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
Офсайд
17'
Амири Надим из команды Хоффенхайм в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
17'
Ют Марк из команды Хоффенхайм наносит очень неточный удар.
17'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
Угловой
16'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
16'
Кайсара Жуниор выбил мяч на угловой.
16'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Гюнок Мерт вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
13'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
13'
Демирбай Керем бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
13'
Инлер Гёкхан атакует сзади соперника. Хюбнер Бенжамин пострадал.
12'
Ют Марк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
12'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
10'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает навес
9'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Торун Тунай из команды Буюкшехир делает навес
Офсайд
9'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
8'
Аттама Джозеф из команды Буюкшехир остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
6'
Кавечи Ирфан возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Кавечи Ирфан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
5'
Кавечи Ирфан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Кайсара Жуниор заработал фол.
3'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
3'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
3'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
2'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Буюкшехир". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:1 Истанбул Башакшехир
Хоффенхайм
91.1% (175)
Ничья:
6.8% (13)
Истанбул Башакшехир
2.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
42.2% (81)
Хоффенхайм:
18.2% (35)
Хоффенхайм:
14.1% (27)
Хоффенхайм:
8.9% (17)
Ничья:
5.2% (10)
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