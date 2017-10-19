Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 20000
3:1
Конец матча
32' Желтая карточкаВагнер Сандро
50' Желтая карточкаФрей Керим
1:0
52' ГолХюбнер Бенжамин
55' Желтая карточкаИнлер Гёкхан
55' Желтая карточкаГайгер Деннис
57' Желтая карточкаКайсара Жуниор
2:0
59' ГолАмири Надим
74' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
3:0
75' ГолШульц Нико
3:1
90' ГолНаполеони Стефано
Второй тайм
94'
ГОООООЛ - Наполеони Стефано из команды Буюкшехир забивает из-за штрафной площади
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Наполеони Стефано на финте ушёл от оппонента.
92'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
91'
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Батдал Мехмет из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Амири Надим возвращается на поле, всё в порядке.
90'
89'
89'
Фрей Керим ударом издали сотрясает перекладину
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Амири Надим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
84'
83'
83'
Батдал Мехмет имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
83'
Торун Тунай из команды Буюкшехир делает навес
82'
Альпарслан Эрдем из команды Буюкшехир делает подножку. Окс Филипп заработал фол.
81'
Тактическая замена. Клиши Гаэль уходит с поля и его заменяет Альпарслан Эрдем
80'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Инлер Гёкхан заработал фол.
78'
После штрафного удара,который нанес Фрей Керим мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
78'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Наполеони Стефано заработал фол.
75'
Окс Филипп сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шульц Нико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Окс Филипп из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
75'
Епуряну Александр ошибается в защите.
75'
75'
Ют Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Наполеони Стефано наказан за толчок Полански Ойген
74'
После дальнего удара, который нанес Наполеони Стефано мяч отбит вратарем
74'
Хюбнер Бенжамин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
74'
Хюбнер Бенжамин атакует сзади соперника. Батдал Мехмет пострадал.
74'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает подножку. Кайсара Жуниор заработал фол.
73'
73'
Аттама Джозеф из команды Буюкшехир бьет головой мимо ворот
72'
Торун Тунай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Фрей Керим заработал фол.
72'
Тактическая замена. Гайгер Деннис уходит с поля и его заменяет Полански Ойген
72'
71'
71'
71'
70'
70'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Пош Штефан получил травму и заменен. Цубер Стивен выходит на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
66'
66'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает подножку. Аттама Джозеф заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
65'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
65'
Окс Филипп из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
64'
Амири Надим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
64'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
63'
Тактическая замена. Эрдинг Мевлут уходит с поля и его заменяет Наполеони Стефано
63'
Тактическая замена. Кавечи Ирфан уходит с поля и его заменяет Текдемир Махмут
63'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
62'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
61'
Гюнок Мерт ошибается в защите.
61'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Амири Надим эффектным ударом переправил мяч в ворота.
59'
58'
58'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Кайсара Жуниор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
57'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир опасно играет. Чуть не пострадал Шульц Нико.
56'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
55'
Гайгер Деннис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
55'
Инлер Гёкхан получает желтую карточку за грубое нарушение
55'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм. Это Инлер Гёкхан заработал фол.
54'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
54'
Гайгер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
52'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хюбнер Бенжамин из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
52'
52'
Епуряну Александр выбил мяч на угловой.
52'
51'
После штрафного удара,который нанес Демирбай Керем мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
50'
Фрей Керим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
50'
Фрей Керим из команды Буюкшехир. Это Демирбай Керем заработал фол.
50'
Батдал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Фрей Керим выбил мяч на угловой.
49'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Фрей Керим заработал фол.
47'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает подножку. Батдал Мехмет заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Кавечи Ирфан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Эрдинг Мевлут нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Епуряну Александр заработал фол.
42'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
42'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир. Это Амири Надим заработал фол.
40'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает подножку. Пош Штефан заработал фол.
39'
Батдал Мехмет из команды Буюкшехир в офсайде
38'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает подножку. Инлер Гёкхан заработал фол.
38'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
38'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
37'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
37'
36'
36'
35'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
35'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
35'
34'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
33'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
33'
Вагнер Сандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Аттама Джозеф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
32'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
32'
Вагнер Сандро зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
32'
Вагнер Сандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Амири Надим не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
32'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
31'
30'
30'
30'
Гюнок Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Демирбай Керем бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
29'
Амири Надим исполняет штрафной удар, но его блокируют
28'
Инлер Гёкхан из команды Буюкшехир делает подножку. Амири Надим заработал фол.
28'
27'
27'
27'
27'
Торун Тунай из команды Буюкшехир подал угловой справа.
27'
Фрей Керим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Фрей Керим на финте ушёл от оппонента.
27'
Батдал Мехмет из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
26'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Пош Штефан нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Батдал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
26'
Клиши Гаэль выбил мяч на угловой.
25'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
24'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Кайсара Жуниор заработал фол.
23'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Эрдинг Мевлут заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
23'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
22'
22'
Кайсара Жуниор выбил мяч на угловой.
22'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
21'
Гюнок Мерт вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Шульц Нико делает скидку назад вдоль ворот
19'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
19'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Гюнок Мерт.
19'
17'
Амири Надим из команды Хоффенхайм в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
17'
Ют Марк из команды Хоффенхайм наносит очень неточный удар.
17'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
16'
16'
Кайсара Жуниор выбил мяч на угловой.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Гюнок Мерт вышел из ворот и забрал мяч.
14'
13'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
13'
Демирбай Керем бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
13'
Инлер Гёкхан атакует сзади соперника. Хюбнер Бенжамин пострадал.
12'
Ют Марк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
12'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
10'
Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Торун Тунай из команды Буюкшехир делает навес
9'
8'
Аттама Джозеф из команды Буюкшехир остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Кавечи Ирфан возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Кавечи Ирфан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Кавечи Ирфан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Кайсара Жуниор заработал фол.
3'
3'
3'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
3'
2'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Буюкшехир". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:1 Истанбул Башакшехир
Хоффенхайм
91.1% (175)
Ничья:
6.8% (13)
Истанбул Башакшехир
2.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
42.2% (81)
2:0 Хоффенхайм:
18.2% (35)
1:0 Хоффенхайм:
14.1% (27)
3:1 Хоффенхайм:
8.9% (17)
1:1 Ничья:
5.2% (10)
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