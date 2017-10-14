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Стадион:
Эвертон
 
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Лион
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Лион, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Эвертон - Лион
Эвертон
34.1% (28)
Ничья:
29.3% (24)
Лион
36.6% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
24.4% (20)
Эвертон:
24.4% (20)
Лион:
17.1% (14)
Лион:
7.3% (6)
Лион:
7.3% (6)
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