Стадион: Андрув
1:1
Конец матча
1:0
11' ГолДиоп Дам
1:1
19' ГолАнкерсен Петер
42' Желтая карточкаКвист Вильям
56' Желтая карточкаТраоре Ибрагим
58' Желтая карточкаМеханович Мирзад
62' Желтая карточкаБачо Ондржей
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
95'
94'
Яничек Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
94'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Яничек Томаш получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Гайич Зоран выбил мяч на угловой.
93'
92'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин в офсайде
91'
91'
Яничек Томаш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Анкерсен Петер наказан за толчок Джафич Аднан
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Джафич Аднан из команды Фастав Злин подал угловой справа.
88'
Вавро Денис выбил мяч на угловой.
88'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин делает навес
86'
86'
Тактическая замена. Траоре Ибрагим уходит с поля и его заменяет Железник Лукаш
86'
Траоре Ибрагим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
86'
85'
Траоре Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
85'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин делает навес
84'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Зламал Зденек вышел из ворот и забрал мяч.
84'
84'
83'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин отвел угрозу отличным подкатом
83'
Фальк Расмус из команды Копенгаген подал угловой справа.
82'
Тактическая замена. Матич Урош уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
82'
Сотириу Пиерос бьет и мяч от рикошета проходит мимо
82'
82'
81'
Фальк Расмус наказан за толчок Яничек Томаш
80'
80'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин подал угловой справа.
80'
Джафич Аднан исполняет штрафной удар, но его блокируют
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Яничек Томаш заработал фол.
79'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Вукадинович Вукадин имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
79'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
78'
78'
Траоре Ибрагим наказан за толчок Люфтнер Михаэль
77'
Тактическая замена. Механович Мирзад уходит с поля и его заменяет Джафич Аднан
77'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
76'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
75'
75'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Бенгтссон Пьер выбил мяч подальше от ворот.
72'
Начался второй тайм!
72'
Игра всё-таки прервана.
72'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
72'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин. Это Вавро Денис заработал фол.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Матч остановлен
71'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин. Это Туту Юссеф заработал фол.
70'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин остановил атаку, перехватив мяч.
69'
68'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген. Это Копечный Милош заработал фол.
67'
Тактическая замена. Carlo Holse уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
67'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
67'
Тактическая замена. Диоп Дам уходит с поля и его заменяет Вукадинович Вукадин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
64'
63'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин. Это Грегуш Ян заработал фол.
63'
Carlo Holse из команды Копенгаген делает подножку. Гайич Зоран заработал фол.
62'
Бачо Ондржей получает желтую карточку.
62'
Бачо Ондржей наказан за толчок Carlo Holse
62'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
61'
61'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает неудачный навес.
61'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
61'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Йирачек Петр наказан за толчок Квист Вильям
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
58'
Механович Мирзад получает желтую карточку за споры
58'
Матич Урош из команды Копенгаген. Это Механович Мирзад заработал фол.
58'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
58'
57'
Диоп Дам имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
57'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин делает навес
56'
Траоре Ибрагим получает желтую карточку.
56'
Траоре Ибрагим атакует сзади соперника. Матич Урош пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Зламал Зденек вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Бачо Ондржей из команды Фастав Злин делает подножку. Carlo Holse заработал фол.
53'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин опасно играет. Чуть не пострадал Матич Урош.
53'
52'
52'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Диоп Дам из команды Фастав Злин в офсайде
49'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Йирачек Петр и мяч снова в игре
48'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает навес
47'
Йирачек Петр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин. Это Грегуш Ян заработал фол.
49'
48'
48'
Carlo Holse наказан за толчок Яничек Томаш
47'
Матич Урош мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
47'
Хольцер Даниель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
47'
47'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Бачо Ондржей наказан за толчок Павлович Андрия
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
45'
Копечный Милош из команды Фастав Злин делает неудачный навес.
45'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин подал угловой справа.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
Диоп Дам имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
44'
44'
44'
Копечный Милош нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Диоп Дам из команды Фастав Злин разыграл угловой с левого угла.
43'
Гайич Зоран бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
42'
Квист Вильям получает желтую карточку.
42'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Механович Мирзад заработал фол.
42'
41'
Грегуш Ян из команды Копенгаген. Это Диоп Дам заработал фол.
41'
Игроки ФК "Фастав Злин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
41'
Carlo Holse из команды Копенгаген делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Павлович Андрия из команды Копенгаген. Это Яничек Томаш заработал фол.
40'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Диоп Дам из команды Фастав Злин делает навес
40'
39'
Хольцер Даниель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Туту Юссеф наказан за толчок Йирачек Петр
39'
38'
37'
Яничек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Механович Мирзад выбил мяч на угловой.
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
После дальнего удара, который нанес Квист Вильям мяч отбит вратарем
35'
35'
35'
34'
Carlo Holse из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
34'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Андерсен Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Траоре Ибрагим наказан за толчок Андерсен Стефан
29'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
27'
Копечный Милош из команды Фастав Злин. Это Павлович Андрия заработал фол.
26'
26'
Carlo Holse отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Зламал Зденек сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
24'
24'
Экпай Убонг наказан за толчок Люфтнер Михаэль
22'
22'
22'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес
21'
Вавро Денис наказан за толчок Диоп Дам
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Матич Урош сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Анкерсен Петер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
19'
Матич Урош из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
19'
Матич Урош на финте ушёл от оппонента.
18'
Копечный Милош блокирует соперника. Матич Урош заработал своей команде штрафной.
17'
17'
15'
15'
Экпай Убонг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Йирачек Петр, и мяч снова в игре
15'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин устремляется вперед с мячом.
15'
Игроки ФК "Фастав Злин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
15'
14'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
13'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
11'
Экпай Убонг сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Диоп Дам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Павлович Андрия наказан за толчок Гайич Зоран
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
8'
8'
8'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Копечный Милош из команды Фастав Злин. Это Carlo Holse заработал фол.
7'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин. Это Матич Урош заработал фол.
7'
5'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин в офсайде
5'
5'
4'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин разыграл угловой с правого угла.
4'
Траоре Ибрагим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Грегуш Ян ошибается в защите.
4'
4'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Хольцер Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
2'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фастав Злин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Andruv Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фастав Злин 1:1 Копенгаген
Фастав Злин
5.2% (10)
Ничья:
18.8% (36)
Копенгаген
76% (146)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Копенгаген:
37% (71)
1:2 Копенгаген:
21.9% (42)
1:1 Ничья:
13% (25)
0:2 Копенгаген:
11.5% (22)
0:0 Ничья:
4.2% (8)
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