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  4. Лига Европы
  5. Группа F
Стадион:
Фастав Злин
1:1
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
11' Гол
Диоп Дам
1:1
19' Гол
Анкерсен Петер
42' Желтая карточка
Квист Вильям
56' Желтая карточка
Траоре Ибрагим
58' Желтая карточка
Механович Мирзад
62' Желтая карточка
Бачо Ондржей
90'+23
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
Офсайд
95'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
95'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
94'
Яничек Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Гайич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.

94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
94'
Яничек Томаш получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Гайич Зоран выбил мяч на угловой.
93'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Офсайд
92'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин в офсайде
91'
Андерсен Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Яничек Томаш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Анкерсен Петер наказан за толчок Джафич Аднан
90'
Удар от ворот произведет Фастав Злин
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Фальк Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Джафич Аднан из команды Фастав Злин подал угловой справа.
88'
Вавро Денис выбил мяч на угловой.
88'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин делает навес
86'
Удар от ворот произведет Копенгаген
86'
Тактическая замена. Траоре Ибрагим уходит с поля и его заменяет Железник Лукаш
86'
Траоре Ибрагим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин делает навес
85'
Траоре Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Бачо Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Андерсен Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин делает навес
84'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Зламал Зденек вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
84'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин отвел угрозу отличным подкатом
Угловой
83'
Фальк Расмус из команды Копенгаген подал угловой справа.
82'
Тактическая замена. Матич Урош уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
82'
Сотириу Пиерос бьет и мяч от рикошета проходит мимо
82'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
82'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Фальк Расмус наказан за толчок Яничек Томаш
80'
Андерсен Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
80'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин подал угловой справа.
80'
Джафич Аднан исполняет штрафной удар, но его блокируют
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
79'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Яничек Томаш заработал фол.
79'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Вукадинович Вукадин имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
79'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
78'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Траоре Ибрагим наказан за толчок Люфтнер Михаэль
77'
Тактическая замена. Механович Мирзад уходит с поля и его заменяет Джафич Аднан
Офсайд
77'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
76'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин разыграл угловой с правого угла.
75'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
75'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин делает навес
75'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Копечный Милош из команды Фастав Злин делает навес
73'
Бенгтссон Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
72'
Начался второй тайм!
Свисток
72'
Игра всё-таки прервана.
72'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
Фол, нарушение
72'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин. Это Вавро Денис заработал фол.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Матч остановлен
Фол, нарушение
71'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин. Это Туту Юссеф заработал фол.
70'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин делает навес
70'
Фастав Злин совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин остановил атаку, перехватив мяч.
69'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
68'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген. Это Копечный Милош заработал фол.
67'
Тактическая замена. Carlo Holse уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
67'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
67'
Тактическая замена. Диоп Дам уходит с поля и его заменяет Вукадинович Вукадин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Удар от ворот произведет Фастав Злин
64'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин. Это Грегуш Ян заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Carlo Holse из команды Копенгаген делает подножку. Гайич Зоран заработал фол.
Желтая карточка
62'
Бачо Ондржей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Бачо Ондржей наказан за толчок Carlo Holse
62'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
61'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
61'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает неудачный навес.
61'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Копечный Милош из команды Фастав Злин делает навес
61'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
60'
Йирачек Петр наказан за толчок Квист Вильям
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Желтая карточка
58'
Механович Мирзад получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
58'
Матич Урош из команды Копенгаген. Это Механович Мирзад заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Копенгаген
57'
Диоп Дам имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
57'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин делает навес
Желтая карточка
56'
Траоре Ибрагим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Траоре Ибрагим атакует сзади соперника. Матич Урош пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Зламал Зденек вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Бачо Ондржей из команды Фастав Злин делает подножку. Carlo Holse заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин опасно играет. Чуть не пострадал Матич Урош.
53'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
52'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин разыграл угловой с правого угла.
52'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
49'
Диоп Дам из команды Фастав Злин в офсайде
49'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Йирачек Петр и мяч снова в игре
48'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает навес
47'
Йирачек Петр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
49'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин. Это Грегуш Ян заработал фол.
49'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Carlo Holse наказан за толчок Яничек Томаш
47'
Матич Урош мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
47'
Хольцер Даниель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
47'
Гайич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
46'
Бачо Ондржей наказан за толчок Павлович Андрия
46'
Фастав Злин совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Андерсен Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Копечный Милош из команды Фастав Злин делает неудачный навес.
45'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин делает навес
45'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин подал угловой справа.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
Диоп Дам имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
44'
Копечный Милош из команды Фастав Злин делает навес
Угловой
44'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин разыграл угловой с правого угла.
44'
Копечный Милош нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
43'
Диоп Дам из команды Фастав Злин разыграл угловой с левого угла.
43'
Гайич Зоран бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
42'
Квист Вильям получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Механович Мирзад заработал фол.
42'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Грегуш Ян из команды Копенгаген. Это Диоп Дам заработал фол.
41'
Игроки ФК "Фастав Злин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Гайич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Carlo Holse из команды Копенгаген делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
40'
Павлович Андрия из команды Копенгаген. Это Яничек Томаш заработал фол.
40'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Диоп Дам из команды Фастав Злин делает навес
40'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хольцер Даниель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Туту Юссеф наказан за толчок Йирачек Петр
39'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Яничек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Механович Мирзад выбил мяч на угловой.
36'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
35'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
После дальнего удара, который нанес Квист Вильям мяч отбит вратарем
35'
Бачо Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
35'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Carlo Holse из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Фастав Злин совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Травма, повреждение
30'
Андерсен Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Траоре Ибрагим наказан за толчок Андерсен Стефан
29'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин делает навес
28'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Копечный Милош из команды Фастав Злин. Это Павлович Андрия заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Фастав Злин
26'
Carlo Holse отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Зламал Зденек сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Бачо Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
24'
Экпай Убонг наказан за толчок Люфтнер Михаэль
22'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Гайич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
21'
Вавро Денис наказан за толчок Диоп Дам
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Матич Урош сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Анкерсен Петер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
19'
Матич Урош из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
19'
Матич Урош на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
18'
Копечный Милош блокирует соперника. Матич Урош заработал своей команде штрафной.
17'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Фастав Злин
15'
Удар от ворот произведет Копенгаген
15'
Экпай Убонг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Йирачек Петр, и мяч снова в игре
15'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин устремляется вперед с мячом.
15'
Игроки ФК "Фастав Злин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Андерсен Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин делает навес
14'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Фастав Злин совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Экпай Убонг сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Диоп Дам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
10'
Павлович Андрия наказан за толчок Гайич Зоран
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Бачо Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Копечный Милош из команды Фастав Злин. Это Carlo Holse заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин. Это Матич Урош заработал фол.
7'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
5'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин в офсайде
5'
Андерсен Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Копечный Милош из команды Фастав Злин делает навес
Угловой
4'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин разыграл угловой с правого угла.
4'
Траоре Ибрагим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Грегуш Ян ошибается в защите.
4'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Удар от ворот произведет Копенгаген
3'
Хольцер Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
2'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
1'
Игрок клуба "Фастав Злин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фастав Злин". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Andruv Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фастав Злин 1:1 Копенгаген
Фастав Злин
5.2% (10)
Ничья:
18.8% (36)
Копенгаген
76% (146)

Вы не участвовали в прогнозе

Копенгаген:
37% (71)
Копенгаген:
21.9% (42)
Ничья:
13% (25)
Копенгаген:
11.5% (22)
Ничья:
4.2% (8)
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