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Стадион:
Вильярреал
 
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Славия Прага
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Славия Прага, который состоится 19.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Вильярреал - Славия Прага
Вильярреал
89.2% (74)
Ничья:
4.8% (4)
Славия Прага
6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
32.5% (27)
Вильярреал:
30.1% (25)
Вильярреал:
10.8% (9)
Вильярреал:
9.6% (8)
Ничья:
4.8% (4)
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