Стадион: Телья Паркен Зрители: 16189
3:0
Конец матча
20' Желтая карточкаСотириу Пиерос
1:0
40' ГолЛюфтнер Михаэль
2:0
49' ГолВербич Беньямин
74' Желтая карточкаЗека Родригес
88' Желтая карточкаМатич Урош
3:0
90' ГолВербич Беньямин
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Аманкваа Данни из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
92'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает пас партнеру.
92'
Аманкваа Данни сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вербич Беньямин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Механович Мирзад попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
90'
ШТАНГА! Аманкваа Данни попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
89'
Аманкваа Данни на финте ушёл от оппонента.
89'
Аманкваа Данни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
89'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
88'
Матич Урош получает желтую карточку.
88'
Матич Урош из команды Копенгаген. Это Траоре Ибрагим заработал фол.
88'
Гнаничек Йосеф из команды Фастав Злин отвел угрозу отличным подкатом
87'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Копечный Милош из команды Фастав Злин. Это Вербич Беньямин заработал фол.
86'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин. Это Люфтнер Михаэль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
После дальнего удара, который нанес Матич Урош мяч отбит вратарем
85'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
83'
83'
83'
Железник Лукаш из команды Фастав Злин делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
83'
Люфтнер Михаэль ошибается в защите.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 16189 болельщиков
79'
Аманкваа Данни из команды Копенгаген делает навес
79'
76'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
76'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тактическая замена. Экпай Убонг уходит с поля и его заменяет Железник Лукаш
75'
Копечный Милош из команды Фастав Злин делает навес
74'
Зека Родригес получает желтую карточку.
74'
Зека Родригес из команды Копенгаген. Это Копечный Милош заработал фол.
73'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
73'
73'
72'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
72'
72'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
71'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин разыграл угловой с правого угла.
70'
Копечный Милош из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин делает навес
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Механович Мирзад попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Экпай Убонг нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
68'
Механович Мирзад из команды Фастав Злин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Механович Мирзад из команды Фастав Злин в офсайде
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
64'
Тактическая замена. Диоп Дам уходит с поля и его заменяет Механович Мирзад
64'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
64'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
62'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
61'
Диоп Дам из команды Фастав Злин опасно играет. Чуть не пострадал Вавро Денис.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
61'
Достал Станислав вышел из ворот и забрал мяч.
61'
60'
Йирачек Петр наказан за толчок Зека Родригес
59'
58'
57'
57'
Йирачек Петр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин остановил атаку, перехватив мяч.
56'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает навес
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Бачо Ондржей из команды Фастав Злин. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
55'
Гнаничек Йосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин устремляется вперед с мячом.
54'
Игроки ФК "Фастав Злин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Тактическая замена. Яничек Томаш уходит с поля и его заменяет Гнаничек Йосеф
53'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин в офсайде
53'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин делает навес
53'
Хольцер Даниель из команды Фастав Злин разыграл угловой с правого угла.
53'
Диоп Дам бьет и мяч от рикошета проходит мимо
52'
Игроки ФК "Фастав Злин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Вукадинович Вукадин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
52'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин делает пас партнеру.
51'
Яничек Томаш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Сотириу Пиерос сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вербич Беньямин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
49'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
48'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает пас партнеру.
47'
Куск Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
44'
Куск Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
42'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Гайич Зоран из команды Фастав Злин отвел угрозу отличным подкатом
42'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Бенгтссон Пьер сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люфтнер Михаэль из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
40'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Гайич Зоран из команды Фастав Злин делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
39'
39'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
38'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
38'
Яничек Томаш выбил мяч на угловой.
38'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
37'
37'
Бенгтссон Пьер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
Туту Юссеф из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
36'
Копечный Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает подножку. Бенгтссон Пьер заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Вербич Беньямин наказан за толчок Яничек Томаш
34'
Куск Каспер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Яничек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Диоп Дам коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
29'
29'
28'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает подножку. Куск Каспер заработал фол.
28'
Гайич Зоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин опасно играет. Чуть не пострадал Зека Родригес.
26'
26'
Диоп Дам из команды Фастав Злин бьет головой мимо ворот
26'
Хольцер Даниель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает подножку. Хольцер Даниель заработал фол.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
24'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин делает навес
24'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
22'
Гайич Зоран атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
21'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген. Это Копечный Милош заработал фол.
21'
После дальнего удара, который нанес Копечный Милош мяч отбит вратарем
20'
Сотириу Пиерос получает желтую карточку.
20'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Яничек Томаш.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
20'
Йирачек Петр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
19'
Вавро Денис выбил мяч на угловой.
18'
Экпай Убонг из команды Фастав Злин. Это Зека Родригес заработал фол.
18'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
18'
Матич Урош выбил мяч на угловой.
18'
Йирачек Петр из команды Фастав Злин делает навес
17'
Достал Станислав из команды Фастав Злин остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
17'
16'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает подножку. Траоре Ибрагим заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
13'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Гайич Зоран
13'
13'
Экпай Убонг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Бачо Ондржей из команды Фастав Злин отвел угрозу отличным подкатом
12'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Траоре Ибрагим из команды Фастав Злин делает навес
11'
Траоре Ибрагим пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
Вукадинович Вукадин из команды Фастав Злин делает навес
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
Яничек Томаш из команды Фастав Злин. Это Вербич Беньямин заработал фол.
9'
Матич Урош из команды Копенгаген. Это Траоре Ибрагим заработал фол.
9'
7'
Диоп Дам из команды Фастав Злин в офсайде
7'
Достал Станислав вышел из ворот и забрал мяч.
7'
6'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген. Это Гайич Зоран заработал фол.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
4'
3'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 3:0 Фастав Злин
Копенгаген
96% (193)
Ничья:
3% (6)
Фастав Злин
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Копенгаген:
38.8% (78)
1:0 Копенгаген:
30.8% (62)
2:1 Копенгаген:
16.4% (33)
3:0 Копенгаген:
4% (8)
3:1 Копенгаген:
2% (4)
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