  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа A
Стадион:
Славия Прага
0:2
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
15' Гол
Бакка Карлос
58' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
88' Желтая карточка
Боржил Ян
0:2
89' Гол в свои ворота
Дели Симон
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
89'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дели Симон отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
88'
Боржил Ян получает желтую карточку.
82'
Вильярреал производит замену. Сориано Роберто уходит, и Сансоне Никола заменяет его
80'
Славия Прага производит замену. Сикора Ян уходит, и Шкода Милан заменяет его
72'
Вильярреал производит замену. Бакка Карлос уходит, и Chuca заменяет его

67'
Вильярреал производит замену. Форнальс Пабло уходит, и Черышев Денис заменяет его
63'
Славия Прага производит замену. Данни Мигель уходит, и Ван Бюрен Мик заменяет его
Желтая карточка
58'
Бакамбу Седрик получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бакка Карлос.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Славия Прага 0:2 Вильярреал
Славия Прага
12.9% (26)
Ничья:
46% (93)
Вильярреал
41.1% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.6% (84)
Вильярреал:
26.7% (54)
Славия Прага:
8.4% (17)
Вильярреал:
8.4% (17)
Вильярреал:
2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация