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Стадион: Эден Арена
0:2
Конец матча
0:1
15' ГолБакка Карлос
58' Желтая карточкаБакамбу Седрик
88' Желтая карточкаБоржил Ян
0:2
89' Гол в свои воротаДели Симон
|
15'
0:1
58'
80'
88'
89'
0:2
Состав команд
16
Лаштувка
Ян
18
Боржил
Ян
19
Дели
Симон
26
Громада
Якуб
22
Сучек
Томаш
27
Нецид
Томаш
Славия Прага 4-3-3
- Основной состав
- 16 Лаштувка Ян Вратарь
- 18 Боржил Ян Защитник
- 4 Югас Якуб Защитник
- 19 Дели Симон Защитник
- 3 Соболь Эдуард Защитник
- 26 Громада Якуб Полузащитник
- 7 Данни Мигель Полузащитник
- 22 Сучек Томаш Полузащитник
- 6 Сикора Ян Нападающий
- 27 Нецид Томаш Нападающий
- 17 Стох Мирослав Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Коварж Пржемысл Вратарь
- 13 Нгадеу Майкл Защитник
- 25 Фрыдрых Михал Защитник
- 14 Ван Бюрен Мик Полузащитник
- 10 Гушбауэр Йозеф Полузащитник
- 8 Змргал Яромир Полузащитник
- 21 Шкода Милан Нападающий
- Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Вильярреал 4-3-3
- Основной состав
- 25 Барбоса Мариано Вратарь
- 2 Марио Гаспар Защитник
- 3 Альваро Гонсалес Защитник
- 6 Виктор Руис Защитник
- 5 Марин Адриан Защитник
- 20 Сориано Роберто Полузащитник
- 16 Родри Эрнандес Полузащитник
- 14 Тригерос Мануэль Полузащитник
- 17 Бакамбу Седрик Нападающий
- 8 Форнальс Пабло Нападающий
- 9 Бакка Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Кантеро Андер Вратарь
- 30 Торрес Пау Вратарь
- 22 Рукавина Антонио Защитник
- 23 Бонера Даниэле Защитник
- 33 Чука Виктор Полузащитник
- 7 Черышев Денис Полузащитник
- 18 Сансоне Никола Нападающий
- Главный тренер: Кальеха Хавьер
Предыдущие игры
Славия Прага (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 29.10.2017 Словацко 0:3 Славия Прага ПД
- 25.10.2017 Височина 1:3 Славия Прага К
- 22.10.2017 Славия Прага 1:2 Слован Либерец ПД
- 19.10.2017 Вильярреал 2:2 Славия Прага ЛЕ
- 14.10.2017 Карвина 0:2 Славия Прага ПД
- 01.10.2017 Славия Прага 2:0 Зброёвка ПД
- 28.09.2017 Астана 1:1 Славия Прага ЛЕ
- 23.09.2017 Фастав Злин 1:1 Славия Прага ПД
- 20.09.2017 Славия Прага 5:1 Тршинец К
- 17.09.2017 Славия Прага 2:0 Спарта Прага ПД
- 14.09.2017 Славия Прага 1:0 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 09.09.2017 Сигма Оломоуц 1:1 Славия Прага ПД
- 27.08.2017 Славия Прага 4:0 Млада Болеслав ПД
- 23.08.2017 Славия Прага 0:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 19.08.2017 Богемианс-1905 0:0 Славия Прага ПД
- 15.08.2017 АПОЭЛ 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 11.08.2017 Славия Прага 2:0 Височина ПД
- 06.08.2017 Баник Острава 0:0 Славия Прага ПД
- 02.08.2017 БАТЭ 2:1 Славия Прага ЛЧ
- 29.07.2017 Славия Прага 1:0 Теплице ПД
Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Понферрадина 1:0 Вильярреал КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 19.10.2017 Вильярреал 2:2 Славия Прага ЛЕ
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 28.09.2017 Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал ЛЕ
- 24.09.2017 Хетафе 4:0 Вильярреал П
- 21.09.2017 Вильярреал 0:0 Эспаньол П
- 17.09.2017 Алавес 0:3 Вильярреал П
- 14.09.2017 Вильярреал 3:1 Астана ЛЕ
- 10.09.2017 Вильярреал 3:1 Бетис П
- 25.08.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал П
- 21.08.2017 Леванте 1:0 Вильярреал П
- 12.08.2017 Кадис 0:3 Вильярреал ТМК
- 11.08.2017 Малага 1:0 Вильярреал ТМК
- 06.08.2017 Интер Милан 3:1 Вильярреал ТМК
- 03.08.2017 Бока Хуниорс 1:0 Вильярреал ТМК
- 30.07.2017 Вильярреал 3:1 Леванте ТМК
- 26.07.2017 Реус Депортиу 0:1 Вильярреал ТМК
Последние игры между собой
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вильярреал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 19.10.2017 Вильярреал 2:2 Славия Прага Лига Европы
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Астана
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|4.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дели Симон отправил мяч в свои ворота.
88'
Боржил Ян получает желтую карточку.
82'
Вильярреал производит замену. Сориано Роберто уходит, и Сансоне Никола заменяет его
80'
Славия Прага производит замену. Сикора Ян уходит, и Шкода Милан заменяет его
72'
Вильярреал производит замену. Бакка Карлос уходит, и Chuca заменяет его
67'
Вильярреал производит замену. Форнальс Пабло уходит, и Черышев Денис заменяет его
63'
Славия Прага производит замену. Данни Мигель уходит, и Ван Бюрен Мик заменяет его
58'
Бакамбу Седрик получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бакка Карлос.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Славия Прага 0:2 Вильярреал
Славия Прага
12.9% (26)
Ничья:
46% (93)
Вильярреал
41.1% (83)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.6% (84)
1:2 Вильярреал:
26.7% (54)
2:1 Славия Прага:
8.4% (17)
0:1 Вильярреал:
8.4% (17)
1:3 Вильярреал:
2% (4)
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