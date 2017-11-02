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Стадион:
Лудогорец
1:1
Конец матча
Брага
0'
32' Желтая карточка
Гойяно Марсело
49' Желтая карточка
Шадаш Бруну
1:0
68' Гол
Марселиньо да Коста
77' Желтая карточка
Сисиньо Неусиано
81' Желтая карточка
Рикардо Феррейра
82' Желтая карточка
Франсержио Родригес
1:1
83' Гол
Франсержио Родригес
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Лудогорец производит замену. Мисиджан Вирджил уходит, и Кампаньяро Густаво заменяет его
85'
Лудогорец производит замену. Вандерсон Кристалдо уходит, и Терзиев Георги заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Франсержио Родригес.
Желтая карточка
82'
Франсержио Родригес получает желтую карточку.
Желтая карточка
81'
Рикардо Феррейра получает желтую карточку.

78'
Брага производит замену. Данило Барбоза уходит, и Хассан Ахмед VIII заменяет его
Желтая карточка
77'
Сисиньо Неусиано получает желтую карточку.
73'
Лудогорец производит замену. Марселиньо да Коста уходит, и Дяков Светослав заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марселиньо да Коста.
65'
Брага производит замену. Соуза Диего II уходит, и Франсержио Родригес заменяет его
58'
Брага производит замену. Шадаш Бруну уходит, и Орта Рикарду заменяет его
Желтая карточка
49'
Шадаш Бруну получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Гойяно Марсело получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludogorets Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лудогорец 1:1 Брага
Лудогорец
65.8% (133)
Ничья:
23.3% (47)
Брага
10.9% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Лудогорец:
31.2% (63)
Лудогорец:
24.3% (49)
Ничья:
19.8% (40)
Лудогорец:
6.4% (13)
Брага:
5.9% (12)
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