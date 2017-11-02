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Стадион: Лудогорец Арена
32' Желтая карточкаГойяно Марсело
49' Желтая карточкаШадаш Бруну
1:0
68' ГолМарселиньо да Коста
77' Желтая карточкаСисиньо Неусиано
81' Желтая карточкаРикардо Феррейра
82' Желтая карточкаФрансержио Родригес
1:1
83' ГолФрансержио Родригес
|
32'
49'
68'
1:0
77'
81'
83'
1:1
Состав команд
30
Моци
Козмин
6
Натанаэл
92
Лукоки
Джоди
34
Раул
Силва
10
Шадаш
Бруну
Лудогорец 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Броун Хорхе Вратарь
- 4 Сисиньо Неусиано Защитник
- 32 Пластун Игорь Защитник
- 30 Моци Козмин Защитник
- 6 Натанаэл Защитник
- 12 Андрианантенайна Анисет Полузащитник
- 44 Гуральски Яцек Полузащитник
- 93 Мисиджан Вирджил Полузащитник
- 84 Марселиньо да Коста Полузащитник
- 88 Вандерсон Кристалдо Полузащитник
- 92 Лукоки Джоди Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Ренан Вратарь
- 5 Терзиев Георги Защитник
- 8 Саша Лукас Защитник
- 10 Кампаньяро Густаво Полузащитник
- 18 Дяков Светослав Полузащитник
- 28 Кешерю Клаудиу Нападающий
- 37 Жоао Пауло XIV Нападающий
- Главный тренер: Димитров Димитар
Брага 4-3-3
- Основной состав
- 1 Матеус Лима Вратарь
- 87 Гойяно Марсело Защитник
- 24 Рикардо Феррейра Защитник
- 34 Раул Силва Защитник
- 4 Жефферсон Насименто Защитник
- 47 Эсгаю Рикарду Полузащитник
- 11 Данило Барбоза Полузащитник
- 35 Вукчевич Никола Полузащитник
- 10 Шадаш Бруну Нападающий
- 20 Паулинью Жуан Нападающий
- 99 Соуза Диего II Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Морейра Андре Вратарь
- 36 Виана Бруно Защитник
- 27 Франсержио Родригес Полузащитник
- 15 Орта Андре Полузащитник
- 21 Орта Рикарду Полузащитник
- 26 Мартинш Фабиу Полузащитник
- 9 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- Главный тренер: Феррейра Абел
Предыдущие игры
Лудогорец (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 29.10.2017 Лудогорец 2:0 Левски София ППЛ
- 26.10.2017 Лудогорец 1:1 Берое К
- 23.10.2017 Лудогорец 4:0 Этар ППЛ
- 19.10.2017 Брага 0:2 Лудогорец ЛЕ
- 14.10.2017 Черно Море 0:1 Лудогорец ППЛ
- 01.10.2017 Лудогорец 2:0 Берое ППЛ
- 28.09.2017 Лудогорец 2:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 24.09.2017 Септември 1:4 Лудогорец ППЛ
- 18.09.2017 Лудогорец 2:1 Ботев Пловдив ППЛ
- 14.09.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 09.09.2017 Славия София 0:4 Лудогорец ППЛ
- 06.09.2017 Левски София 0:0 Лудогорец ППЛ
- 27.08.2017 Лудогорец 1:1 Пирин Благоевград ППЛ
- 24.08.2017 Судува 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 20.08.2017 Дунав 0:5 Лудогорец ППЛ
- 17.08.2017 Лудогорец 2:0 Судува ЛЕ
- 12.08.2017 Лудогорец 3:1 Верея ППЛ
- 09.08.2017 Лудогорец 1:1 Ботев Пловдив С
- 05.08.2017 Витоша Быстрица 2:4 Лудогорец ППЛ
- 02.08.2017 Лудогорец 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЧ
Брага (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 29.10.2017 Брага 1:0 Шавиш ПЛ
- 23.10.2017 Морейренсе 0:1 Брага ПЛ
- 19.10.2017 Брага 0:2 Лудогорец ЛЕ
- 14.10.2017 Мартинью 2:3 Брага К
- 01.10.2017 Брага 6:0 Эшторил ПЛ
- 28.09.2017 Брага 2:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 24.09.2017 Тондела 1:2 Брага ПЛ
- 20.09.2017 Бенфика 1:1 Брага КЛ
- 17.09.2017 Брага 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.09.2017 Хоффенхайм 1:2 Брага ЛЕ
- 10.09.2017 Витория Сетубал 2:0 Брага ПЛ
- 03.09.2017 Боавишта 1:2 Брага КЛ
- 27.08.2017 Брага 0:1 Порту ПЛ
- 24.08.2017 Брага 3:2 Хабнарфьордюр ЛЕ
- 20.08.2017 Авиш 0:2 Брага ПЛ
- 17.08.2017 Хабнарфьордюр 1:2 Брага ЛЕ
- 13.08.2017 Брага 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 09.08.2017 Бенфика 3:1 Брага ПЛ
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
Последние игры между собой
Лудогорец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.10.2017 Брага 0:2 Лудогорец Лига Европы
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лудогорец
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Брага
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|4.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Лудогорец производит замену. Мисиджан Вирджил уходит, и Кампаньяро Густаво заменяет его
85'
Лудогорец производит замену. Вандерсон Кристалдо уходит, и Терзиев Георги заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Франсержио Родригес.
82'
Франсержио Родригес получает желтую карточку.
81'
Рикардо Феррейра получает желтую карточку.
78'
Брага производит замену. Данило Барбоза уходит, и Хассан Ахмед VIII заменяет его
77'
Сисиньо Неусиано получает желтую карточку.
73'
Лудогорец производит замену. Марселиньо да Коста уходит, и Дяков Светослав заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Марселиньо да Коста.
65'
Брага производит замену. Соуза Диего II уходит, и Франсержио Родригес заменяет его
58'
Брага производит замену. Шадаш Бруну уходит, и Орта Рикарду заменяет его
49'
Шадаш Бруну получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Гойяно Марсело получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludogorets Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лудогорец 1:1 Брага
Лудогорец
65.8% (133)
Ничья:
23.3% (47)
Брага
10.9% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лудогорец:
31.2% (63)
1:0 Лудогорец:
24.3% (49)
1:1 Ничья:
19.8% (40)
2:0 Лудогорец:
6.4% (13)
1:2 Брага:
5.9% (12)
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