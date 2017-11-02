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Стадион:
Риека
1:4
Конец матча
Аустрия Вена
0'
9' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
28' Желтая карточка
Эбер Араужо
30' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
0:1
41' Гол
Прокоп Доминик
43' Желтая карточка
Перес Фелипе
1:1
61' Гол
Павичич Домагой
1:2
62' Гол
Прокоп Доминик
72' Красная карточка
Мишич Йосип
1:3
73' Гол
Сербест Таркан
1:4
83' Гол
Моншайн Кристоф
90' Желтая карточка
Вешович Марко
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Вешович Марко получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аустрия Вена производит замену. Прокоп Доминик уходит, и Abdullahi Ibrahim Alhassan заменяет его
85'
Аустрия Вена производит замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит, и Manprit Sarkaria заменяет его
84'
Риека производит замену. Горгон Александр уходит, и Пульич Яков заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моншайн Кристоф.

Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сербест Таркан.
Желтая карточка
72'
УДАЛЕНИЕ! Мишич Йосип получил жёлтую карточку и покинул поле.
71'
Аустрия Вена производит замену. Фризенбихлер Кевин уходит, и Моншайн Кристоф заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Прокоп Доминик.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Павичич Домагой.
55'
Риека производит замену. Акости Максвелл уходит, и Квржич Зоран заменяет его
53'
Риека производит замену. Эбер Араужо уходит, и Матей Флорентин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Перес Фелипе получает желтую карточку.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Прокоп Доминик.
Желтая карточка
30'
Хольцхаузер Рафаэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Эбер Араужо получает желтую карточку.
Желтая карточка
9'
Фризенбихлер Кевин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Риека 1:4 Аустрия Вена
Риека
69.5% (139)
Ничья:
15.5% (31)
Аустрия Вена
15% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Риека:
37% (74)
Риека:
15% (30)
Ничья:
11% (22)
Риека:
11% (22)
Аустрия Вена:
10.5% (21)
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