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Стадион: Ружевица
1:4
Конец матча
9' Желтая карточкаФризенбихлер Кевин
28' Желтая карточкаЭбер Араужо
30' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
0:1
41' ГолПрокоп Доминик
43' Желтая карточкаПерес Фелипе
1:1
61' ГолПавичич Домагой
1:2
62' ГолПрокоп Доминик
72' Красная карточкаМишич Йосип
1:3
73' ГолСербест Таркан
1:4
83' ГолМоншайн Кристоф
90' Желтая карточкаВешович Марко
|
28'
41'
0:1
43'
61'
1:1
62'
1:2
72'
73'
1:3
83'
1:4
90'
Состав команд
27
Мишич
Йосип
Риека 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Пршкало Андрей Вратарь
- 29 Вешович Марко Защитник
- 4 Пунчец Роберто Защитник
- 13 Жупарич Дарио Защитник
- 8 Жута Леонард Защитник
- 28 Брадарич Филип Полузащитник
- 27 Мишич Йосип Полузащитник
- 14 Акости Максвелл Полузащитник
- 24 Павичич Домагой Полузащитник
- 9 Эбер Араужо Полузащитник
- 20 Горгон Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Слуга Симон Вратарь
- 18 Элез Йосип Защитник
- 26 Малеш Мате Полузащитник
- 35 Харис Мавриас Полузащитник
- 7 Квржич Зоран Полузащитник
- 10 Матей Флорентин Полузащитник
- 21 Пульич Яков Нападающий
- Главный тренер: Кек Матьяж
Аустрия Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 18 Вестерманн Хайко Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 7 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 24 Боркович Александар Защитник
- 29 Пейич Марко Защитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 39 Manprit Sarkaria
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
Риека (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 28.10.2017 Динамо Загреб 3:1 Риека ПД
- 22.10.2017 Риека 1:2 Осиек ПД
- 19.10.2017 Аустрия Вена 1:3 Риека ЛЕ
- 14.10.2017 Истра Пула 1:0 Риека ПД
- 01.10.2017 Рудес 1:5 Риека ПД
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
- 23.09.2017 Славен 1:1 Риека ПД
- 17.09.2017 Хайдук 0:2 Риека ПД
- 14.09.2017 Риека 1:2 АЕК ЛЕ
- 09.09.2017 Риека 7:0 Цибалья ПД
- 26.08.2017 Интер Запрешич 1:3 Риека ПД
- 22.08.2017 Риека 0:1 Олимпиакос ЛЧ
- 19.08.2017 Риека 2:1 Локомотив Загреб ПД
- 16.08.2017 Олимпиакос 2:1 Риека ЛЧ
- 11.08.2017 Риека 0:2 Динамо Загреб ПД
- 07.08.2017 Осиек 1:0 Риека ПД
- 02.08.2017 Риека 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 29.07.2017 Риека 2:0 Истра Пула ПД
- 26.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 Риека ЛЧ
- 18.07.2017 ТНС 1:5 Риека ЛЧ
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.10.2017 ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Б
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Б
- 19.10.2017 Аустрия Вена 1:3 Риека ЛЕ
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Б
- 05.10.2017 Аустрия Вена 0:3 Хартберг ТМК
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Б
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Б
- 20.09.2017 Фёкламаркт 0:3 Аустрия Вена К
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Б
- 01.09.2017 Анкерброт 0:16 Аустрия Вена ТМК
- 27.08.2017 Адмира 1:3 Аустрия Вена Б
- 24.08.2017 Аустрия Вена 0:1 Осиек ЛЕ
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
- 17.08.2017 Осиек 1:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Б
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Б
Последние игры между собой
Риека: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аустрия Вена: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.10.2017 Аустрия Вена 1:3 Риека Лига Европы
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|2.
|АЕК
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 11
|4
|4.
|Риека
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вешович Марко получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Аустрия Вена производит замену. Прокоп Доминик уходит, и Abdullahi Ibrahim Alhassan заменяет его
85'
Аустрия Вена производит замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит, и Manprit Sarkaria заменяет его
84'
Риека производит замену. Горгон Александр уходит, и Пульич Яков заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моншайн Кристоф.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сербест Таркан.
72'
УДАЛЕНИЕ! Мишич Йосип получил жёлтую карточку и покинул поле.
71'
Аустрия Вена производит замену. Фризенбихлер Кевин уходит, и Моншайн Кристоф заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Прокоп Доминик.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Павичич Домагой.
55'
Риека производит замену. Акости Максвелл уходит, и Квржич Зоран заменяет его
53'
Риека производит замену. Эбер Араужо уходит, и Матей Флорентин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Перес Фелипе получает желтую карточку.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Прокоп Доминик.
30'
Хольцхаузер Рафаэль получает желтую карточку.
28'
Эбер Араужо получает желтую карточку.
9'
Фризенбихлер Кевин получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Риека 1:4 Аустрия Вена
Риека
69.5% (139)
Ничья:
15.5% (31)
Аустрия Вена
15% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Риека:
37% (74)
1:0 Риека:
15% (30)
1:1 Ничья:
11% (22)
2:0 Риека:
11% (22)
1:2 Аустрия Вена:
10.5% (21)
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