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Стадион:
Маккаби Тель-Авив
 
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Астана
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До начала матча осталось 15 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Маккаби Тель-Авив - Астана, который состоится 02.11.2017.
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Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Астана
Маккаби Тель-Авив
54.2% (77)
Ничья:
27.5% (39)
Астана
18.3% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Маккаби Тель-Авив:
26.1% (37)
Ничья:
23.9% (34)
Маккаби Тель-Авив:
20.4% (29)
Астана:
11.3% (16)
Маккаби Тель-Авив:
4.2% (6)
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