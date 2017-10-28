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Стадион:
Янг Бойз
 
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Динамо Киев
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До начала матча осталось 15 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Янг Бойз - Динамо Киев, который состоится 02.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Янг Бойз - Динамо Киев
Янг Бойз
35.4% (51)
Ничья:
36.1% (52)
Динамо Киев
28.5% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.9% (46)
Янг Бойз:
25% (36)
Динамо Киев:
18.8% (27)
Янг Бойз:
6.9% (10)
Ничья:
4.2% (6)
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