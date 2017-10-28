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Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 25.10.2017 Мюнзинген 0:3 Янг Бойз К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 14.10.2017 Лозанна 2:1 Янг Бойз С
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 28.09.2017 Скендербеу 1:1 Янг Бойз ЛЕ
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 17.09.2017 Олд Бойз 0:4 Янг Бойз К
- 14.09.2017 Янг Бойз 1:1 Партизан ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 23.08.2017 ЦСКА Москва 2:0 Янг Бойз ЛЧ
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 15.08.2017 Янг Бойз 0:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 12.08.2017 Брайтенрайн 0:3 Янг Бойз К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 29.10.2017 Карпаты 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.10.2017 Александрия 2:3 Динамо Киев К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Партизан 2:3 Динамо Киев ЛЕ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 14.09.2017 Динамо Киев 3:1 Скендербеу ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Киев 3:0 Александрия ПЛ
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев ПЛ
- 24.08.2017 Динамо Киев 3:1 Маритиму ЛЕ
- 20.08.2017 Динамо Киев 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 17.08.2017 Маритиму 0:0 Динамо Киев ЛЕ
- 11.08.2017 Динамо Киев 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
Последние игры между собой
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|3.
|Партизан
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Скендербеу
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
-
До начала матча осталось 15 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Янг Бойз - Динамо Киев, который состоится 02.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Янг Бойз - Динамо Киев, который состоится 02.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Янг Бойз - Динамо Киев
Янг Бойз
35.4% (51)
Ничья:
36.1% (52)
Динамо Киев
28.5% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.9% (46)
2:1 Янг Бойз:
25% (36)
1:2 Динамо Киев:
18.8% (27)
1:0 Янг Бойз:
6.9% (10)
2:2 Ничья:
4.2% (6)
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